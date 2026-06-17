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Despre ce vorbesc liderii mondiali pe lângă subiectele importante de pe agendă? Ce au surprins microfoanele la summitul G7

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Summitul G7
Summitul G7. Foto: Profimedia
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Liderii celor mai bogate democraţii din lume discută în această săptămână despre modalităţile de abordare a unora dintre cele mai mari probleme ale lumii, dar microfoanele lăsate deschise la summitul G7 de la Evian au dezvăluit că discuţiile au abordat şi subiecte mai „uşoare” - sportul, ţigările, vremea şi poate ceva legat de Groenlanda? - scrie The Associated Press (AP), preluată de News.ro. 

Pe măsură ce liderii mondiali intrau în sălile de conferinţe ale unui complex turistic de pe malul lacului, microfoanele instalate pentru discuţiile lor serioase despre război şi comerţ au surprins adesea glume spontane.

Meloni s-a lăsat de fumat

Obiceiul de a fuma a prim-ministrului italian Giorgia Meloni a fost subiectul unui moment surprins de microfoanele lăsate deschise marţi. Întrebată de cancelarul german Friedrich Merz dacă fumase deja o ţigară în dimineaţa respectivă, Meloni a dezvăluit că nu a mai fumat „de la 1 mai”.

Efortul său împotriva tutunului a stârnit felicitări entuziaste din partea liderilor din Canada, Regatul Unit, Japonia şi Uniunea Europeană. Meloni şi-a ridicat mâinile în semn de bucurie. Între timp, prim-ministrul canadian Mark Carney i-a adresat o întrebare. „Porţi plasture?”, a întrebat Carney, apucându-şi propriul braţ.

„Allez les bleus!”

Cu Cupa Mondială în plină desfăşurare în Statele Unite, Mexic şi Canada, fotbalul a devenit, în mod firesc, un subiect de discuţie.

În timp ce liderii s-au adunat la prânz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi alţii au vorbit despre asta. Cineva a strigat „Allez les bleus”, strigătul de încurajare pentru echipa Franţei. Se poate auzi un alt lider vorbind despre recenta victorie a echipei Paris-Saint Germain în Liga Campionilor.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a îndreptat atenţia către evenimentul de lupte în cuşcă UFC pe care l-a găzduit duminică la Casa Albă. Trump, care a stat lângă ring de ziua sa de naştere, când a împlinit 80 de ani, a vorbit cu entuziasm despre Dana White, directorul general al UFC.

La un alt moment al zilei, prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a arătat încântat de remiza surprinzătoare, 0-0, a Capului Verde împotriva Spaniei, campioana mondială. „Trebuie să recunosc că este destul de remarcabil”, a spus el.

Trump, aluzie criptică la Groenlanda

Într-un moment plin de intrigă, Trump a fost surprins de microfon în timp ce discuta cu preşedintele Consiliului European, António Costa.

„Înţelegi?”, a spus Trump înainte de a face o pauză şi de a-l privi fix pe Costa. „Groenlanda”.

Nu a fost clar cum a început şi cum s-a încheiat conversaţia.

Politicienii europeni s-au arătat indignaţi de ameninţările lui Trump de a prelua Groenlanda, un teritoriu semiautonom al Danemarcei.

Macron pierde noţiunea timpului - la propriu

Mai târziu, Trump a adus o notă de umor după ce Macron părea să-şi fi uitat ceasul când s-a încheiat prânzul de lucru al grupului. Carney a atras atenţia asupra acestui lucru, spunând: „Şi-a lăsat ceasul aici. Avem ceasul lui”.

„Dă-mi-l, dacă l-a lăsat, dă-mi-l”, a intervenit Trump, stârnind râsete în rândul grupului.

Trump primeşte un tricou de ziua lui şi o bicicletă

Ziua a adus câteva momente de diplomaţie prin cadouri.

Macron le-a oferit tuturor celor şapte omologi ai săi biciclete personalizate pentru a promova Campionatul Mondial de Ciclism programat anul viitor în Alpii francezi, potrivit lui David Lappartient, preşedintele Uniunii Cicliste Internaţionale, care a postat informaţia pe reţelele sociale.

Nu a existat niciun moment în care microfonul să fi rămas deschis pentru a surprinde reacţia lui Trump, care nu este cunoscut ca fiind un ciclist şi care a glumit că face foarte puţină mişcare în afara partidelor regulate de golf.

Merz, care s-a confruntat recent cu Trump pe tema războiului din Iran, i-a oferit acestuia un tricou al echipei naţionale de fotbal a Germaniei, pe care erau inscripţionate numele lui Trump şi numărul 47. Trump l-a ridicat şi a zâmbit pentru o fotografie, înainte de a-l pune deoparte.

Merz a postat o fotografie a acestui moment pe reţelele sociale şi a transmis un mesaj sugestiv: „La urma urmei, suntem în aceeaşi echipă.”

Editor : C.S.

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