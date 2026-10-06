Apar detalii noi din dosarul fraților Tate din Marea Britanie. Procurorii britanici susțin că Andrew și Tristan Tate ar fi folosit metoda „Lover Boy” pentru a atrage unele femei în ceea ce anchetatorii numesc „baza lor” din România, respectiv vila din Pipera. Potrivit acuzațiilor, după ce le-ar fi sedus și le-ar fi convins să se mute în România, cei doi le-ar fi controlat și exploatat pentru a obține bani din producția de materiale pornografice online. Frații Tate neagă acuzațiile.

Apar detalii noi și ample din dosarul fraților Tate din Marea Britanie. Procurorii britanici susțin că Andrew și Tristan Tate ar fi folosit metoda „Lover Boy” pentru a atrage unele femei în România, unde acestea ar fi fost ulterior exploatate pentru producerea de materiale pornografice online.

Potrivit procurorilor, cei doi frați ar fi folosit o strategie bazată pe simularea unor relații romantice și pe promisiuni privind o viață mai bună și posibilitatea de a câștiga bani.

Anchetatorii susțin că femeile erau atrase în România după ce Andrew și Tristan Tate le-ar fi sedus și le-ar fi făcut să creadă că se află într-o relație bazată pe dragoste și afecțiune.

Odată ajunse în România, însă, situația s-ar fi schimbat radical, potrivit acuzațiilor formulate de procurorii britanici.

Metoda „Lover Boy”

Un detectiv din Marea Britanie este cel care a realizat o sinteză a dosarului fraților Tate. Potrivit Reuters, este cea mai detaliată prezentare de până acum a acuzațiilor formulate de procurorii britanici.

Conform documentelor din dosar, frații Tate ar fi atras femei în România folosind metoda „Lover Boy”.

Totul ar fi fost pregătit în detaliu. Andrew și Tristan Tate ar fi simulat relații pline de dragoste și afecțiune și le-ar fi promis femeilor o viață mai bună, precum și posibilitatea de a câștiga bani.

Potrivit anchetatorilor, femeile ar fi fost convinse să se mute în România, iar după ce ajungeau aici, ar fi devenit dependente financiar de cei doi frați. Procurorii susțin că acesta era momentul în care relația construită inițial s-ar fi transformat într-un mecanism de control și exploatare.

Potrivit acuzațiilor, pașapoartele femeilor ar fi fost confiscate, iar Andrew și Tristan Tate ar fi folosit violența fizică și sexuală pentru a le controla și pentru a le obliga să producă materiale pornografice online. Aceste detalii apar în cererile de extrădare transmise autorităților americane.

Femeile ar fi fost atrase în România prin promisiuni de dragoste și bani

Potrivit anchetatorilor britanici, metoda folosită de frații Tate ar fi avut la bază construirea unor relații aparent romantice. Cei doi ar fi încercat să le convingă pe femei că le oferă o relație bazată pe dragoste și afecțiune, precum și perspectiva unei vieți mai bune.

Promisiunile ar fi inclus și posibilitatea de a câștiga bani. După ce femeile ar fi acceptat să se mute în România, procurorii susțin că acestea ar fi ajuns într-o situație de dependență financiară față de cei doi frați.

Anchetatorii britanici susțin că, ulterior, femeile ar fi fost supuse unor forme de control și exploatare.

Printre acuzațiile prezentate în documentele de extrădare se numără confiscarea pașapoartelor, precum și folosirea violenței fizice și sexuale pentru a le controla și a le obliga să producă materiale pornografice online.

Acuzațiile apar în cererile de extrădare

Detaliile prezentate de procurorii britanici se regăsesc în cererile de extrădare transmise autorităților americane. Un detectiv britanic a realizat o sinteză a materialului din dosar, iar Reuters afirmă că aceasta reprezintă cea mai detaliată prezentare de până acum a acuzațiilor formulate împotriva celor doi frați.

Potrivit documentelor, procurorii susțin că metoda „Lover Boy” ar fi fost folosită pentru a atrage femeile în România, unde acestea ar fi fost ulterior controlate și exploatate.

Anchetatorii susțin că promisiunile inițiale privind dragostea, o viață mai bună și posibilitatea de a câștiga bani ar fi fost folosite pentru a le convinge pe femei să se mute în România.

După mutare, susțin procurorii, femeile ar fi ajuns dependente financiar de frații Tate și ar fi fost supuse unor metode de control care ar fi inclus confiscarea pașapoartelor și violența fizică și sexuală.

Frații Tate neagă acuzațiile

Andrew și Tristan Tate neagă acuzațiile formulate împotriva lor. Avocatul celor doi contestă, de asemenea, credibilitatea acuzațiilor și susține că apărarea nu le poate verifica în lipsa identității femeilor care îi acuză pe frații Tate.

Astfel, apărarea pune sub semnul întrebării posibilitatea de a verifica în mod independent afirmațiile atribuite presupuselor victime, în condițiile în care identitatea acestora nu este dezvăluită.

Cei doi frați milionari se află în continuare în Statele Unite, în așteptarea finalizării procedurilor de extrădare.

Dosarul britanic reprezintă una dintre componentele juridice importante ale cazului în care sunt implicați Andrew și Tristan Tate, iar noile documente oferă o imagine mai amplă asupra acuzațiilor formulate de procurorii din Marea Britanie.

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În centrul acuzațiilor se află presupusa folosire a metodei „Lover Boy”, prin care femeile ar fi fost atrase în România prin relații romantice simulate și promisiuni privind o viață mai bună și câștiguri financiare, pentru ca ulterior, potrivit anchetatorilor, să fie controlate și exploatate prin producerea de materiale pornografice online.

Frații Tate neagă acuzațiile, iar avocatul lor contestă credibilitatea acestora și susține că apărarea nu poate verifica în mod corespunzător acuzațiile în condițiile în care identitatea femeilor care îi acuză nu este cunoscută.

Editor : C.A.