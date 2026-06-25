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Detensionarea conflictului dintre SUA și Iran aduce un impuls economiei zonei euro. Recesiunea încetinește

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întâlnire între Donald Trump și mai mulți lideri europeni la Casa Albă
Cei mai mulți europeni se opun vehement participării în războiul din Iran, ceea ce face cu atât mai riscantă o eventuală decizie a liderilor politici din Europa de a se alătura misiunilor lansate de americani în regiune. Foto: Profimedia Images
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Recesiunea din zona euro încetinește pe fondul atenuării tensiunilor dintre SUA și Iran, îmbunătățirea activității economice survenind pe fondul unei atenuări „încurajatoare” a presiunilor inflaționiste, arată Euractiv. Noile date arată că activitatea economică din zona euro s-a contractat într-un ritm mai lent în această lună, pe fondul speranțelor crescânde că Teheranul și Washingtonul vor ajunge la un acord permanent pentru a pune capăt conflictului cu Iranul.

Indicele compozit PMI preliminar al S&P Global pentru zona euro, un sondaj urmărit cu atenție și publicat marți, a arătat că activitatea generală din sectorul manufacturier și cel al serviciilor din zona monedei unice a crescut de la 48,5 în mai la 49,5 în iunie - aducând indicele mai aproape de pragul de 50 de puncte care separă creșterea de contracție.

Îmbunătățirea a fost determinată parțial de o revigorare a activității din sectorul serviciilor, care a rămas în teritoriu negativ, dar în cadrul căreia sectoarele legate de turism și agrement au arătat „semne de redresare a cererii” în urma perturbărilor provocate de conflictul din Iran, a declarat Chris Williamson, economist-șef pentru afaceri la S&P Global Market Intelligence.

Presiunile inflaționiste s-au atenuat, de asemenea, creșterea prețurilor de producție încetinind, iar costurile de producție înregistrând cel mai lent ritm de creștere de la izbucnirea conflictului, la sfârșitul lunii februarie.

Cea mai mare parte a datelor din sondaj a fost colectată înainte ca Iranul și SUA să semneze un memorandum de înțelegere pe 17 iunie, punând provizoriu capăt unui conflict care a tulburat piețele energetice globale și a alimentat temerile privind o recesiune globală.

Sondajul „indică în continuare o activitate economică lentă pentru bloc, dar atenuarea presiunilor asupra prețurilor semnalată de sondaj este încurajatoare”, a declarat Bert Colijn, economistul-șef al ING pentru Țările de Jos.

Colijn a adăugat că combinația dintre creșterea economică slabă și presiunile în scădere asupra prețurilor ar trebui să descurajeze Banca Centrală Europeană să majoreze „în mod agresiv” ratele dobânzilor. Președinta BCE, Christine Lagarde, a adoptat o poziție similară în declarațiile sale de luni în fața Parlamentului European.

Îmbunătățirea s-a produs în ciuda încetinirii activității economice din Germania, cea mai mare economie a UE, unde cererea slabă a determinat scăderea indicelui compozit la 48,0 - a treia lună consecutivă de contracție și cea mai scăzută valoare înregistrată din decembrie 2024.
Franța, a doua cea mai mare economie a UE, a înregistrat îmbunătățiri în sectorul serviciilor și al industriei prelucrătoare, deși activitatea netă a rămas în teritoriu negativ, la 47,6.

Datele au fost publicate în contextul în care oficiali americani și iranieni au purtat luni discuții în stațiunea elvețiană Bürgenstock, ambele părți salutând progresele înregistrate în cadrul discuțiilor.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a declarat că discuțiile au fost „productive” și că Washingtonul va suspenda sancțiunile asupra petrolului iranian pentru o perioadă de 60 de zile.

Între timp, Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului, a afirmat că negocierile au „înregistrat progrese majore” în direcția încetării războiului dintre Israel și Liban, care a amenințat să compromită negocierile de pace dintre Washington și Teheran.

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Editor : C.A.

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