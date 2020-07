Dezvăluiri din cartea nepoatei lui Trump: „Tatăl său sociopat i-a modelat caracterul - narcisist, bully, cu delirul măreției proprii”

Caracterul lui Donald Trump și comportamentul său scandalos „amenință sănătatea mondială, securitatea economică mondială și pacea socială” și au fost modelate de tatăl său care era un „sociopat bine integrat în societate”, se arată în cartea nepoatei președintelui american, plină de dezvăluiri explozive, relatează The Guardian.

Cartea „Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”, a lui Mary Trump va fi publicată în data de 14 iulie.

Pe lângă prezentarea unei familii complet disfuncționale, despre care spune că l-a format pe Donald Trump, Mary Trump vorbește despre mai multe exemple de comportament șocant al președintelui pe vremea când acesta era tânăr, inclusiv înșelăciuni în ce privește parcursul său educațional și tratamentul brutal aplicat femeilor.

Mary Trump își bazează relatările pe poveștile mătușii sale, sora lui Trump, Maryanne Trump Barry, o fostă judecătoare federală.

„Abandonat de mama sa timp de un an și neavând un tată care să îl facă se simtă în siguranță sau iubit și prețuit, Donald a suferit privațiuni care au lăsat amprente adânci asupra sa. Trăsăturile de personalitate care au rezultat – narcisim, predispoziția spre hărțuire și delirul măreției proprii”, scrie Mary Trump în cartea sa.

Autoarea detaliază problemele de sănătate suferite de mama lui Trump după o histerectomie de urgență. Acestea i-au lăsat pe Trump și frații săi în grijă tatălui lor, pe care Mary Trump îl descrie drept un „sociopat bine integrat în societate”. Ea detaliază momente în care acesta a afișat antisemitism, rasism, sexism, xenofobie. Mary Trump spune, de asemenea, că Donald Trump a plătit un coleg să dea testele SAT (admiterea la facultate) în locul lui.

Familia lui Donald Trump a încercat să blocheze publicarea cărţii despre istoria familiei, scrisă de Mary L. Trump. Robert S. Trump, fratele lui Donald Trump, a cerut unui tribunal din Queens, New York, să împiedice publicarea cărţii scrise de Mary Trump, deoarece aceasta din urmă ar fi încălcat un acord de confidenţialitate pe care l-ar fi semnat în legătură cu moştenirea lui Fred Trump, bunicul său şi tatăl lui Donald Trump.