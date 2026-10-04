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Dezvăluiri după tentativa de atac asupra unui avion Flydubai: Israelul fusese avertizat privind verificarea piloților străini

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Această captură de ecran, preluată dintr-un material video distribuit de AFPTV pe 30 septembrie 2026, arată pasagerii din interiorul zborului flydubai FZ 1073, redirecționat, înainte de plecarea acestuia către Tel Aviv de la aeroportul Tabuk din Arabia Saudită. Foto: Profimedia
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Ministerul Transporturilor din Israel a primit, în 2024 și 2025, mai multe avertismente privind deficiențe în supravegherea piloților străini care operează zboruri către această țară, potrivit postului de radio al armatei israeliene. Informațiile au fost făcute publice după tentativa de atac asupra unui zbor Flydubai, produsă săptămâna trecută, potrivit EFE.

Potrivit documentelor clasificate citate de postul de radio, avertismentele semnalau că Ministerul Transporturilor nu își îndeplinea responsabilitățile privind supravegherea siguranței aviației.

Responsabilitatea privind supravegherea de securitate a piloților străini a fost transferată în 2021 de la Shin Bet, serviciul de informații interne al Israelului, către Autoritatea Aviației Civile (CAA), aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.

În 2024, controlorul de stat a publicat un raport în care preciza că Ministerul Transporturilor nu respecta această decizie. În urma raportului, în mai 2024 a fost constituit un grup de lucru format din Consiliul pentru Securitate Națională, Ministerul Transporturilor, CAA, Shin Bet, Mossad și Ministerul de Finanțe.

Grupul de lucru a avut ca obiectiv evaluarea sistemului național de securitate a aviației și implementarea unor modificări. După un an de discuții și presiuni exercitate de Consiliul pentru Securitate Națională și Shin Bet asupra Ministerului Transporturilor, Consiliul a solicitat ministerului să adopte măsurile necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile și să asigure resursele necesare autorității aeronautice.

Deși oficialii din domeniul transporturilor s-au opus transferului de responsabilitate, sprijinul ministrului Miri Regev a permis oficializarea acestuia în 2025. La jumătatea anului 2025, premierul Benjamin Netanyahu a decis ca responsabilitatea să fie transferată fără echivoc Ministerului Transporturilor, respectiv ministrului Regev și personalului de securitate al ministerului, în pofida obiecțiilor acestora, potrivit postului de radio al armatei.

Ministerul Transporturilor s-a ocupat de verificările de securitate începând de atunci, în ciuda lipsei de resurse, și susține că nu a solicitat niciodată sprijinul Shin Bet sau Mossad pentru îndeplinirea acestor atribuții.

Reprezentanții Ministerului israelian al Transporturilor au refuzat să comenteze informațiile atunci când au fost contactați de agenția EFE.

Relatarea postului de radio al armatei israeliene vine la câteva zile după tentativa de atac asupra unui zbor Flydubai cu destinația Tel Aviv. Potrivit informațiilor citate, Hamam al-Hammami, copilotul zborului FZ1073, și-a atacat colegul în cabina de pilotaj cu un topor și a încercat să prăbușească avionul, în care se aflau pasageri israelieni.

Normele de securitate israeliene interzic piloților din țări cu care Israelul nu are relații diplomatice, precum Omanul, să opereze zboruri către această țară.

Editor : A.R.

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