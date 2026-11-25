O nouă dezvăluire complică scandalul de spionaj în care este implicat Jensen Huang, fondatorul gigantului american Nvidia. Potrivit unor informații prezentate congresmenilor americani de reprezentanți ai serviciilor de informații, soțul femeii despre care presa a relatat că a avut o relație extraconjugală cu miliardarul ar fi avut legături mult mai profunde cu serviciul chinez de informații decât soția sa. Kang Wei, un om de afaceri chinez, ar fi colaborat în anumite perioade cu Ministerul Securității Statului din China (MSS), principala agenție civilă de spionaj a Beijingului, relatează Tom's Hardware, citând o investigație The New York Times.

Noile informații au fost prezentate în cadrul unei reuniuni cu caracter clasificat, desfășurate la Washington, la numai o zi după ce Jensen Huang a revenit în funcția de director general al Nvidia.

La întâlnire au participat angajați ai comisiilor pentru informații din Camera Reprezentanților și Senatul Statelor Unite, precum și consilieri ai conducerii celor două camere ale Congresului.

Oficialii americani au discutat despre posibilele riscuri pentru securitatea națională generate de relația dintre Huang și Alice Huang, o femeie de afaceri suspectată în relatările presei de legături cu serviciile chineze de informații.

Potrivit informațiilor prezentate parlamentarilor, investigațiile nu au clarificat încă rolul exact al femeii și nici dacă aceasta a transmis informații confidențiale Beijingului.

Soțul femeii ar fi fost colaborator al serviciilor secrete chineze

Cea mai importantă informație nouă privește activitățile lui Kang Wei, soțul lui Alice Huang.

Potrivit surselor citate de presa americană, acesta ar fi avut o relație de colaborare mai îndelungată și mai profundă cu Ministerul Securității Statului din China decât soția sa.

Oficialii americani le-ar fi transmis parlamentarilor că, în anumite perioade, Kang Wei a acționat ca sursă sau colaborator al serviciului de informații chinez.

În același timp, acesta ar fi avut contacte mai importante în interiorul agenției decât Alice Huang.

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Informațiile disponibile indică faptul că femeia ar fi fost în contact cu reprezentanți ai MSS din primăvara anului 2025 până în toamna anului 2026.

Kang Wei ar fi menținut, la rândul său, legături cu aceeași instituție în perioada respectivă.

Aceste afirmații provin din evaluări ale serviciilor americane relatate de presă și nu reprezintă constatări ale unei instanțe judecătorești.

Serviciile americane nu au dovezi că relația cu Jensen Huang a fost organizată de Beijing

Un aspect important al briefingului privește circumstanțele în care a început relația dintre Jensen Huang și Alice Huang.

Potrivit The New York Times, oficialii americani au precizat că nu există dovezi că femeia ar fi inițiat relația la ordinul autorităților chineze.

Această constatare nu exclude însă posibilitatea ca informații obținute ulterior să fi ajuns la serviciile secrete de la Beijing.

Reprezentanții comunității americane de informații nu au infirmat posibilitatea ca Alice Huang să fi transmis date către MSS în timpul relației.

Cu toate acestea, nu a fost prezentată public o dovadă concludentă privind transmiterea unor informații clasificate de la conducerea Nvidia către autoritățile chineze.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă legăturile personale și comerciale au reprezentat un risc pentru securitatea tehnologică a Statelor Unite.

Compania la care lucra Alice Huang este investigată pentru posibile încălcări ale sancțiunilor americane

Alice Huang a ocupat o funcție de conducere la Megaspeed, o companie din domeniul centrelor de date, cu sediul în Singapore, care achiziționa procesoare avansate produse de Nvidia.

Compania a intrat în atenția autorităților americane din cauza suspiciunilor că ar fi participat la transferul unor cipuri pentru inteligență artificială către China, încălcând restricțiile de export impuse de Washington.

Megaspeed a fost ulterior inclusă pe o listă americană de restricții comerciale. Compania a respins acuzațiile privind implicarea în activități ilegale.

Alice Huang a părăsit Megaspeed în august 2025, potrivit unei declarații transmise de companie.

Anchetatorii americani încearcă să stabilească dacă relațiile comerciale dintre Megaspeed și Nvidia au permis accesul neautorizat la tehnologii avansate, considerate esențiale pentru competiția dintre Statele Unite și China în domeniul inteligenței artificiale.

Serviciile americane nu au stabilit că Jensen Huang a transmis secrete Chinei

O relatare Reuters din 25 noiembrie, bazată pe informații publicate de The Wall Street Journal, aduce o precizare importantă: oficialii americani nu au identificat dovezi că autoritățile chineze i-ar fi ordonat lui Alice Huang să îl spioneze pe Jensen Huang.

De asemenea, potrivit surselor citate, nu există indicii că femeia ar fi transmis informații de importanță majoră serviciilor chineze, deși ar fi menținut contacte cu acestea în perioada relației.

Prin urmare, existența unor legături cu agenția chineză de informații nu demonstrează, în sine, că Jensen Huang a fost victima unei operațiuni de spionaj dirijate de Beijing.

În plus, autoritățile americane au precizat că nu dețin dovezi că fondatorul Nvidia ar fi comis o infracțiune.

Editor : Sebastian Eduard