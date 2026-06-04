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Diana Șoșoacă a mers la „Davosul rus” de la Sankt Petersburg. A apărut alături de fugara Marina Tauber, care este căutată internaţional

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Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia
Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Foto: Facebook/Diana Șoșoacă
Din articol
„În Republica Moldova ne-am confruntat deja cu aceste fenomene în practică"

Preşedinta S.O.S., eurodeputata Diana Şoşoacă, se află la Forumul economic de la Sankt Petersburg, supranumit „Davosul rus”, unde a apărut alături de Marina Tauber, fosta vicepreşedintă a partidului desfiinţat „Şor” din Republica Moldova, care este condamnată la 7 ani şi jumătate de închisoare şi este dată în căutare internaţională.

Cele două politiciene controversate şi proruse au participat la acelaşi panel de dezbateri, dedicat inteligenţei artificiale şi războiului informaţional, şi au venit cu mesaje comune în care au criticat acţiunile guvernărilor de la Chişinău şi Bucureşti, subliniind importanţa participării lor la eveniment pentru apărarea „intereselor naţionale", scrie NewsMaker, preluată de News.ro. 

Diana Şoşoacă a participat la forum la invitaţia Administraţiei Prezidenţiale a Federaţiei Ruse, declarând că România are nevoie de „diplomaţi ai păcii, nu ai confruntării" şi că prezenţa sa la Sankt Petersburg reprezintă „o mână întinsă în favoarea păcii şi a dialogului", după tensiunile generate de incidentul cu drona rusească căzută peste un bloc din Galaţi.

„Am venit aici pentru că România trebuie să fie prezentă acolo unde se discută viitorul lumii. Nu putem lipsi de la masa marilor dezbateri internaţionale şi apoi să pretindem că ne apărăm interesele naţionale. În timp ce actuala putere de la Bucureşti a ales calea deteriorării relaţiilor diplomatice cu Federaţia Rusă, eu am ales să vin aici pentru a menţine deschis un canal de comunicare", a declarat Şoşoacă.

„În Republica Moldova ne-am confruntat deja cu aceste fenomene în practică"

La rândul ei, Marina Tauber a declarat că a participat la dezbaterea despre inteligenţa artificială şi a venit cu iniţiativa creării unei „Alianţe Tehnologice Eurasiatice", acuzând că în Republica Moldova s-ar fi blocat şi limitat vizibilitatea politicienilor din opoziţie prin intermediul algoritmilor platformelor digitale.

„Inteligenţa artificială este capabilă nu doar să ajute oamenii şi să deschidă noi oportunităţi, ci şi să devină un instrument de manipulare, de creare a materialelor deepfake, de răspândire a informaţiilor false şi de cenzură ascunsă prin intermediul algoritmilor opaci ai platformelor digitale. Din păcate, în Republica Moldova ne-am confruntat deja cu aceste fenomene în practică", a declarat Tauber.

La acelaşi forum au participat şi fostul preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon, fostul prim-ministru Vasile Tarlev, ambasadorul agreat al Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, şi şefa partidului „Moldova Mare", Victoria Furtună. Dodon a cerut la forum renunţarea la sancţiunile antiruseşti, reluarea negocierilor cu Gazprom şi deschiderea curselor aeriene directe cu Moscova, propuneri calificate drept „regretabile" de Guvernul de la Chişinău.

De asemenea, la forumul de la Sankt Petersburg, unde vineri urmează să vorbească Vladimir Putin, ar fi prezenţi şi fraţii Tate, care sunt anchetaţi în România.

Editor : C.S.

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