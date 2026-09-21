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Video Die Linke triumfă în fața CDU și AfD la Berlin. Fiica unor etnici turci ar putea deveni noul primar al capitalei Germaniei

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Elections: The election night in Berlin, Germany - 20 Sep 2026
Elif Eralp, candidatul de frunte al partidului Die Linke din Berlin, la alegerile organizate de Die Linke duminică, 20 septembrie 2026, la Berlin. Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Victoria partidului de extremă stânga Die Linke în alegerile regionale din Berlin de duminică a fost umbrită de avansul extremei drepte confirmat într-un al doilea scrutin dintr-un land din estul Germaniei, dar a marcat o altă înfrângere pentru coaliţia de guvernare a cancelarului Friedrich Merz, relatează Reuters.

Candidata principală de la Berlin, Elif Eralp, şi-a axat campania pe creşterea vertiginoasă a costurilor locuinţelor în capitala Germaniei şi a promis că va duce imediat la îndeplinire angajamentul de a naţionaliza asociaţiile private de locuinţe, care reprezintă o mare parte din fondul imobiliar al oraşului.

Rezultatul, care a dublat aproape scorul anterior al partidului, ar putea-o transforma pe Eralp în primul primar al Berlinului din rândul Partidului Stângii (Die Linke), o formaţiune care a luat naştere din fostul partid comunist est-german în urma reunificării ţării de acum 36 de ani, notează News.ro.

Deşi numărarea voturilor era încă în curs duminică seara, era deja clar că partidul ei urma să-i înlocuiască pe creştin-democraţii conservatori ai lui Merz (CDU) la primărie.

„Începând de astăzi, vom schimba Berlinul împreună”, a proclamat Elif Eralp în faţa membrilor partidului care sărbătoreau în Berlin.

Die Linke a obţinut 25,3% din voturi, devansând CDU, care a avut 19%, şi partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD), cu 16%. De asemenea, a depăşit cu mult Social-Democraţii (SPD) de centru-stânga, care au obţinut 12,1%.

În primele sale declaraţii după închiderea urnelor, Elif Eralp, în vârstă de 45 de ani, fiica unor părinţi turci de stânga care au fugit după lovitura de stat în 1980, a afirmat că situaţia din ce în ce mai dificilă a chiriilor este „cea mai mare problemă socială” din capitală.

Ea a promis că va continua naţionalizarea asociaţiilor de locuinţe şi că „va alunga speculanţii din Berlin”, în conformitate cu un referendum din 2021 în care 58% dintre votanţi au susţinut propunerile de a adopta legi în vederea naţionalizării.

Rămâne de văzut dacă această politică, care ar presupune transferul a aproximativ 220.000 de unităţi locative în proprietatea statului, va fi vreodată adoptată. Secretarul general al SPD, Tim Kluessendorf, a declarat că naţionalizarea asociaţiilor de locuinţe ar costa aproximativ 20 de miliarde de euro.

Un sondaj realizat de Infratest Dimap a arătat, de asemenea, că doar 37% dintre cei chestionaţi erau în favoarea acestei măsuri.

Alegerile de duminică de la Berlin au avut loc în aceeaşi zi în care AfD şi-a consolidat succesul înregistrat la alegerile din 6 septembrie din Saxonia-Anhalt, ocupând primul loc în alegerile din landul Mecklenburg-Pomerania de Vest. De asemenea, partidul a înregistrat cel mai bun rezultat din istoria sa la Berlin.

Însă, deşi AfD a atras cea mai mare atenţie, Die Linke a beneficiat, la rândul său, de o tendinţă generală de respingere a partidelor tradiţionale de centru-stânga şi centru-dreapta.

La fel ca în celelalte patru alegeri regionale desfăşurate în acest an, starea precară a economiei germane şi incertitudinea privind viitorul au influenţat alegerile din Berlin, accentul principal fiind pus pe nivelul chiriilor.

Totuşi, Eralp se confruntă în continuare cu obstacole semnificative. Atât SPD, cât şi Verzii au semnalat disponibilitatea de a forma o coaliţie cu Partidul Stângii. Însă liderul Verzilor, Felix Banaszak, a afirmat că acuzaţiile de antisemitism aduse împotriva unora din Partidului Stângii din Berlin trebuie soluţionate pentru ca un parteneriat să poată funcţiona. „Avem nevoie de un angajament clar în combaterea antisemitismului; altfel, lucrurile nu vor funcţiona cu noi”, a spus el. Partidul Stângii respinge acuzaţiile de antisemitism sistematic, afirmând că se opune tuturor formelor de „ostilitate îndreptată împotriva unor grupuri”, inclusiv antisemitismului, rasismului şi sexismului.

Editor : B.E.

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