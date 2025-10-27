„Diella este însărcinată cu 83 de copii”. Metoda inedită prin care Albania vrea să combată corupția cu ajutorul IA

Diella (care înseamnă „Soare”) a fost numită în septembrie pentru a face sistemul de achiziții publice din Albania complet transparent și lipsit de corupție. Premierul Rama a anunțat acum că aceasta este „însărcinată cu 83 de copii”.

Ministrul albanez generat de inteligența artificială, Diella, este „însărcinată”, a anunțat prim-ministrul Edi Rama. El a dezvăluit planurile de a crea „83 de copii”, sau asistenți, câte unul pentru fiecare membru al Partidului Socialist din parlament.

„Astăzi am riscat destul de mult cu Diella aici și ne-am descurcat foarte bine. Așadar, pentru prima dată, Diella este însărcinată cu 83 de copii”, a declarat el la Global Dialogue (BGD) din Berlin. Rama a spus că „copiii”, sau asistenții, vor înregistra tot ce se întâmplă în parlament și vor ține legislatorii la curent cu discuțiile sau evenimentele pe care le ratează, transmite presa din Albania.

„Fiecare dintre ei... va servi ca asistent pentru cei care vor participa la sesiunile parlamentare, va ține evidența tuturor evenimentelor și va face sugestii membrilor parlamentului. Acești copii vor avea cunoștințele mamei lor”, a spus Rama.

El se așteaptă ca sistemul să fie pe deplin operațional până la sfârșitul anului 2026.

Rama a explicat cum vor funcționa asistenții AI: „De exemplu, dacă te duci să bei o cafea și uiți să te întorci la muncă, acest copil îți va spune ce s-a discutat în timpul absenței tale și îți va spune cui ar trebui să îi răspunzi. Dacă mă inviți data viitoare, vei avea încă 83 de ecrane pentru copiii din Diella”.

Lansată inițial ca asistent virtual în ianuarie pe platforma e-Albania, ea a ajutat cetățenii și întreprinderile să obțină documente de stat. Ministrul generat de IA este reprezentat ca o femeie în costum tradițional albanez.

Diella a primit responsabilitatea de a lua toate deciziile legate de licitațiile publice, făcându-le 100% lipsite de corupție. Fiecare fond public supus procedurii de licitație va fi perfect transparent, a spus Rama.

Albania este prima țară din lume care a numit oficial un ministru non-uman. Spre deosebire de un ministru pentru inteligență artificială, Diella este ea însăși o entitate AI, compusă în întregime din cod și pixeli.

