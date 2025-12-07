Live TV

Diferență mare între opinia publică americană și noua doctrină de securitate a lui Trump, potrivit unui nou sondaj

Data publicării:
Președintele SUA, Donald Trump.
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Reuters
Majoritatea americanilor, inclusiv alegătorii republicani, susțin înarmarea Ucrainei împotriva Rusiei, sprijină NATO și sunt în favoarea unui rol global puternic al SUA, arată un nou sondaj — opinii care contrastează cu noua doctrină de securitate a președintelui Donald Trump. Rezultatele sondajului Reagan National Defense Survey arată că 62% dintre cetățenii americani doresc ca Ucraina să învingă Rusia, majoritatea republicanilor și democraților aliniindu-se în spatele Kievului, informează TVPWorld.

Sprijinul pentru trimiterea de arme în Ucraina a crescut la 64%, cu nouă puncte procentuale mai mult decât anul trecut.

Sondajul a fost publicat joi, în aceeași zi în care Casa Albă a prezentat o nouă Strategie de Securitate Națională, care prevede o reorientare dramatică a priorităților SUA.

Viziuni contrastante

Documentul de 33 de pagini a adus o critică usturătoare Europei, considerată de mult timp cel mai apropiat partener al Americii, și a solicitat restabilirea „stabilității strategice” cu Rusia, evitând însă orice menționare a agresiunii Moscovei.

Cu toate acestea, sondajul Reagan National Defense Survey arată că majoritatea americanilor privesc Moscova cu suspiciune, 70% dintre respondenți afirmând că nu cred că Rusia va respecta un acord de pace cu Ucraina — inclusiv 61% dintre republicani și 77% dintre democrați.

Spre deosebire de noua Strategie de Securitate Națională a lui Trump, care a semnalat intenția de a opri extinderea NATO, rupând tradiția de decenii de politică bipartidistă a SUA, sondajul arată că sprijinul pentru alianța militară occidentală a crescut la 68%, cel mai înalt nivel înregistrat de la începutul sondajului în 2018.

Sprijinul pentru clauza articolului V al NATO este, de asemenea, puternic, 76% dintre americani — inclusiv 76% dintre republicani și 80% dintre democrați — afirmând că Statele Unite ar trebui să răspundă cu forță militară în cazul în care un aliat este atacat.

Publicul favorizează leadershipul global

În timp ce documentul strategic solicita reducerea și recalibrarea prezenței globale a SUA, afirmând că „zilele în care Statele Unite susțineau întreaga ordine mondială ca Atlas s-au terminat”, sondajul a constatat că 64% dintre americani consideră că Washingtonul ar trebui să se implice mai mult în afacerile globale și să preia conducerea la nivel internațional.

Susținerea pentru o conducere asertivă a SUA include 79% dintre cei care se identifică cu mișcarea MAGA a lui Trump și 57% dintre democrați.

Poziția militară reflectă aceeași stare de spirit, aproape două treimi afirmând că armata SUA ar trebui să fie suficient de mare pentru a lupta și a câștiga două războaie simultan, inclusiv o pluralitate semnificativă care susține o forță capabilă să învingă simultan atât China, cât și Rusia.

Împotriva concesiilor Ucrainei

Sondajul a arătat, de asemenea, că majoritatea americanilor doresc un rezultat decisiv în războiul Rusiei în Ucraina, 45% dintre respondenți afirmând că Statele Unite ar trebui să sprijine eforturile Kievului de a elibera toate teritoriile ocupate de Rusia — cea mai populară opțiune în ambele partide.

Doar aproximativ un sfert s-au pronunțat în favoarea unei soluții negociate care să implice concesii teritoriale din partea Ucrainei, chiar dacă Trump și administrația sa au presat în repetate rânduri Kievul să cedeze teritoriu, argumentând că este necesar pentru a pune capăt războiului, care se apropie acum de al patrulea an.

Sondajul Reagan National Defense Survey a fost realizat în perioada 23 octombrie - 3 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.507 adulți.

 

