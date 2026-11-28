JD Vance și Marco Rubio, doi dintre potențialii succesori ai lui Donald Trump la Casa Albă, încep să resimtă costurile politice ale loialității față de președintele american. Războiul cu Iranul și scandalul din jurul șefului Nvidia, Jensen Huang, scot în evidență dificultățile cu care s-ar putea confrunta cei doi în încercarea de a-și construi propria platformă electorală pentru 2028, arată o analiză Axios.

Scăderea lui Trump în popularitate i-a costat pe republicani majoritatea în ambele camere ale Congresului. Războiul cu Iranul și, mai recent, scandalul în care este implicat Jensen Huang arată cât de dificil i-ar fi lui Vance sau lui Rubio să candideze promovându-și propriile agende politice.

Problema nu este doar că Vance și Rubio au avut opinii diferite de cele ale lui Trump, ci și că cele două episoade ating chiar esența identității lor politice, notează publicația.

Vicepreședintele Vance s-a prezentat drept un republican din noua generație, antiintervenționist, reticent față de ideea că Statele Unite trebuie să rezolve problemele lumii și care s-a distanțat de poziția tradițională a Partidului Republican privind sprijinul necondiționat pentru Israel. El a argumentat împotriva declanșării unui război cu Iranul și a pus pe seama acestuia înfrângerea categorică a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului.

Secretarul de stat Marco Rubio s-a remarcat în Senat ca adept al unei politici externe dure și critic vehement al Rusiei și Chinei, aceasta din urmă impunându-i sancțiuni în 2020. În luna mai, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în drum spre China, Rubio l-a avertizat pe Trump în legătură cu relația lui Huang cu o persoană suspectată de spionaj în favoarea Chinei.

Dar în ultimele săptămâni, Vance și Rubio au fost nevoiți să se confrunte, în mod stânjenitor de public, cu compromisurile pe care le presupune exercitarea unor funcții în administrația Trump.

Potrivit unor informații apărute în presă, criticile formulate de Vance după alegeri, prin care acesta a atribuit pierderile republicanilor războiului, l-au nemulțumit pe Trump. Deși președintele a fost de acord cu Vance că alegătorii erau nemulțumiți de prețurile ridicate provocate de război, el a ținut să sublinieze că vicepreședintele său nu spusese că declanșarea războiului a fost decizia corectă.

Întrebat săptămâna trecută, în prezența lui Trump, dacă războiul a meritat pierderile electorale suferite de republicani, Vance a evitat să dea un răspuns.

„Cred că președintele este cel care ia decizia, iar președintele a spus că ar face-o din nou. Din punctul meu de vedere, obiectivul și responsabilitatea mea sunt să îl sprijin pe președintele Statelor Unite”, a declarat acesta.

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Când un jurnalist i-a adresat cu voce tare o întrebare lui Rubio despre reinstalarea lui Huang în funcțiile de președinte și director general al Nvidia, secretarul de stat s-a întors și a plecat.

Gerry Baker, editorialist al publicației The Wall Street Journal, a scris săptămâna aceasta, într-un articol de opinie în care îl îndemna pe Rubio să părăsească administrația: „Pe măsură ce devine evident că politica [lui Trump] dezonorează, corupe și slăbește America, [Rubio] trebuie să continue să o reprezinte public, asigurându-i în același timp pe oamenii decenți că nu are nimic de-a face cu ea”.

Vance și Rubio s-au aflat pe poziții opuse atât în privința războiului cu Iranul, cât și în scandalul Nvidia. În cazul Iranului, Vance s-a opus declanșării războiului, dar nu a reușit să-și impună punctul de vedere. Rubio a fost și rămâne unul dintre cei mai vocali susținători ai deciziei președintelui de a ataca Iranul, ceea ce ar putea deveni, la rândul său, o problemă dacă va candida în 2028, iar războiul va fi la fel de nepopular ca în prezent.

În cazul Nvidia, Vance l-a ajutat pe Trump să obțină reinstalarea lui Huang în funcție, în pofida informațiilor potrivit cărora Rubio îl avertizase pe președinte în legătură cu directorul general al companiei.

Niciunul dintre cei doi nu a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din 2028, deși o candidatură a lui Vance este anticipată de multă vreme. Acesta intenționează să amâne luarea unei decizii până după începutul noului an, posibil chiar până la sfârșitul primăverii. Rubio a dat de înțeles că nu va candida dacă Vance va intra în cursă. Cei doi au devenit prieteni în perioada în care au activat împreună în Senat și, ulterior, în administrația prezidențială.

Acceptarea funcțiilor de vicepreședinte și, respectiv, de șef al diplomației americane le-a adus avantaje politice evidente lui Vance și Rubio. Dezavantajele devin însă tot mai clare, pe măsură ce Trump intră în ultimii doi ani ai mandatului său prezidențial.

Editor : M.I.