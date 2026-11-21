Donald Trump a salutat fastul întâlnirii sale din această săptămână cu Xi Jinping ca pe o victorie, dar președintele SUA a obținut puține beneficii din cele trei summituri de acest gen din acest an, în timp ce liderul chinez și-a consolidat poziția pe scena mondială, spun analiștii, potrivit Reuters.

Xi a ieșit din cadrul unei reuniuni globale desfășurate în China ca un om de stat capabil să convoace primul summit China-SUA-Rusia și menține un armistițiu comercial fragil cu SUA într-o fază de așteptare — așa cum dorește Beijingul — chiar și în condițiile în care Washingtonul adoptă o poziție mai dură.

Cel puțin în ceea ce privește declarațiile publice, Trump are puține realizări concrete de arătat.

„Au atins obiectivul Partidului Comunist Chinez și al lui Xi, care era acela de a trage de timp și de a continua discuțiile”, a declarat Kuo Yu-jen, directorul Institutului de Studii privind China și Asia-Pacific al Universității Naționale Sun Yat-sen din Taiwan.

Summiturile Trump - Xi oferă Chinei „spațiu strategic”

Xi a încălcat protocolul pentru a-l întâmpina pe Trump la aeroportul din Shenzhen înaintea summitului Cooperării Economice Asia-Pacific de joi. Trump a numit gestul „o mare victorie” chiar înainte de începerea întâlnirilor, la fel cum a descris fastul întâlnirilor anterioare.

Xi a orchestrat momente demne de un președinte în vizită, concentrat pe construirea unui moștenitor: cei doi s-au îmbrățișat la aeroport și au ținut prima întâlnire trilaterală din istorie cu Vladimir Putin.

În ceea ce privește substanța, Xi a fost mai puțin generos.

Trump a declarat presei că el și omologul său chinez au discutat despre inteligența artificială (AI), comerț și fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Statele Unite cer Beijingului să cumpere mai multe produse agricole americane, să relaxeze restricțiile privind pământurile rare, vitale pentru industriile-cheie, și să elibereze doi americani despre care Washingtonul susține că sunt reținuți pe nedrept.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat că cele două părți au convenit să elaboreze un plan de acțiune pentru construirea unei „relații constructive de stabilitate strategică” — un cadru deja prezentat în luna mai. Ministerul nu a oferit detalii sau un calendar.

Comunicatul de presă al Beijingului nu a menționat fragilul armistițiu comercial dintre SUA și China, angajamentele agricole ale Chinei, pământurile rare, controalele asupra cipurilor, scandalul legat de gigantul american al cipurilor Nvidia sau cetățenii americani reținuți și nu a menționat Iranul.

China este pe cale să-și îndeplinească angajamentul privind soia pentru 2026, dar a livrat doar o mică parte din celelalte achiziții agricole promise, în timp ce livrările de pământuri rare rămân cu mult sub nivelurile de dinaintea escaladării războiului comercial de anul trecut, iar niciunul dintre cetățenii americani reținuți nu a fost eliberat.

Xi a insistat, de asemenea, asupra cererii sale cheie ca SUA să „continue să facă ceea ce trebuie” în privința Taiwanului, altfel riscând regrese în relația bilaterală, potrivit ministerului. China consideră Taiwanul, guvernat democratic, ca fiind teritoriul său, o pretenție respinsă de Taipei.

„China și-a asigurat un spațiu strategic suplimentar, inclusiv poziția SUA privind problema Taiwanului și relaxarea embargoului tehnologic. Din punct de vedere strategic, SUA nu au câștigat, într-adevăr, nimic”, a declarat Dan Wang, directorul pentru China al grupului de reflecție Eurasia Group.

Agenda lui Trump s-a concentrat în mare măsură pe întâlnirea cu Xi și Putin, în urma căreia a fost emisă o „Declarație pentru pace” comună, pe care analiștii au descris-o ca fiind vagă.

Găzduirea summitului trilateral, pentru care Trump a insistat, i-a oferit lui Xi o platformă pentru a se prezenta ca un actor central în gestionarea afacerilor globale, au afirmat analiștii.

China așteaptă momentul potrivit, în timp ce SUA adoptă o poziție mai dură în privința cipurilor

De la demisia din această lună a lui Jensen Huang, un aliat al lui Trump, din funcția de director general al Nvidia, ca urmare a dezvăluirii faptului că acesta avusese o relație cu o femeie pe care serviciile de informații americane o consideră a fi o spioană chineză, administrația Trump a încercat să elimine lacunele care permiteau companiilor chineze să ocolească restricțiile SUA privind exporturile de cipuri pentru IA.

În ziua în care Trump și Xi s-au întâlnit, a intrat în vigoare o reglementare americană care restricționează și mai mult accesul Chinei la cipuri avansate pentru IA de la companii precum Nvidia. Administrația americană ia în considerare, de asemenea, o reglementare care să oblige companiile americane să dezvăluie utilizarea modelelor chineze de IA.

Și legislatorii americani au luat măsuri împotriva Chinei.

Beijingul, care încearcă să-l încurajeze pe Trump să stabilizeze relațiile bilaterale, apărând în același timp industriile chineze, a promis măsuri de retorsiune împotriva acestor restricții și nu se grăbește să răspundă cererilor SUA, spun analiștii.

„Chinezii consideră aceste tensiuni ca fiind o parte firească a relației”, a declarat Shen Weizhong, un fost funcționar al Ministerului Afacerilor Externe chinez care lucrează acum pentru think tank-ul Global Governance Institution, cu sediul la Beijing.

„Chinezii și-au învățat lecția: nu își vor îndeplini partea lor de promisiune dintr-o dată. O vor face pas cu pas”, a spus el.

Reținerea concesiilor îi oferă Beijingului un avantaj în cazul în care Washingtonul adoptă o poziție mai dură, pe măsură ce presiunea din Congres din partea parlamentarilor din ambele partide se intensifică.

În această săptămână, un raport al unei comisii a Camerei Reprezentanților a solicitat restricționarea investițiilor în sectorul aerospațial al Chinei, iar un senator a introdus un proiect de lege pentru revocarea statutului comercial normal al Chinei și a tratamentului tarifar favorabil.

Se preconizează că prelungirea armistițiului comercial va fi amânată până la reuniunea liderilor Grupului celor 20 (G20) de la Miami, de luna viitoare, când se așteaptă ca Xi și Trump să se întâlnească din nou. Armistițiul, încheiat la o reuniune din Coreea de Sud anul trecut și prelungit în timpul vizitei lui Xi la Washington din septembrie, expiră pe 10 ianuarie.

„Fructele ușor de cules au fost deja culese” după negocierile comerciale ample din ultimul an, a declarat Even Rogers Pay, director al firmei de consultanță Trivium China, cu sediul la Beijing. „Poate părea o situație de așteptare în comparație cu summiturile anterioare, dar în contextul actual este de fapt un pas semnificativ, având în vedere recentele alegeri de la jumătatea mandatului și scandalul Jensen Huang.”

Analiștii se așteaptă ca cea de-a patra întâlnire din acest an dintre Trump și Xi să pună, de asemenea, un accent puternic pe imagine.

„Dar, în esență, nu cred că vor exista progrese foarte mari. Va fi vorba despre stabilitate și iar stabilitate”, a spus Shen, fostul oficial chinez. „Și asta este suficient.”

Editor : B.E.