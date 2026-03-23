Diplomat american: „Rușii nu sunt interesați să negocieze un acord. Vor doar aparența unui proces. Asta au făcut și la Minsk”

Diplomat american cu o vechime de peste trei decenii, George Kent este considerat pe scară largă una dintre cele mai avizate voci din Washington în ceea ce privește Ucraina și regiunea post-sovietică.

A lucrat sub cinci președinți americani, a deținut funcții de conducere în cadrul Departamentului de Stat și, între 2023 și 2024, a fost ambasadorul SUA în Estonia. Anterior, Kent a lucrat intens în Ucraina, inclusiv în calitate de șef adjunct al misiunii diplomatice la Kiev.

Acum retras din funcția oficială, Kent nu s-a îndepărtat de Ucraina. El continuă să viziteze țara în mod regulat, sprijinind-o în moduri mai puțin formale.

Într-un interviu acordat Ukrainska Pravda, Kent reflectează asupra stării actuale a politicii SUA față de Ucraina și asupra implicațiilor revenirii lui Donald Trump la putere. El vorbește, de asemenea, despre negocierile cu Rusia, viitorul NATO și motivul pentru care poziția Ucrainei în lume este mai puternică – și mai influentă – decât presupun încă mulți.

Diferența între mandatele lui Trump

„Prima administrație Trump a fost plină de profesioniști competenți. Și cred că am avut întotdeauna această tradiție, indiferent de partidul aflat la putere, de a căuta oameni competenți care să poată promova și apăra interesele naționale ale SUA. Timp de 80 de ani, americanii au înțeles că interesele noastre naționale, securitatea și prosperitatea noastră erau susținute de securitatea și prosperitatea aliaților și partenerilor noștri”, spune Kent. „Donald Trump, în al doilea mandat, a adoptat o abordare foarte diferită. Este o abordare tranzacțională. Este vorba despre ce faci pentru mine – nu ce faci pentru Statele Unite, ci pentru mine, Donald Trump și cercul său restrâns”.

„Iar oamenii care sunt miniștrii și membrii guvernului său nu sunt profesioniști competenți. Sunt incompetenți. Nu au viziune strategică și, aparent, nu au nicio înțelegere sau cunoaștere a istoriei sau a geografiei, iar asta duce la decizii politice proaste, așa cum vedem acum în această săptămână [interviul a fost înregistrat pe 19 martie – n.r.] în războiul împotriva Iranului și impactul asupra economiei globale. Și, din păcate, am văzut asta și în negocierile conduse de dezvoltatori imobiliari care nu știu nimic despre Rusia și Ucraina, în ceea ce privește războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, spune diplomatul.

Oare SUA nu ajută în mod deliberat Ucraina să câștige pentru a evita o confruntare directă cu Rusia?

„Cred că aceasta a fost o îngrijorare exprimată de unii oameni cu privire la politica administrației Biden – că, deși administrația Biden a acordat mai multă asistență Ucrainei decât oricare alta, aceasta a venit adesea prea târziu și în cantități insuficiente. Așadar, asistența pe care am fi putut-o acorda în 2023 și 2024, ar fi trebuit să o acordăm în 2022”, spune George Kent.

„Cred că aceasta este o evaluare corectă a politicii noastre de acum trei sau patru ani. Din nou, acum avem o politică diferită, care nu prevede acordarea de asistență Ucrainei. Cred că este o abordare miopă și nu este în interesul SUA. Evident, nu ajută Ucraina”.

Schimbări după alegerile din noiembrie

„Cred că este important să înțelegem separarea puterilor în Statele Unite. Congresul are puterea de a adopta bugetele, ceea ce are implicații importante pentru asistență și modul în care ne cheltuim banii. Se presupune că Congresul are puterea de a declara război, deși această putere a fost slăbită în ultimii 50 de ani. Dar administrația are responsabilitatea de a pune în aplicare politicile. Președintele Trump va rămâne președinte până la sfârșitul mandatului său în 2028, chiar dacă echilibrul controlului asupra Congresului se schimbă”, explică George Kent.

„Avem, de asemenea, două camere, așa că este posibil ca democrații să obțină majoritatea în Camera Reprezentanților. Nu știm dacă vor obține majoritatea și în Senat. Așadar, cred că acesta este un an al politicii reale în SUA. Nimeni nu știe cum vor fi rezultatele”.

Presiuni asupra Ucrainei de a încheia un acord

Diplomatul american consideră că „acordul inițial de la Minsk nu a adus pacea, iar concesii suplimentare din partea Ucrainei nu ar fi adus pacea. Așadar, revenim la poziția Ucrainei. Orice pace trebuie să fie justă, durabilă și să răspundă nevoilor Ucrainei. Dacă nu este așa, nu este un acord de pace, ci un acord de capitulare, iar asta nu este în interesul Ucrainei”.

Putin vrea desființarea statului ucrainean

Întrebat dacă el crede în negocierile cu rușii, diplomatul a opinat că „trebuie să discutați, trebuie să vă apărați interesele, dar nu trebuie să capitulați”.

„Este clar că Rusia sub Putin dorește să desființeze actualul stat ucrainean în condiții inacceptabile pentru poporul ucrainean. Așadar, trebuie să discutați, trebuie să vă apărați interesele, dar nu trebuie să capitulați”.

„Rușii nu sunt interesați să negocieze un acord de pace. Ei sunt interesați, în esență, de o „pokazukha” [o punere în scenă menită să pară o activitate sau un progres autentic, dar fără nicio substanță în spate – n.r.] pentru a arăta că există aparența unui proces. Asta au făcut în cadrul acordului de la Minsk. Asta fac și acum”, spune diplomatul.

„Așa au făcut și după Acordul de la Minsk: a fost semnat, a existat un termen limită pentru încetarea focului, iar ei au continuat încă trei zile și au capturat Debaltseve. Și Debaltseve nu a fost suficient, iar ei au continuat să lupte și să lupte până când au început războiul mai amplu în februarie 2022”.

Ce carte are Ucraina de jucat

„Cred că mulți oameni din Washington, chiar înainte ca președintele Trump să se întoarcă la Casa Albă, nu înțelegeau realitatea din Ucraina și nu înțelegeau realitatea armatei ruse. În 2022, erau mulți oameni care credeau că Kievul va cădea în trei zile. Ei nu înțelegeau voința ucraineană de a lupta”, este de părere George Kent.

„Nu au înțeles capacitățile armatei și societății ucrainene în cei opt ani de la Revoluția Demnității. Și au supraestimat abilitățile armatei ruse. A fost un eșec masiv al serviciilor de informații și al analizei.

Așadar, cred că asta ne duce înapoi la întrebarea „Ce crede Washingtonul?”, există mulți oameni în Washington care au opinii despre ce se întâmplă în Ucraina. Există mult mai puțină înțelepciune și înțelegere. Și dacă ai o analiză greșită, vei ajunge la concluzii greșite și la alegeri politice greșite. Aceasta era o dinamică înainte ca președintele Trump să preia funcția, și este evident că este o dinamică și acum”.

Va invada Rusia alte țări europene?

„Populația statelor baltice și guvernele se pregătesc și se așteaptă să fie atacate. De fapt, asta fac guvernele competente și responsabile – evaluează pericolele. Dacă te afli într-o țară care a făcut parte din Imperiul Rus – iar țările din Europa și din NATO care au făcut parte mult timp din Imperiul Rus includ Polonia, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania – este responsabil să fii pregătit pentru război”, este de părere diplomatul. „Așadar, dacă mergeți în țările baltice, veți vedea că acestea iau foarte în serios pregătirea armatei și a societății lor pentru a fi pregătite pentru război. Nu vor să intre în război, dar vor să se pregătească”.

