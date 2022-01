Diplomat NATO: SUA iau în calcul deplasarea unor trupe din vestul Europei pe flancul estic

Statele Unite se gândesc să trimită în Europa de Est trupe staționate în vestul continentului în următoarele săptămâni, potrivit declarației unui diplomat NATO care a preferat să rămână anonim, informează Reuters. NATO a anunțat deja că a plasat trupele în stare de alertă și că a întărit flancul estic cu nave şi avioane de luptă adiționale.

„Acest lucru are de-a face cu trupele americane care sunt deja în Europa”, a declarat diplomatul, sub rezerva anonimatului, confirmând un articol din New York Times care a afirmat că preşedintele american Joe Biden ia în considerare trimiterea de trupe americane în ţările baltice şi în ţările aliate din Europa de Est, scrie Agerpres.

Rusia a condamnat activitățile NATO din ultimul timp cu privire la criza din Ucraina, spunând că Occidentul „exacerbează tensiunile” și că acționează „cu isterie”.

Diplomatul NATO a mai spus că eventualele mişcări de trupe vor fi graduale şi că orice completare a golurilor NATO pe flancul său estic ar putea avea loc în următoarele săptămâni.

