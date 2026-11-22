Doi diplomaţi ruşi au fost expulzaţi din Cipru sub suspiciunea de spionaj, au confirmat doi oficiali ciprioţi în weekend, în urma unui reportaj difuzat de postul de televiziune ANT1 Live, relatează News.ro.

Potrivit unor înalţi funcţionari guvernamentali cărora li s-a garantat anonimatul pentru a putea discuta liber această chestiune, serviciile de informaţii ale ţării au descoperit o reţea care încerca să obţină informaţii clasificate privind securitatea Ciprului şi a Uniunii Europene.

Reţeaua încerca, de asemenea, să obţină acces la informaţii privind tehnologia al cărei transfer către Rusia este interzis în temeiul sancţiunilor UE, au declarat oficialii pentru POLITICO.

Aceştia au adăugat că diplomaţii au fost obligaţi să părăsească Cipru săptămâna trecută şi erau bănuiţi că lucrau pentru serviciile de informaţii ruse sub acoperire diplomatică. Cei doi bărbaţi erau în contact cu cetăţeni ciprioţi care aveau acces la informaţii confidenţiale, au precizat oficialii.

Moscova a fost considerată odinioară o sursă principală de investiţii străine directe pentru Nicosia, iar insula mediteraneană a servit anterior drept centru bancar pentru investitorii ruşi, de la traficanţi de arme până la companii de jocuri de noroc.

Însă, în ultimii ani, sancţiunile UE, presiunea reglementară şi schimbările de aliniere geopolitică au forţat Nicosia să se îndepărteze de acest tip de investiţii. Cipru, stat membru al UE, a susţinut sancţiunile din ce în ce mai severe impuse de blocul comunitar împotriva Rusiei, în urma invaziei pe scară largă a acesteia în Ucraina.

Ţările europene au expulzat peste 700 de oficiali ruşi din reprezentanţele diplomatice de când Rusia a început invazia pe scară largă în februarie 2022, potrivit Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei.

Editor : Liviu Cojan