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Video&Foto „Diplomația panda” dintre China și SUA: Ping Ping și Fu Shuang au plecat spre America

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China a trimis, duminică dimineaţă, doi urşi panda uriaşi în Statele Unite, într-o nouă manifestare a aşa-numitei „diplomaţii panda”, un instrument de putere subtilă pe care Beijingul l-a folosit de decenii drept indicator al relaţiilor bilaterale, potrivit News.ro, care citează agenţia de stat Xinhua. Cei doi urși îşi vor petrece următorii zece ani într-o grădină zoologică din Atlanta.

 

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Ping Ping (mascul) şi Fu Shuang (femelă) au plecat de la Aeroportul Internaţional Chengdu-Shuangliu (sud) la ora 03:00, ora locală, potrivit agenţiei Xinhua. Înainte de îmbarcare, a fost organizată o ceremonie de rămas-bun în onoarea lor.

Ei îşi vor petrece următorii zece ani într-o grădină zoologică din Atlanta.

Transferul celor două animale, prevăzut printr-un acord din 2025, a fost anunțat joi, 24 septembrie, de preşedintele chinez Xi Jinping în timpul vizitei sale la Washington, chiar în cadrul ceremoniei de bun venit organizată de preşedintele american Donald Trump la Casa Albă. Xi Jinping a descris acordul ca „o veste bună” şi a prezentat urşii panda drept „emisari ai prieteniei dintre chinezi şi americani”.

Ping Ping şi Fu Shuang se încadrează într-o tradiţie începută în relaţia cu SUA în 1972, când Beijingul a oferit Washingtonului doi urşi panda, Ling Ling şi Hsing Hsing, după vizita istorică în China a preşedintelui Richard Nixon, notează Agerpres.

Deşi împrumuturile de panda servesc la menţinerea unor relaţii bune, aceste animale pot fi, de asemenea, rechemate pentru a semnala nemulţumirea.

De exemplu, Beijingul a repatriat în acest an două dintre aceste animale din Japonia, după ce declaraţiile prim-ministrului japonez cu privire la Taiwan au stârnit furia Chinei.

sursa foto: Embassy of The People's Republic of China in the United States
sursa foto: Embassy of The People's Republic of China in the United States
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sursa foto: Embassy of The People
sursa foto: Embassy of The People's Republic of China in the United States
sursa foto: Embassy of The People
sursa foto: Embassy of The People's Republic of China in the United States
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Editor : A.P.

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