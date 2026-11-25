Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și prim-ministrul ungar Peter Magyar s-au înfruntat marți într-un meci amical de volei la un liceu din regiunea Transcarpatia a Ucrainei, o zonă care a reprezentat mult timp o sursă de tensiune între Kiev și Budapesta. Meciul a avut loc în timpul vizitei lui Magyar în regiunea Transcarpatia din Ucraina, unde trăiesc 100.000 de persoane de etnie maghiară, scrie TVPWorld.

Magyar a sosit în Ucraina pentru ceea ce el a numit o vizită „istorică”, semnalând o dezghețare a relațiilor bilaterale dintre cele două țări în urma schimbării guvernului de la Budapesta din aprilie.

În cadrul vizitei, cei doi lideri au vizitat un liceu cu predare în limba maghiară din orașul Berehove, situat în sud-vestul țării, un important centru al culturii maghiare din Ucraina.

„Meci rapid”

Acolo, cei doi lideri s-au alăturat elevilor pentru un meci amical de volei, jucând în echipe adverse. Videoclipurile postate pe conturile de social media ale lui Magyar au arătat fragmente din meci, în care ambii lideri s-au lăsat cuprinși de spiritul competiției.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Un meci scurt de volei cu președintele Ucrainei și elevii maghiari de la Liceul Lajos Kossuth din Berehove, care își va sărbători anul viitor cea de-a 125-a aniversare”, a scris Magyar într-o postare pe Facebook.

În Transcarpatia trăiesc aproximativ 100.000 de persoane de etnie maghiară, al căror tratament a constituit o sursă recurentă de tensiuni între Kiev și Budapesta. Această regiune a făcut parte din fostul Regat al Ungariei până la sfârşitul Primului Război Mondial.

Drepturile minorităților

Ungaria acuză de mult timp Ucraina că restricționează drepturile minorității maghiare, în special prin legi care limitau educația în limbile minorităților după școala primară și impuneau utilizarea limbii ucrainene în viața publică.

Într-o mișcare salutată de Budapesta, parlamentul Ucrainei a adoptat luna trecută o lege care extinde dreptul vorbitorilor de limbă maghiară și al altor minorități de a beneficia de educație în limbile lor materne.

Guvernul lui Magyar și-a retras ulterior obiecțiile față de deschiderea de către Ucraina a negocierilor cu UE privind piața internă și standardele de competitivitate, două dintre domeniile politice în care Kievul trebuie să-și alinieze legislația la normele UE pentru a adera la blocul comunitar.

De la preluarea mandatului în aprilie, Magyar a adoptat o poziție mai puțin conflictuală față de Kiev decât predecesorul său, Viktor Orbán, cunoscut pentru atitudinea sa favorabilă Rusiei, încercând să refacă relațiile, în timp ce continuă să insiste asupra protecției minorității maghiare din Ucraina.

Nou capitol în relațiile bilaterale

Magyar a salutat marţi deschiderea unui „capitol nou” în relaţiile dintre Kiev şi Budapesta.



Cei doi lideri au participat la o ceremonie într-un cimitir din Ujgorod, capitala administrativă a Transcarpatiei.



„Consider această zi un moment istoric şi o oportunitate extraordinară care ne permite să deschidem un nou capitol în istoria şi relaţiile dintre cele două ţări ale noastre", a declarat Peter Magyar, potrivit jurnaliştilor AFP prezenţi la faţa locului.



La rândul său, Volodimir Zelenski a spus că se bucură de dezvoltarea unor „relaţii de bună vecinătate importante cu Ungaria”.



Peter Magyar, un conservator pro-european, a condamnat din nou, clar, invazia rusă în Ucraina, lansată în 2022.



„Poporul ungar condamnă ferm această teribilă agresiune rusă, acest război ce durează de aproape cinci ani împotriva civililor şi soldaţilor şi pe care Rusia îl poartă împotriva unei ţări europene suverane şi libere”, a spus el.



Vizita, anunţată marţi, reprezintă prima vizită oficială a unui prim-ministru ungar în regiune din 2015.



Înaintea acestei vizite, el a declarat că va solicita ca, în cursul acestui an, sau cel târziu la începutul anului viitor, Ucraina să adopte „reglementări care să garanteze că fraţii şi surorile noştri maghiari să îşi poată folosi limba maternă”, de exemplu la spital, în căminele de bătrâni sau la evenimente sportive.



Prima întrevedere oficială dintre cei doi după victoria lui Peter Magyar la alegerile parlamentare din aprilie a avut loc la mijlocul lunii octombrie, la Bruxelles. Această primă întâlnire a avut loc după promulgarea unei legi de către preşedintele Zelenski, foarte aşteptată de Budapesta, ce întăreşte drepturile lingvistice ale minorităţilor naţionale din Ucraina în educaţie.



La finalul întâlnirii, Peter Magyar a spus că vede promulgarea acestei legi ca un „prim pas către restabilirea încrederii reciproce”.



Ungaria făcea din această lege o condiţie pentru a nu se mai opune blocării începerii negocierilor de aderare la UE pentru Kiev.



În iunie, Ungaria a ridicat veto-ul asupra începerii negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, după ce cele două ţări au ajuns la un acord privind drepturile minorităţii etnice maghiare.

Apoi, Budapesta a blocat orice progres în discuţii, acuzând Kievul că nu respectă acordul.



În septembrie, Ungaria a anunţat că va continua să primească ucraineni care fug de mobilizarea militară, în pofida unei decizii europene.



Refuzul recent din partea Budapestei a unei propuneri ucrainene de a participa la un nou format de cooperare regională ce ar fi reunit opt ţări din Carpaţi, a stârnit, de asemenea, îndoieli cu privire la încălzirea relaţiilor bilaterale observată de la plecarea de la putere a lui Viktor Orban.



Acest nou format, creat la iniţiativa Kievului pentru a-şi consolida legăturile economice cu vecinii săi, ar fi trebuit să reunească Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria şi Ungaria.



Ministerul de Externe al Ungariei a declarat că „nu face parte din iniţiativă”, în timp ce „urmăreşte îndeaproape implementarea şi evoluţia ei”.



Relaţiile dintre cele două ţări s-au tensionat în special după ce, în 2017, Kievul, vizând în primul rând limba rusă, a impus ucraineana ca limbă principală de predare în învăţământul secundar.



Sub impulsul premierului Viktor Orban, Ungaria - deşi membru UE şi NATO - a păstrat legături strânse cu Rusia după invadarea Ucrainei.

Editor : M.C