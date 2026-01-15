Președintele Coreei de Sud și premierul Japoniei au oferit un moment inedit. Cei doi oficiali au încheiat cu un concert la tobe o întâlnire în care au discutat despre securitate și economie. Șefa Guvernului japonez a fost toboșar într-o trupă de heavy metal și continuă să cânte acasă. Ea l-a lăudat pe liderul sud coreean pentru că a învățat foarte repede.

Îmbrăcați în jachete albastre asortate, președintele sud-coreean Lee Jae Myung și premierul Japoniei, Sanae Takaichi, au cântat marți la tobe pe ritmuri de K-pop, inclusiv „Dynamite” de la BTS și „Golden” din filmul de succes KPop Demon Hunters,scrie BBC.

Momentul artistic a fost un omagiu adus trecutului lui Takaichi, care a fost bateristă într-o trupă de heavy metal, și a marcat finalul vizitei oficiale a lui Lee în Japonia, în această săptămână.

Evenimentul face parte și din demersurile diplomatice ale lui Lee față de puterile regionale, inclusiv Japonia, cu care Coreea de Sud are o istorie tensionată, dar și o alianță de securitate comună.

Momentul care a devenit viral

Sesiunea de tobe de marți, pe care Lee a descris-o drept „puțin stângace”, a generat rapid un videoclip viral.

În timpul vizitei lui Lee la Nara, orașul natal al lui Takaichi, acesta i-a oferit premierului japonez un set de tobe. Cei doi lideri au făcut și schimb de bețe de tobă semnate, după prestația lor.

Surpriza pregătită din timp

„Când ne-am întâlnit la APEC anul trecut, [Lee] a spus că visul lui este să cânte la tobe, așa că am pregătit o surpriză”, a scris ulterior Takaichi pe X.

Imaginile cu jam session-ul au fost primite cu entuziasm pe rețelele sociale.

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi (dreapta), și președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung. Foto: Profimedia Images

„Muzica pare să aibă puterea de a conecta inimile la un nivel mai profund decât ar putea-o face vreodată cuvintele”, a scris un utilizator X în coreeană. „Astfel de schimburi pot părea discrete, dar vor ajuta cu siguranță la îmbunătățirea relațiilor dintre Coreea și Japonia.”

Între cele două țări există de mult timp puncte sensibile, inclusiv nemulțumiri legate de perioada colonială japoneză și dispute teritoriale.

Totuși, ambele state sunt aliați ai SUA și au colaborat pentru a contracara creșterea influenței și a fermității Chinei în regiune.

Marți, Takaichi a declarat că cooperarea dintre Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite a devenit tot mai importantă, pe fondul tensiunilor sporite din „mediul strategic” regional.

Angajamente economice comune

Lee și Takaichi au convenit, de asemenea, să intensifice cooperarea economică, într-un context în care China a înăsprit exporturile de pământuri rare și bunuri cu dublă utilizare către Japonia.

Un gest autentic, apreciat de public

„Faptul că îi vezi cântând efectiv la tobe împreună – nu doar pozând – arată cât de mult se distrează, iar asta este cel mai important”, a scris un utilizator X în japoneză.

„Atât Coreea, cât și Japonia se confruntă cu situații dificile, dar dacă ne putem întâlni la jumătatea drumului, cred cu adevărat că lucrurile vor evolua într-o direcție pozitivă.”

Abilitățile diplomatice ale lui Lee i-au crescut popularitatea în rândul cetățenilor sud-coreeni.

Întâlniri cu marii lideri ai lumii

Cu câteva zile înainte de momentul viral alături de Takaichi, Lee s-a întâlnit la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping, alături de care a făcut selfie-uri cu un smartphone chinezesc.

În luna octombrie, el l-a flatat pe președintele american Donald Trump oferindu-i o coroană mare, aurie.

Singurul lider pe care Lee nu a reușit să-l cucerească este Kim Jong Un. Phenianul a respins inițiativele de pace ale lui Lee și a arătat puțin interes pentru reconciliere. Săptămâna aceasta, Coreea de Nord a cerut scuze Seulului, acuzându-l că a trimis drone de supraveghere pe teritoriul său.

Ascensiunea lui Lee la președinția Coreei de Sud a stârnit inițial îngrijorări la Tokyo și Washington. Puțin cunoscut în afara țării sale, el avea reputația unui politician radical, simpatizant al unor politici economice socialiste.

Echilibru delicat între marile puteri

SUA se temeau că Seulul s-ar putea apropia prea mult de China, principalul partener comercial al Coreei de Sud. Japonia, la rândul ei, se temea de repetarea conflictului din 2019, când Seulul a amenințat că se va retrage dintr-un acord de schimb de informații, după ce Tokyo a restricționat exporturile către Coreea de Sud.

Conflictul a izbucnit după ce o instanță sud-coreeană a obligat companii japoneze să despăgubească supraviețuitorii muncii forțate din timpul războiului, o problemă pe care Japonia o consideră rezolvată.

Diplomație ca un duet muzical

De la preluarea mandatului, Lee a mers pe o linie diplomatică atentă între marile puteri ale regiunii – SUA, China și, mai nou, Japonia.

Lee a lăudat abilitățile lui Takaichi la tobe într-o postare pe X și a comparat eforturile lor diplomatice cu duetul muzical.

„Chiar dacă sincronizarea noastră a fost ușor diferită, intenția de a găsi același ritm a fost comună”, a scris el. „În același spirit, vom continua să construim împreună o relație Coreea–Japonia orientată spre viitor, cu o singură inimă.”

