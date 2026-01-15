Live TV

Video&Foto Diplomație pe ritmuri de K-pop. Liderii Japoniei și Coreei de Sud au cântat împreună la tobe

Data actualizării: Data publicării:
Japan and South Korea leaders share informal moments in Nara
Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi (dreapta), și președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, cântă la tobe în Nara, Japonia.Foto: Profimedia Images
Din articol
Momentul care a devenit viral Angajamente economice comune Întâlniri cu marii lideri ai lumii Echilibru delicat între marile puteri Diplomație ca un duet muzical

Președintele Coreei de Sud și premierul Japoniei au oferit un moment inedit. Cei doi oficiali au încheiat cu un concert la tobe o întâlnire în care au discutat despre securitate și economie. Șefa Guvernului japonez a fost toboșar într-o trupă de heavy metal și continuă să cânte acasă. Ea l-a lăudat pe liderul sud coreean pentru că a învățat foarte repede.

Îmbrăcați în jachete albastre asortate, președintele sud-coreean Lee Jae Myung și premierul Japoniei, Sanae Takaichi, au cântat marți la tobe pe ritmuri de K-pop, inclusiv „Dynamite” de la BTS și „Golden” din filmul de succes KPop Demon Hunters,scrie BBC.

Momentul artistic a fost un omagiu adus trecutului lui Takaichi, care a fost bateristă într-o trupă de heavy metal, și a marcat finalul vizitei oficiale a lui Lee în Japonia, în această săptămână.

Evenimentul face parte și din demersurile diplomatice ale lui Lee față de puterile regionale, inclusiv Japonia, cu care Coreea de Sud are o istorie tensionată, dar și o alianță de securitate comună.

Citește și: Japonia aprobă un buget record pentru 2026. Cheltuielile militare cresc pe fondul tensiunilor cu China

Momentul care a devenit viral

Sesiunea de tobe de marți, pe care Lee a descris-o drept „puțin stângace”, a generat rapid un videoclip viral.

În timpul vizitei lui Lee la Nara, orașul natal al lui Takaichi, acesta i-a oferit premierului japonez un set de tobe. Cei doi lideri au făcut și schimb de bețe de tobă semnate, după prestația lor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Surpriza pregătită din timp

„Când ne-am întâlnit la APEC anul trecut, [Lee] a spus că visul lui este să cânte la tobe, așa că am pregătit o surpriză”, a scris ulterior Takaichi pe X.

Imaginile cu jam session-ul au fost primite cu entuziasm pe rețelele sociale.

Japan, South Korea leaders promote ties
Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi (dreapta), și președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung. Foto: Profimedia Images

„Muzica pare să aibă puterea de a conecta inimile la un nivel mai profund decât ar putea-o face vreodată cuvintele”, a scris un utilizator X în coreeană. „Astfel de schimburi pot părea discrete, dar vor ajuta cu siguranță la îmbunătățirea relațiilor dintre Coreea și Japonia.”

Între cele două țări există de mult timp puncte sensibile, inclusiv nemulțumiri legate de perioada colonială japoneză și dispute teritoriale.

Citește și: Japonia testează exploatarea de pământuri rare în largul mării, în încercarea de a-şi reduce dependenţa de China

Totuși, ambele state sunt aliați ai SUA și au colaborat pentru a contracara creșterea influenței și a fermității Chinei în regiune.

Marți, Takaichi a declarat că cooperarea dintre Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite a devenit tot mai importantă, pe fondul tensiunilor sporite din „mediul strategic” regional.

Japan and South Korea leaders share informal moments in Nara
Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi (dreapta), și președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung. Foto: Profimedia Images

Angajamente economice comune

Lee și Takaichi au convenit, de asemenea, să intensifice cooperarea economică, într-un context în care China a înăsprit exporturile de pământuri rare și bunuri cu dublă utilizare către Japonia.

Un gest autentic, apreciat de public

„Faptul că îi vezi cântând efectiv la tobe împreună – nu doar pozând – arată cât de mult se distrează, iar asta este cel mai important”, a scris un utilizator X în japoneză.

Citește și: Selfie cu Xi Jinping și resetarea relațiilor cu China: Prima vizită a unui lider sud-coreean la Beijing după 2019

„Atât Coreea, cât și Japonia se confruntă cu situații dificile, dar dacă ne putem întâlni la jumătatea drumului, cred cu adevărat că lucrurile vor evolua într-o direcție pozitivă.”

Abilitățile diplomatice ale lui Lee i-au crescut popularitatea în rândul cetățenilor sud-coreeni.

Întâlniri cu marii lideri ai lumii

Cu câteva zile înainte de momentul viral alături de Takaichi, Lee s-a întâlnit la Beijing cu președintele chinez Xi Jinping, alături de care a făcut selfie-uri cu un smartphone chinezesc.

În luna octombrie, el l-a flatat pe președintele american Donald Trump oferindu-i o coroană mare, aurie.

Singurul lider pe care Lee nu a reușit să-l cucerească este Kim Jong Un. Phenianul a respins inițiativele de pace ale lui Lee și a arătat puțin interes pentru reconciliere. Săptămâna aceasta, Coreea de Nord a cerut scuze Seulului, acuzându-l că a trimis drone de supraveghere pe teritoriul său.

Ascensiunea lui Lee la președinția Coreei de Sud a stârnit inițial îngrijorări la Tokyo și Washington. Puțin cunoscut în afara țării sale, el avea reputația unui politician radical, simpatizant al unor politici economice socialiste.

Echilibru delicat între marile puteri

SUA se temeau că Seulul s-ar putea apropia prea mult de China, principalul partener comercial al Coreei de Sud. Japonia, la rândul ei, se temea de repetarea conflictului din 2019, când Seulul a amenințat că se va retrage dintr-un acord de schimb de informații, după ce Tokyo a restricționat exporturile către Coreea de Sud.

Conflictul a izbucnit după ce o instanță sud-coreeană a obligat companii japoneze să despăgubească supraviețuitorii muncii forțate din timpul războiului, o problemă pe care Japonia o consideră rezolvată.

Diplomație ca un duet muzical

De la preluarea mandatului, Lee a mers pe o linie diplomatică atentă între marile puteri ale regiunii – SUA, China și, mai nou, Japonia.

Lee a lăudat abilitățile lui Takaichi la tobe într-o postare pe X și a comparat eforturile lor diplomatice cu duetul muzical.

„Chiar dacă sincronizarea noastră a fost ușor diferită, intenția de a găsi același ritm a fost comună”, a scris el. „În același spirit, vom continua să construim împreună o relație Coreea–Japonia orientată spre viitor, cu o singură inimă.”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
2
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
3
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
4
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
5
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
Lovitură de teatru! Au făcut anunțul despre transferul lui Lisav Eissat
Digi Sport
Lovitură de teatru! Au făcut anunțul despre transferul lui Lisav Eissat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Jeju Air
Ancheta în urma catastrofei aviatice Jeju Air din Coreea de Sud: cele 179 de decese ar fi putut fi evitate, problema era cunoscută
japonia china steaguri
Japonia testează exploatarea de pământuri rare în largul mării, în încercarea de a-şi reduce dependenţa de China
pinguini care se imbratiseaza desen animat
„Diplomaţia pinguinului”. Apelul lansat de președintele sud-coreean pentru a se întâlni cu Kim Jong Un
CHINA BEIJING XI JINPING ROK LEE JAE MYUNG TALKS (CN)
Președintele sud-coreean cere sprijinul omologului chinez pentru limitarea programului nuclear al Coreei de Nord
Smartphone in shoulder bag in luggage trolley in airport lounge
Un angajat al agenției de siguranță nucleară din Japonia și-a pierdut telefonul de serviciu cu date confidențiale în China
Recomandările redacţiei
neptun deep
Avertismentul celui mai cunoscut comandor român: Rusia ar putea...
donald trump
Trump s-a răzgândit și i-a informat pe iranieni că nu va mai ataca...
soldati germania
Germania a ordonat trimiterea de trupe în Groenlanda „din cauza...
raw explozie lugoj fara sursa _2__01000
Ipoteza principală a anchetatorilor în cazul exploziei din secția de...
Ultimele știri
„Șobolanii părăsesc nava.” Milionarii din Iran își mută averile în străinătate: Transfer de 1,5 miliarde de dolari, într-o singură zi
Înalta Curte a realizat o „expertiză independentă”, potrivit căreia reforma guvernului „anulează total pensiile de serviciu”
Bolid de 100.000 de euro cumpărat cu cash. Ce a descoperit ANAF la controalele pe mașinile de lux cumpărate de români
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Profesorii, pregătiți de greva generală: sindicatele îi cheamă în stradă. „Colegii s-au săturat. Educația nu...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Președintele României a recunoscut un singur lucru
Adevărul
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă
Playtech
Cum se curăţă uşor încălţămintea din piele întoarsă iarna: aşa păstrezi ghetele şi cizmele ca noi ani de zile
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur...
Newsweek
Un pensionar învinge Casa de Pensii și obține „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Cât ia în plus
Digi FM
Oana Roman, foc și pară pe profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul lor”. Ce a...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Matt Damon, apariție publică rară alături de soție și de cele patru fiice. Gia și-a ironizat amuzată tatăl pe...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...