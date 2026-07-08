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Diplomație și gustări: Cina de lucru dintre Von der Leyen și Erdogan, marcată de tensiuni în relația dintre UE și Ankara

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Recep Tayyip Erdogan - Ursula von der Leyen meeting in Ankara
Ursula von der Leyen și Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
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Din articol
Un nou început Acest angajament nu poate avea loc în detrimentul principiilor fundamentale ale Uniunii Europene Principii fundamentale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va avea de analizat mult mai mult decât simplele aperitive miercuri seara, în cadrul unei cine de lucru cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Observatorii se așteaptă ca aceasta să pună în balanță soluționarea disputelor de ambele părți cu valoarea geostrategică a țării, comentează Euronews.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va întâlni cu președintele turc miercuri seara la Ankara, cu ocazia unei cine de lucru, într-un moment delicat pentru ambele părți.

La întâlnirea care va avea loc după summitul NATO de la Ankara, von der Leyen va trebui să găsească un echilibru între consolidarea relațiilor cu Turcia și preocupările actuale legate de statul de drept, precum și alte dispute.

La cină se va alătura și președintele Consiliului European, António Costa, iar evenimentul se preconizează a fi marcat de o anumită tensiune.

La un eveniment public din aprilie, von der Leyen ar fi plasat Turcia — țară candidată la aderarea la UE din 1999 — alături de Rusia și China în cadrul discuțiilor privind influența străină în Europa.

Euronews a întrebat Executivul UE dacă această remarcă și alte chestiuni vor fi abordate în cadrul întâlnirii de miercuri.

„Turcia este un partener important pentru Uniunea Europeană. Avem interese strategice comune într-o gamă largă de domenii. Mă aștept ca acestea să fie subiectele pe care le vor aborda”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt adjunct al Comisiei Europene.

Von der Leyen a mai avut parte de momente neplăcute și în urma vizitelor anterioare la Ankara, printre care se numără și celebrul incident din 2021 legat de locul la masă — cunoscut și sub numele de sofagate —, care a lăsat-o pe margine și fără loc la o întâlnire politică importantă. La o lună după incident, ea a declarat că s-a simțit „rănită”.

Când Euronews a întrebat unde va sta la această întâlnire, Gill a răspuns: „Mă aștept ca ei să stea la masa de cină, așa cum se cuvine de obicei la cină.”

Un nou început

Europarlamentarul german Engin Eroglu, de origine turcă, a afirmat că întâlnirea oferă șansa unui nou început. „După disputele din trecut, această întâlnire reprezintă, mai presus de toate, o încercare de a reseta relațiile”, a spus el.

„Cred că Ursula von der Leyen și António Costa vor încerca să aplaneze conflictele și să ridice relația la un nivel mai pragmatic și mai orientat spre securitate.”

El a făcut referire la posibilitatea implicării Turciei în programul de împrumuturi pentru apărare „Security Action For Europe” (SAFE), în valoare de 150 de miliarde de euro.

Participarea deplină a Turciei a fost imposibilă din cauza blocajului din partea Greciei și a Ciprului. Acest lucru înseamnă că țara poate contribui doar cu până la 35 % din costurile totale ale componentelor pentru orice proiect, la fel ca orice altă țară care nu are un parteneriat de securitate și apărare cu UE.

Marți, vorbind alături de Rutte la summitul NATO, von der Leyen a declarat: „Există o oportunitate vastă de a avea o cooperare foarte strânsă între noi.” Ea nu a precizat în ce calitate.

Acest angajament nu poate avea loc în detrimentul principiilor fundamentale ale Uniunii Europene

Această dorință de a apropia Bruxelles-ul și Ankara prin cooperarea în domeniul apărării a fost făcută publică anterior.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a vizitat capitala săptămâna trecută. Ea a fost însoțită de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și de comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, într-o întâlnire descrisă de un oficial al UE drept o „întâlnire de amploare”.

Discuțiile au avut ca rezultat o declarație comună care subliniază angajamentul comun față de multilateralism, ordinea bazată pe norme și responsabilitatea comună pentru problemele globale și regionale. După această vizită, Kallas a postat pe X că „Turcia este un partener-cheie în domeniul securității, migrației și energiei, precum și o țară candidată la aderarea la UE”.

Principii fundamentale

Eurodeputata poloneză Joanna Scheuring-Wielguss face parte din Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia din cadrul Parlamentului European. Ea a declarat pentru Euronews că Turcia este un aliat-cheie al NATO, iar cooperarea sa în materie de securitate și stabilitate regională rămâne esențială.

În contextul în care Statele Unite își retrag o parte din sprijinul acordat continentului, iar Ankara joacă un rol cheie în furnizarea anumitor arme către Ucraina pentru a respinge invazia pe scară largă a Rusiei, relația Europei cu această națiune de aproape 90 de milioane de locuitori a devenit din ce în ce mai importantă.

„În același timp, acest angajament nu poate avea loc în detrimentul principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”, a avertizat Scheuring-Wielgus.

Ea a enumerat ca exemple regresul democratic al țării, precum și reprimarea de ani de zile a presă, a criticii și a partidelor de opoziție. Situația a atins punctul culminant în luna martie, când poliția turcă l-a arestat pe unul dintre rivalii lui Erdoğan și pe primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu.

„Orice cale credibilă de urmat în relațiile UE–Turcia depinde de progrese concrete în aceste domenii, mai ales acum, după evoluțiile îngrijorătoare și noile măsuri represive împotriva principalului partid de opoziție, CHP (Partidul Popular Republican)”, a afirmat ea.

„Acestea nu sunt o «cireașă de pe tort» a parteneriatelor noastre, ci însăși fundamentul proiectului european. Acest lucru trebuie subliniat în mod clar și consecvent, atât în politicile noastre interne, cât și în relațiile noastre cu aliații și țările candidate deopotrivă. "

Emma Sinclair-Webb, directoarea asociată și directoarea pentru Turcia a Human Rights Watch, organizația non-profit de monitorizare cu sediul la New York, a scris că aproximativ 200 de persoane au fost reținute înainte de începerea summitului NATO.

Ea a scris că Erdoğan „se poate baza pe faptul că partenerii europeni ai țării abia dacă vor scoate un murmur”.

Editor : M.C

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