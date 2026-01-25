Live TV

Diplomaţii ruşi nu se mai pot mișca liber prin UE. Ce restricţii intră în vigoare începând de azi

Data publicării:
Spioni rusi profimedia
Foto: Profimedia

Măsurile care restricţionează libertatea de circulaţie a diplomaţilor ruşi în Uniunea Europeană intră în vigoare duminică, pentru a proteja blocul comunitar de spionaj şi dezinformări.

Când călătoresc în spaţiul Schengen în afara ţării gazdă, diplomaţii şi funcţionarii consulari ruşi, precum şi personalul şi membrii familiilor acestora, vor fi de acum înainte obligaţi să notifice ţara de destinaţie şi orice ţară de tranzit cu cel puţin 24 de ore înainte de călătorie, scris Agerpres, preluând dpa.

Statele membre pot introduce totodată o solicitare de autorizare pentru intrare sau tranzit pentru a avea posibilitatea de a interzice călătoria în caz de dubiu. Deplasările în interiorul graniţelor ţării gazdă nu trebuie înregistrate.

Măsura a fost adoptată oficial în octombrie 2025, ca parte a unui pachet de sancţiuni împotriva Rusiei şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

UE a declarat că măsurile sunt implementate pe motiv că unele dintre persoanele în cauză participă la operaţiuni de culegere de informaţii în favoarea Moscovei, inclusiv spionaj şi diseminare de dezinformare despre război pentru a distorsiona opinia publică.

Potrivit oficialilor UE, încălcările cerinţelor ar putea fi pedepsite prin retragerea acreditării diplomatice.

Până acum, diplomaţilor ruşi li s-a permis, în general, să călătorească liber în UE.

Ţările est-europene au criticat acest privilegiu ani de zile, dar alte state membre s-au temut că restricţiile de călătorie ar putea declanşa contramăsuri pentru diplomaţii europeni din Rusia.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
4
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi...
Lingouri de aur
5
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească liderul de la Kremlin (analiză EFE)
Sistem Patriot Ucraina
Cât plătește Ucraina în fiecare zi pentru respingerea atacurilor aeriene ale Rusiei
Delegațiile la Abu Dhabi
O nouă reuniune Ucraina-SUA-Rusia va avea loc duminica viitoare. Oficial american: ruşii şi ucrainenii, „aproape prieteni”
Lingouri de aur
Exporturile de aur ale Rusiei către China au crescut cu 800%. Livrări record pe fondul sancțiunilor
Plenary session of the European Parliament
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor acordurilor” comerciale ale UE
Recomandările redacţiei
femeie cu o umbrela luata de vant
HARTĂ. Avertizări de vreme rea de la meteorologi. Aproape 20 de...
canabis pe cantar, telefoane, acte identitate, colaj foto de la procurori
Doi tineri, reținuți de DIICOT în Cenei. Unul este suspect că le-ar...
minnesota minneapolis proteste ice
Proteste violente în Minneapolis după uciderea unui bărbat de către...
3 oameni se plimba in parc prin ninsoare puternica
Furtuna din SUA a lăsat peste 180.000 de gospodării fără curent...
Ultimele știri
Mexicul ia în considerare să oprească livrările de petrol către Cuba de teama SUA. Reducerea livrărilor ar însemna un colaps energetic
Un alpinist american a urcat cu mâinile goale pe un zgârie-nori de 101 etaje, fără niciun fel de protecție
Pană de curent în capitala Groenlandei, provocată de vânturi puternice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Fanatik.ro
Mesajul Peluzei Nord pentru jucători înaintea derby-ului crucial FCSB – CFR Cluj. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cum arată conacul pe care și l-a construit Cristiano Ronaldo în Portugalia. E o casă unică, are 8 dormitoare...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Meghan Markle şi Prinţul Harry, prima apariţie împreună la Festivalul de Film Sundance. Ducesa de Sussex a...
Screenshot 2026-01-25 091439
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 ianuarie
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
În care județe pensiile sunt cu 2.000 lei mai mari ca în altele? Surpriză: grupele de muncă fac diferența
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
De ce a ales James Cameron să se mute în Noua Zeelandă. Dezvăluirile regizorului filmului „Titanic”
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat