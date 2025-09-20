Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de spionaj cu Moscova

Escaladarea tensiunilor dintre Rusia și Austria atinge un nou nivel. Un diplomat rus trebuie să părăsească Austria, deoarece este suspectat de a fi responsabil de spionaj industrial, cu potențiale daune majore pentru Austria, dezvăluie în exclusivitate revista austriacă Profil. Activitatea de spionaj nu vizează pe oricine, ci compania semi-publică OMV, cea mai mare și mai importantă companie de infrastructură din țară – și, până de curând, partener contractual al companiei ruse Gazprom. Grupul austriac de petrol, gaze şi substanţe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzaţii de spionaj în favoarea Rusiei, iar diplomatul rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena din cauza acestui caz.

„Angajații cu vechime sunt adevărata comoară a oricărei companii: ei dispun de cunoștințe aprofundate, au acces la procese confidențiale, la planificarea strategică, întrețin relațiile cu clienții și cunosc fiecare punct slab al sistemului. Experiența și loialitatea lor sunt de neprețuit, mai ales în perioade de criză. De exemplu, atunci când OMV planifică să renunțe la gazul rusesc, ceea ce a fost o prioritate pe agenda companiei de la începutul războiului de agresiune al lui Putin împotriva Ucrainei. Sau când OMV lucrează la o fuziune de miliarde de euro cu parteneri din Abu Dhabi. Dacă acești angajați cu vechime se întorc brusc împotriva companiei și divulgă informații confidențiale, acest lucru poate provoca daune enorme. Exact asta s-a întâmplat acum la OMV, scrie Profil.

Contractul angajatului a fost reziliat pe loc

Un angajat vechi al companiei a fost demascat ca fiind o cârtiță a rușilor. Timp de săptămâni bune, Direcția pentru Protecția Statului și Serviciile de Informații (DSN) l-a supravegheat pe bărbatul care a atras atenția prin întâlnirile cu un diplomat al ambasadei ruse. La rândul său, acesta figura pe lista mai multor servicii occidentale ca potențial spion pentru FSB, serviciul secret rus, scrie sursa citată.

OMV a declarat pentru Reuters că a reziliat contractul angajatului cu efect imediat şi că grupul cooperează pe deplin cu autorităţile competente. "Din motive legate de protecţia datelor, nu putem oferi detalii suplimentare privind raporturile individuale de muncă", a declarat un purtător de cuvânt al OMV.



Ministerul austriac de Externe a precizat pentru Reuters că este la curent cu acuzaţiile şi cu procedurile penale în curs împotriva unui diplomat rus. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Rusiei la Viena a fost chemat la Ministerul de Externe şi i s-a cerut să ridice imunitatea diplomatului. "Altfel, acesta ar fi fost considerat persona non grata şi ar fi trebuit să părăsească Austria", a explicat ministerul pentru Reuters.



Ministerul rus de Externe nu a putut fi contactat pentru comentarii.

OMV are peste 20.000 de angajați, iar omul Rusiei în cel mai important grup petrolier și de gaze din Austria nu era o persoană oarecare. Se bucura de încrederea companiei într-o asemenea măsură încât a fost detașat la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), grupul petrolier de stat din Abu Dhabi. Adnoc nu este importantă pentru OMV doar pentru că este coproprietara acesteia. Este și parteneră în proiecte de miliarde de euro, care sunt în curs de realizare. Cele două companii tocmai și-au fuzionat filialele petrochimice Borealis și Borouge într-una dintre cele mai mari companii de plastic din lume, tranzacția urmând să fie finalizată în primul trimestru al anului 2026, scrie Profil.

Omul de încredere

Presupusul spion din cadrul OMV știa multe despre acest lucru: el făcea naveta între Abu Dhabi și Austria – și când era la Viena, se întâlnea cu prietenul său de la ambasadă, diplomatul rus, pentru a-i raporta în detaliu starea lucrurilor.

Diplomatul rus, la rândul său, este un om discret. Oficial, nu ocupă o poziție ierarhică înaltă, fiind doar un referent. La Ministerul de Externe nu se știa exact care era activitatea sa.

Datorită anchetei DSN, acest lucru este acum mai clar: se pare că diplomatul trebuia să obțină informații pentru FSB. Acest lucru reiese și din rezultatele anchetei, care se află în posesia justiției.

La ordinul judecătorului, a fost efectuată o percheziție la domiciliul angajatului OMV.

Au fost găsite tone de documente clasificate, interne și sensibile. Acestea sunt în prezent evaluate. Se încearcă să se determine cu exactitate proveniența lor: dacă provin de la Adnoc sau de la OMV, angajatul având acces la informații din ambele companii.

O altă întrebare care rămâne de clarificat este dacă este vorba de un singur autor sau dacă au fost implicate și alte persoane. De asemenea, nu este încă clar ce informații au fost transmise și cui anume, cât timp a durat acest lucru și când a fost recrutat angajatul OMV, care, potrivit informațiilor profil, este un cetățean naturalizat din Europa de Est.

După ce cazul a devenit public, OMV a reacționat imediat: „OMV confirmă că raportul de muncă cu angajatul în cauză a încetat cu efect imediat. OMV cooperează pe deplin cu autoritățile competente. Vă rugăm să înțelegeți că, din motive de protecție a datelor, nu putem comenta alte detalii privind raporturile de muncă individuale”, se arată în scurta declarație.

Bărbatul se află în prezent în libertate. Justiția, la rândul său, a adresat o scrisoare Ministerului Afacerilor Externe cu solicitarea de a ridica imunitatea diplomatică a angajatului ambasadei ruse. „Confirmăm că este în curs o procedură penală”, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Externe. A fost convocat reprezentantul diplomatic rus și i s-a cerut să accepte ridicarea imunității, pentru ca justiția austriacă să își poată face treaba.

Tăcerea diplomatică

Nu este de mirare că Rusia nu a reacționat până acum – și nu este de așteptat ca solicitarea Austriei să fie îndeplinită în termenul de câteva zile care mai rămâne. Și apoi? Conform articolului 9 din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice, angajatul ambasadei devine automat persona non grata și trebuie să părăsească imediat țara. Probabil că așa se va întâmpla, scrie Profil.

„Probabil și din cauza acestui caz, Consiliul Național de Securitate se va reuni săptămâna viitoare pentru a discuta despre războiul hibrid al Rusiei și despre amenințarea tot mai acută la adresa Austriei. Chiar și în Austria neutră se începe să se înțeleagă încet ceea ce alte state europene avertizează de mult timp: Putin duce un război împotriva Occidentului. Și împotriva noastră – și asta de mult timp”, notează sursa citată.

Încercări constante de sabotaj

Câteva exemple din trecutul recent: Kremlinul și serviciile sale secrete nu s-au dat în lături de la coruperea funcționarilor austrieci pentru a submina și slăbi aparatul de securitate.

Acest lucru este demonstrat de anchetele din jurul cazului BVT sau de cazurile Ott și Wirecard, care, în final, sunt legate între ele. Fostul agent de informații Egisto Ott este suspectat că a spionat pentru Rusia și în curând va trebui să răspundă pentru asta în fața instanței.

Cazul unei femei de naționalitate bulgară, care a spionat și ea pentru fostul șef fugar al Wirecard, Jan Marsalek, se va încheia probabil și el cu o acuzare. Raportul final este în curs de elaborare.

Un ofițer din Salzburg, care a furnizat informații Rusiei timp de mai mulți ani, a fost deja condamnat.

„Acestea sunt doar cazurile care au putut fi descoperite. Ce se întâmplă încă în secret, se poate doar specula. Direcția pentru Protecția Statului și Serviciile de Informații (DSN) avertizează de mult timp cu privire la activitățile Rusiei – și, de asemenea, cu privire la faptul că celulele din jurul șefului fugar al Wirecard, Jan Marsalek, sunt încă active în această țară”, scrie Profil.

Divorț neconsensual

Nu este de mirare că Putin a ales tocmai OMV ca țintă sensibilă. Compania parțial de stat operează în Schwechat singura rafinărie din Austria, care este, de asemenea, una dintre cele mai mari rafinării interne din Europa.

Dacă aceasta nu funcționează, avioanele și vehiculele se opresc rapid. OMV asigură aprovizionarea Austriei cu gaze – dacă aceasta ar fi întreruptă, nu numai locuințele ar rămâne fără căldură.

Producția industrială ar fi afectată, la fel și centralele electrice, care sunt esențiale pentru producția de energie electrică. Cine atacă OMV – de exemplu, prin acte de spionaj – atacă Austria. În mod activ și conștient, scrie publicația austriacă.

„Noua Rusie nu a găsit niciodată calea către democrație – justiția și societatea civilă au rămas neputincioase, Putin a condus Rusia către autocrație. Acest lucru a fost posibil deoarece un singur lucru a dăinuit în această țară și funcționează fără cusur: FSB. Serviciul secret rus ține totul sub control și, cu cei 100.000 de angajați ai săi, acționează și dincolo de granițele țării. Poziția geografică, neutralitatea și, prin urmare, sediul multor organizații internaționale fac orașul atractiv. Rusia continuă să aibă aici una dintre cele mai mari ambasade din Europa – acolo se află și spionii lui Putin, după cum arată cazul actual. De la începutul războiului din Ucraina în 2022, au avut loc unsprezece expulzări din motive similare – un număr relativ mic. Germania a închis consulatele. În această țară s-a preferat să se acționeze cu reținere – probabil și pentru că legăturile de prietenie dintre Rusia și Austria au devenit între timp obstacole semnificative pentru politică și economie. Acest lucru este valabil și, mai ales, pentru OMV, care a fost asociată cu Gazprom din Rusia timp de aproape 60 de ani. În ochii lui Putin, OMV este probabil chiar o invenție rusă. A fost fondată în 1956 și a luat naștere din „Administrația sovietică a petrolului”, care a fost gestionată până în 1955 de forțele de ocupație sovietice. „Drujba” era numele primei conducte către vest – ceea ce înseamnă „prietenie” în limba rusă. Austria a fost prima țară din Europa de Vest care a semnat un acord privind gazele naturale cu Uniunea Sovietică – în schimb, statele NATO au impus sancțiuni economice întregului bloc estic. Austria, ca țară neutră, nu a fost nevoită să respecte aceste sancțiuni și a devenit, de-a lungul anilor, cel mai important consumator de gaz rusesc. Cu alte cuvinte: complet dependentă. Sute de miliarde de metri cubi de gaz au curs prin conductele din Rusia către Europa, până când Putin a redefinit brusc cine este prieten și cine este dușman. El a invadat Ucraina și, în același timp, a redus livrările de gaz către Austria pentru a exercita presiune. Așa se tratează prietenii? Prin afectarea intenționată a economiilor naționale, prin creșterea masivă a prețurilor prin reducerea ofertei? Probabil că nu. Pe 11 decembrie 2024, CEO-ul Alfred Stern s-a săturat de drama relațională și a decis să divorțeze în mod neconsensual, cu mare durere: „OMV a anunțat astăzi rezilierea contractului său pe termen lung de furnizare a gazelor naturale cu Gazprom Export din cauza mai multor încălcări fundamentale ale contractului de către Gazprom Export. Rezilierea contractului are efect imediat.” Cu doi ani înainte, compania depindea aproape 100% de livrările de gaz din Rusia – în 2023, Austria a transferat 3,7 miliarde de euro către Gazprom pentru importurile de gaz, fiind astfel până în prezent cel mai mare cumpărător din Europa”, scrie Profil. Aplauze pentru Putin „Putin știe foarte bine cât de importantă este OMV, în care până de curând avea o influență profundă, pentru infrastructura Austriei. OMV avea o filială mare în Sankt Petersburg – Putin avea astfel oficial agenți în cadrul companiei, până la cel mai înalt nivel. Rainer Seele era șeful OMV din 2015, dar a părăsit compania înainte de termen în 2021 – printre altele, deoarece atitudinea sa favorabilă față de Rusia a stârnit din ce în ce mai multe critici la nivel intern. În 2018, el a prelungit fără necesitate contractele cu Gazprom până în 2040 – la acel moment, acestea mai aveau o durată de zece ani. În plus, el a mărit și cantitățile livrate. La întâlnirea de la Sankt Petersburg au fost prezenți, pe lângă directorii executivi ai OMV și Gazprom, și Vladimir Putin și fostul cancelar Sebastian Kurz. Cu câteva săptămâni înainte, Putin fusese în vizită la Hofburgul din Viena. Acest lucru arată foarte clar că tranzacțiile cu gaz cu Rusia nu au fost niciodată doar un schimb de mărfuri, ci și o chestiune politică. Gazul este și a fost întotdeauna o chestiune de interes național în Rusia. Gazprom este o întreprindere de stat, toate veniturile din exporturi intră direct în vistieria statului – astfel, gazul a fost întotdeauna o chestiune extrem de politică și a fost negociat la cel mai înalt nivel. Cine negociază cu Gazprom, negociază cu Kremlinul”, mai scrie sursa citată. „Seele a fost nașul alianței energetice unice care a manevrat Austria în dependența de Rusia. Și acest lucru s-a întâmplat cu ochii deschiși. Când Seele a fost numit noul șef al OMV în 2015, Austria a fost chiar avertizată de un serviciu occidental prieten: Putin însuși ar fi promovat ascensiunea lui Seele la conducerea OMV pentru a aduce Austria în dependența Rusiei, potrivit avertismentului. Se pare că acesta nu a fost luat în serios. O diplomată occidentală a comentat cândva astfel: „OMV este un joint venture al Kremlinului”. Seele însuși nu a comentat acuzațiile, părăsind OMV în 2021 înainte de termen, în urma unor critici severe – din cauza legăturilor sale strânse cu Rusia, care provocau tot mai mult nemulțumiri. OMV a sponsorizat cu aproximativ cinci milioane de euro echipa de fotbal preferată a lui Putin din Sankt Petersburg. Gazprom s-a arătat recunoscătoare și a sponsorizat cu aproximativ aceeași sumă tinerii jucători ai echipei Austria Wien. În 2018, Putin l-a recompensat pe Seele cu Ordinul Prieteniei Rusiei pentru eforturile sale”, scrie Profil.

Editor : Marina Constantinoiu