Directorul Centrului Național Antiterorism al SUA demisionează din cauza războiului din Iran

Joe Kent. Foto: Profimedia

Un responsabil american din domeniul combaterii terorismului și-a anunțat demisia din cauza războiului împotriva Iranului, considerând că Teheranul nu reprezenta „niciun pericol iminent” pentru Statele Unite.  Șeful Centrului Național Antiterorism al Statelor Unite, Joe Kent, a demisionat marți, invocând faptul că nu poate susține acest război, scrie Al Jazzera.

„Nu pot, cu conștiința curată, să susțin războiul în curs din Iran”, a scris Kent într-o scrisoare adresată lui Donald Trump, publicată pe X.

„Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor exercitate de Israel și de puternicul său lobby american.”

„După îndelungate reflecții, am decis să demisionez din funcția de director al Centrului Național Antiterorism, începând de astăzi.

Nu pot, cu conștiința curată, să susțin războiul în curs din Iran. Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război sub presiunea Israelului și a puternicului său lobby american.

A fost o onoare să lucrez sub conducerea @POTUS și @DNIGabbard și să conduc echipa de profesioniști de la NCTC.

Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze America!”, a scris Kent.

