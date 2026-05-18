Directorul demisionar al televiziunii publice din R. Moldova: România a avut o concurentă capabilă să câştige Eurovision

Vlad Țurcanu, fostul director al companiei Teleradio-Moldova. Sursa foto: Facebook/ Vlad Țurcanu

Directorul general al Companiei Teleradio-Moldova, Vlad Ţurcanu, care a anunţat luni că demisionează din funcţie după scandalul de la Eurovision, a declarat, pentru Libertatea, că „România a avut o concurentă capabilă să câştige concursul”.

„Relaţiile de fraternitate pe care le avem cu România, precum şi consideraţia noastră pentru Ucraina rămân nealterate. Atitudinea noastră faţă de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru faţă de România nu poate fi decât de dragoste”, a subliniat el.

Vlad Ţurcanu a afirmat că reacţiile venite în urma votului juriului moldovean au vizat instituţia.

„Reacţiile care au urmat după votul juriului moldovean au vizat într-o foarte puternică măsură instituţia noastră şi chiar dacă iniţial am spus că ne disociem de decizia juriului, şi eu personal şi instituţia au fost afectate. De aceea, cred că pentru a dezamorsa oarecum, pentru a reduce această tensiune, am considerat că asta ar fi o soluţie”, a mai spus Vlad Ţurcanu.

„Noi, ca instituţie publică, înţelegem sensibilităţile care există între România şi Republica Moldova, pe de-o parte între Republica Moldova şi Ucraina. Dacă juriul nostru a acordat zero puncte Ucrainei şi acolo mor oameni pentru ca noi să fim în siguranţă, noi n-am putut trece peste asta. De România am vorbit, de asemenea, mai ales că România de data asta a avut o concurentă capabilă, după părerea mea, să câştige concursul, şi la Chişinău i s-au acordat 3 puncte. Dar noi n-am vrut să influenţăm în niciun fel juriul, şi s-a ajuns la acest rezultat”, a explicat Ţurcanu.

În contextul în care punctajul oferit de juriul din Republica Moldova în finala Eurovision 2026 a creat nemulțumiri în rândul publicului, directorul general al companiei Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a anunțat că demisionează.

Punctajul oferit de juriul din R. Moldova în finala concursului muzical Eurovision 2026 a creat nemulțumiri după ce Polonia a primit punctajul maxim, în timp ce României i-au fost oferite trei puncte, iar Ucrainei - zero.

Alexandra Căpitănescu a interpretat piesa „Choke me” și a câștigat inima publicului care a votat masiv, ducând la clasarea țării noastre pe locul trei, cu cel mai mare punctaj obținut vreodată la această competiție.

