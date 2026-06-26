Directorul general al AIEA atrage atenția că o verificare nucleară „foarte amănunţită” este necesară în Iran

Un sistem de verificare "foarte amănunţit" este necesar în Iran după recentul conflict pentru a se garanta că ţara nu dezvoltă arme nucleare, a declarat vineri directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, relatează AFP și Agerpres.

"Obiectivul acestui acord (între SUA şi Iran) este de a garanta că nu există (un program de) dezvoltare de arme nucleare în Iran. Guvernul iranian a declarat foarte clar că nu aceasta este intenţia sa", a afirmat Rafael Grossi într-o conferinţă de presă în Japonia.

"Dar, desigur, intenţiile nu sunt suficiente. Trebuie să punem în aplicare un sistem de verificare foarte amănunţit cât mai curând posibil", a adăugat Grossi.

El a precizat, de asemenea, că AIEA "abia a început" discuţiile cu Iranul în urma recentului său proiect de acord cu Statele Unite privind viitorul stocului de uraniu al Teheranului.

"Au avut loc discuţii iniţiale. Ne aşteptăm ca aceste discuţii să se accelereze în curând", a mai spus Grossi.

Teheranul a negat întotdeauna că ar încerca să obţină o bombă atomică, susţinându-şi în acelaşi timp ferm dreptul său de a dezvolta un program nuclear civil complet.

Conform unei legi adoptate de Parlament, autorităţile iraniene au suspendat cooperarea cu AIEA în iulie 2025.

Cu toate acestea, Teheranul a acceptat în septembrie să-i primească din nou pe inspectorii AIEA, după ce au convenit asupra unui nou cadru al inspecţiilor, iar membrii AIEA au mers de mai multe ori în Iran, inclusiv în iunie 2026 pentru a vizita centrala nucleară de la Bushehr. Ei nu au avut însă acces la siturile bombardate în timpul războiului.

Editor : A.P.