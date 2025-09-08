Live TV

Directorul unei companii miniere de sare din Rusia, găsit decapitat lângă un sat din Kaliningrad

Data actualizării: Data publicării:
masina politie rusia
Mașină de poliție din Rusia. Getty Images

Directorul general al unei companiei de extracţie a sărurilor de potasiu şi magneziu „K-Potash Service” a fost găsit mort sub un pod în regiunea Kaliningrad, relatează presa de stat. Trupul acestuia era decapitat, scrie Meduza.

Potrivit unor surse ale forțelor de ordine, citate de RIA Novosti, trupul a fost găsit lângă satul Solnechnoye, „cu un cablu de remorcare legat de el”.

Canalul Telegram Shot, apropiat de structurile de forță ruse, a relatat că victima se numea Alexey S. și conducea compania K-Potash Service.

Filiala regională a Comitetului de Investigații al Rusiei a transmis, pentru RBC, că analizează circumstanțele morții bărbatului.

K-Potash Service a fost înregistrată ca firmă în satul Nivenskoye, regiunea Kaliningrad, în 2013. Din 2022, directorul general al companiei apare în documentele oficiale ca fiind Alexey Sinitsyn.

Conform Registrului Unic de Stat al Persoanelor Juridice din Rusia, fondatorii companiei sunt firma olandeză Vyrex B.V. și compania Openlane LTD, cu sediul în Cipru, scrie RBC.

Începând din 2014, compania a lucrat la un proiect pentru construirea unei mine de extracție a sărurilor de potasiu și magneziu, alături de o fabrică de prelucrare.

Locuitorii din Nivenskoye s-au opus proiectului, invocând motive de mediu. În 2017, președintele rus Vladimir Putin a intervenit în situație, iar facilitățile miniere au fost relocate în afara satului.

Potrivit unei hotărâri din octombrie 2022 a Tribunalului de Arbitraj Regional Kaliningrad, compania se afla în „dificultăți financiare grave”.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
1
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
2
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
Screenshot 2025-09-07 at 08.22.54
4
Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști...
Péter Szijjártó
5
În ce domeniu consideră ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, că „interesele...
OUT de la națională! N-au mai suportat umilința și au dat afară selecționerul
Digi Sport
OUT de la națională! N-au mai suportat umilința și au dat afară selecționerul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
diicot
SRI și DIICOT: Un fost șef din serviciul de informații al R. Moldova...
PALATUL PARLAMENTULUI
Angajații Senatului vor să dea jos antenele de pe Parlament, după ce...
drula
Drulă îi răspunde lui Grindeanu: Alegerile nu sunt un moft al meu...
Daniel David, despre haosul din Educație și protestele profesorilor...
Ultimele știri
Proteste violente în Nepal după ce autoritățile au blocat rețelele sociale. 19 morți și peste 100 de răniți
Friedrich Merz avertizează că planul imperialist al lui Putin nu se oprește la Ucraina: „Ordinea mondială liberală este sub presiune”
Atenţionare MAE pentru românii care vor să călătorească în Franţa
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
exercitii militare rusia
Tensiune pe flancul estic al NATO. Rusia și Belarus pregătesc exercițiul comun Zapad 2025, primul după invazia rusă în Ucraina
Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev amenință Finlanda cu dispariția ei ca stat: „Primești ceea ce comanzi”
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Kremlinul continuă să sfideze Occidentul și declară că sancțiunile nu vor opri mașinăria sa de război
Donald Trump
Donald Trump anunță că mai mulţi lideri europeni vor vizita SUA pentru discuții privind războiul din Ucraina
Război în Ucraina.
Care este raportul de forțe pe frontul din Ucraina. Anunțul șefului armatei de la Kiev
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura...
Fanatik.ro
Creșterea TVA la 24%, scenariul care îi îngrozește pe români. Avertismentul specialiștilor: ”Să nu ne jucăm...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât...
Adevărul
„România nu e unde arată INS”. Andrei Caramitru acuză că statul amână intenționat trecerea la noile cărți...
Playtech
'Dacă părinţii îmi trec casa pe numele meu şi sunt căsătorit, soţia are drept la ea în caz de divorţ?'...
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
Lovitura neînțeleasă de nimeni! Putea juca în Champions League, dar a semnat în România
Pro FM
Mama Loredanei Groza, sărbătorită la 80 de ani: tort, surprize și iubirea familiei. Cum arată cea mai dragă...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră” ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
Newsweek
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor
Digi FM
Daciana Sârbu, imagini inedite de la un eveniment. Cât de frumoasă este Irina, fiica ei și a lui Victor Ponta
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea