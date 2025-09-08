Directorul unei companii miniere de sare din Rusia, găsit decapitat lângă un sat din Kaliningrad

Directorul general al unei companiei de extracţie a sărurilor de potasiu şi magneziu „K-Potash Service” a fost găsit mort sub un pod în regiunea Kaliningrad, relatează presa de stat. Trupul acestuia era decapitat, scrie Meduza.

Potrivit unor surse ale forțelor de ordine, citate de RIA Novosti, trupul a fost găsit lângă satul Solnechnoye, „cu un cablu de remorcare legat de el”.

Canalul Telegram Shot, apropiat de structurile de forță ruse, a relatat că victima se numea Alexey S. și conducea compania K-Potash Service.

Filiala regională a Comitetului de Investigații al Rusiei a transmis, pentru RBC, că analizează circumstanțele morții bărbatului.

K-Potash Service a fost înregistrată ca firmă în satul Nivenskoye, regiunea Kaliningrad, în 2013. Din 2022, directorul general al companiei apare în documentele oficiale ca fiind Alexey Sinitsyn.

Conform Registrului Unic de Stat al Persoanelor Juridice din Rusia, fondatorii companiei sunt firma olandeză Vyrex B.V. și compania Openlane LTD, cu sediul în Cipru, scrie RBC.

Începând din 2014, compania a lucrat la un proiect pentru construirea unei mine de extracție a sărurilor de potasiu și magneziu, alături de o fabrică de prelucrare.

Locuitorii din Nivenskoye s-au opus proiectului, invocând motive de mediu. În 2017, președintele rus Vladimir Putin a intervenit în situație, iar facilitățile miniere au fost relocate în afara satului.

Potrivit unei hotărâri din octombrie 2022 a Tribunalului de Arbitraj Regional Kaliningrad, compania se afla în „dificultăți financiare grave”.

Editor : A.P.