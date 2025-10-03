Live TV

Directorul unui muzeu din SUA demisionează forțat pentru că nu l-a lăsat pe Trump să-i dea regelui Charles sabia lui Eisenhower

Data publicării:
Regele Charles și Donald Trump
Regele Charles și Donald Trump. Foto Profimedia

Directorul Bibliotecii Prezidenţiale Eisenhower a demisionat după ce nu a fost de acord ca președintele american Donald Trump să-i ofere în dar regelui Charles o sabie din colecţia muzeului, în timpul recentei vizite de stat a lui Trump în Marea Britanie, scrie presa din SUA.

Todd Arrington şi-a părăsit funcţia luni după ce i s-a spus să „demisioneze sau va fi concediat”, a declarat el pentru CBS News, fără a preciza cine i-a trimis mesajul, potrivit News.ro.

Biblioteca şi muzeul - situate în oraşul natal al fostului preşedinte american Dwight D. Eisenhower, Abilene, Kansas - fac parte din Administraţia Naţională a Arhivelor şi Registrelor (Nara).

Arrington ar fi refuzat cererea administraţiei Trump de a-i oferi lui Charles una dintre săbiile lui Eisenhower, care urma să simbolizeze relaţia dintre SUA şi Marea Britanie şi să evidenţieze colaborarea dintre cele două ţări în cel de-al Doilea Război Mondial.

Înainte de a deveni preşedinte în 1953, Eisenhower a ajutat la conducerea forţelor aliate împotriva Germaniei naziste.

Administraţia Trump i-a oferit în cele din urmă lui Charles o replică a sabiei ,donată de West Point, academia militară unde Eisenhower şi-a început cariera militară.

The New York Times a relatat că demiterea lui Arrington ar putea fi legată şi de discuţiile privind planurile de construire a unui nou centru educaţional la Biblioteca Eisenhower.

În declaraţia oferită joi pentru Daily Mail, Arrington a afirmat că încearcă să-şi recupereze postul.

„Sunt foarte trist şi supărat şi sincer devastat. Am încercat să iau legătura cu superiorii de la Arhivele Naţionale pentru a le spune, în esenţă, că voi face tot ce este necesar pentru a schimba această situaţie”, a spus el.

Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea agenţiei de ştiri AFP.

Demisia lui Arrington, care a avut o carieră de zeci de ani în cadrul guvernului federal, survine în contextul în care Trump exercită un control fără precedent asupra instituţiilor culturale americane de la revenirea sa la putere în ianuarie. El a efectuat concedieri în masă din mai multe consilii tradiţional nepartizane sau bipartizane, iar propriii săi aliaţi au preluat controlul.

Editor : M.B.

Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
Digi Sport
Donald Trump și-a anunțat planurile, dar a primit rapid o replică tăioasă și totul este "în aer"
Descarcă aplicația Digi Sport
