Discursul lui Marco Rubio adresat Europei este considerat un cadou otrăvit: „Nu este răspunsul pe care îl căutam”

Data actualizării: Data publicării:
Marco Rubio
Foto: Profimedia
Secretarul de stat american Marco Rubio a solicitat un parteneriat „revigorat” între SUA şi Europa, bazat pe o „mare civilizaţie” comună. În discursul ţinut sâmbătă la Conferinţa de securitate de la München, Rubio a încercat să-i liniştească pe europenii care de un an sunt îngrijoraţi de tarifele şi de ameninţările lui Donald Trump la adresa NATO.

Rubio a încercat, de asemenea, să încurajeze publicul european, încă afectat de ameninţările lui Trump de luna trecută de a invada Groenlanda, care au provocat cea mai profundă ruptură dintre SUA şi continent din ultimele decenii. În orice caz, discursul a marcat o îndepărtare de remarcile combative făcute la forumul de anul trecut de vicepreşedintele american JD Vance, care a acuzat Europa că reprimă libertatea de exprimare şi se îndepărtează de „valorile sale fundamentale”.

Un cadou otrăvit

Pia Fuhrhop, politolog la think tank-ul german SWP, a declarat pentru Financial Times că discursul de sâmbătă al secretarului de stat Marco Rubio la Conferinţa de securitate de la Munchen a părut politicos la prima vedere, dar el încerca, de fapt, să atragă Europa către mentalitatea MAGA. „Este un cadou otrăvit”, a spus ea despre mesajul său de colaborare.

Rubio a subliniat dorinţa Washingtonului de a colabora „împreună cu voi, prietenii noştri din Europa”, descriind „o moştenire sacră, o legătură indestructibilă” care uneşte SUA şi partenerii săi europeni.

„Ne aparţinem”, a spus el. „Facem parte dintr-o singură civilizaţie, civilizaţia occidentală. Suntem legaţi unii de celălalţi prin cele mai profunde legături pe care naţiunile le pot împărtăşi, întărite de secole de istorie comună, credinţă creştină, cultură, moştenire, limbă, strămoşi şi sacrificiile făcute de înaintaşii noştri”, a pledat Rubio.
Dacă preşedintele SUA, Donald Trump, „cere seriozitate şi reciprocitate” este „pentru că ne pasă profund”, a adăugat el.

Dispariția civilizației

Preşedintele Conferinţei, Wolfgang Ischinger, a spus că mesajul conciliant al lui Rubio de „reasigurare, de parteneriat” şi „relaţii interconectate” a provocat „un suspin de uşurare în această sală”. Ischinger i-a spus lui Rubio că remarcile sale i-au amintit de „declaraţiile făcute cu decenii în urmă de predecesorii săi”.

Rubio a mai spus: „Într-o perioadă în care titlurile din presă anunţă sfârşitul erei transatlantice, să fie clar pentru toţi că acesta nu este nici obiectivul, nici dorinţa noastră, deoarece pentru noi, americanii, casa noastră poate că este în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna copii ai Europei”.

Cu toate acestea, el a repetat multe dintre ideile şi obiectivele politice stabilite de Vance anul trecut.

El a deplâns externalizarea industriei americane, dominarea non-occidentală a lanţurilor de aprovizionare critice şi politicile de energie verde care, potrivit lui, urmăresc să „împace un cult al climei” în timp ce „sărăcesc poporul”.

Mai presus de toate, el a subliniat că Europa şi SUA se confruntă cu ameninţarea migraţiei în masă şi cu perspectiva „dispariţiei civilizaţiei”.

„Securitatea naţională nu este doar o serie de întrebări tehnice”, a spus el. „Ce apărăm mai exact? Apărăm o mare civilizaţie... Numai dacă suntem mândri de moştenirea noastră şi de acest patrimoniu comun putem începe împreună să ne imaginăm şi să ne modelăm viitorul economic şi politic”, a punctat el.

„Migraţia în masă continuă să fie o criză care transformă şi destabilizează societăţile din întreaga lume occidentală”, a spus Rubio.

Dar el a insistat că aceasta „nu este o expresie a xenofobiei. Nu este ură. Este un act fundamental de suveranitate naţională”, a susţinut Rubio.

Rubio a criticat, de asemenea, „statele sociale” pe care, potrivit lui, Europa le-a urmărit în detrimentul finanţării securităţii sale.

„Ceea ce ne dorim este o alianţă revigorată, care să recunoască faptul că ceea ce a afectat societăţile noastre nu este doar un set de politici proaste, ci o stare de disperare şi complacere”, a declarat Rubio.

„Nu este răspunsul pe care îl căutam”

Remarcile sale au fost primite cu răceală de către unii participanţi. „Nu este răspunsul pe care îl căutam”, a spus un diplomat german, remarcând că discursul a fost orientat mai mult către publicul „intern” al SUA „decât către noi”.

„A fost MAGA, dar fără nicio perspectivă”, a comentat un alt înalt oficial european. „Nicio menţiune despre Rusia, nicio menţiune despre Ucraina”, notează el.

Dar Jürgen Hardt, un membru senior al parlamentului german, a spus că „Rubio a rămas un adept al NATO, ceea ce este pozitiv. Noi, europenii, nu ne vom angaja însă în războaiele culturale americane”, a asigurat el..

 

