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Video Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești din Europa. Capitularea nu înseamnă pace”

Data publicării:
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
Giorgia Meloni. Foto: Profimedia
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În cadrul unui discurs ținut în Senat înaintea summitului UE, prim-ministrul Italiei a solicitat sprijin continuu pentru Ucraina, avertizând că o capitulare a acesteia nu ar aduce pacea, ci ar duce, dimpotrivă, la ocupație și la revenirea imperialismului sovietic.

„Dacă Ucraina ar înceta mâine să se apere, Rusia ar ocupa o țară europeană și imperialismul de tip sovietic ar reveni.

Capitularea nu înseamnă pace. Înseamnă cucerire. Nu-mi lipsesc tancurile rusești care au înăbușit revoltele din Praga și Budapesta. Și nu-mi lipsește nici Zidul Berlinului”, a declarat Meloni.

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Cuvintele sale au fost întâmpinate cu aplauze îndelungate din partea Camerei.

Giorgia Meloni a abordat, de asemenea, acordul dintre SUA și Rusia privind aprovizionarea cu motorină, descriind cu prudență acordul ca fiind riscant.

„Nefiind în măsură să avanseze pe front, Rusia încearcă să-i înfrângă pe ucraineni prin teroare, frig și întuneric. Atacă centrale electrice, blocuri de locuințe, spitale și autobuze.

Moscova a câștigat puțin teren în acest an și a pierdut în septembrie o mare parte din câștigurile recente. Ceea ce se întâmplă în Ucraina nu rămâne în Ucraina.

Războiul hibrid al Rusiei include acum drone deasupra aeroporturilor și bazelor europene, cabluri submarine din Marea Baltică avariate, atacuri cibernetice, sabotaje feroviare, dezinformare, interferențe electorale și migranți folosiți ca mijloc de presiune.

Putin provoacă Europa pentru că are nevoie să distragă atenția de la modul în care se desfășoară conflictul pe câmpul de luptă, de la războiul din Ucraina. El caută un nou inamic, iar acel nou inamic ar putea fi Europa.

Desigur, trebuie să rămânem vigilenți, să monitorizăm situația și să facem tot ceea ce facem deja. Dar nu sunt de acord să-i acordăm lui Putin acest avantaj.Cred că, mai ales în acest moment, trebuie să dăm dovadă de sânge rece”,  a mai spus premierul Italiei.

Editor : M.C

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