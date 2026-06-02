Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu"

Benjamin Netanyahu (stânga) și Donald Trump (dreapta). Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump l-a criticat dur pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în legătură cu escaladarea conflictului din Liban, într-o discuție telefonică aprinsă care a avut loc luni, au declarat pentru Axios doi oficiali americani și o a treia sursă care a fost informată cu privire la această convorbire.

Luni dimineață, Iranul a amenințat că va renunța la negocierile cu SUA din cauza acțiunilor Israelului în Liban. În cadrul convorbirii telefonice, liderul de la Casa Albă l-a numit pe Netanyahu „nebun” și l-a acuzat de nerecunoștință, potrivit a două dintre surse. De asemenea, el a pus frână planului Israelului de a lansa un atac asupra Beirutului.

Un oficial american a declarat că Trump i-a spus lui Netanyahu că punerea în aplicare a amenințărilor sale de a bombarda capitala libaneză ar izola și mai mult Israelul pe plan internațional.

Două dintre surse au afirmat că cel de-al 47-lea președinte american a susținut că l-a ajutat pe Netanyahu să nu ajungă la închisoare — o aluzie la sprijinul acordat în timpul procesului de corupție al premierului israelian.

Rezumând remarca lui Trump adresată lui Netanyahu, oficialul american a spus: „Ești nebun de legat. Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu. Eu îți salvez pielea. Toată lumea te urăște acum. Toată lumea urăște Israelul din cauza asta”.

O a doua sursă care a fost pusă la curent cu conținutul convorbirii a declarat că Trump era „furios” și că, la un moment dat, i-a spus lui Netanyahu: „Ce naiba faci?”.

Oficialul american a declarat că Trump știa că gruparea Hezbollah a lansat atacuri asupra Israelului și că țara trebuia să se apere, dar a considerat în ultimele zile că Netanyahu escalada conflictul într-un mod disproporționat. Pe lângă amenințările la adresa Beirutului, Israelul și-a extins operațiunea terestră în sudul Libanului.

Un alt oficial american a declarat că liderul SUA era îngrijorat de faptul că Israelul a ucis atât de mulți civili în Liban și s-a opus demolării clădirilor de către israelieni doar pentru a elimina un singur comandant al grupării Hezbollah.

Israelul nu mai intenționează să lanseze atacuri asupra țintelor Hezbollah din Beirut, a declarat un oficial israelian pentru Axios.

Trump și Netanyahu au avut mai multe convorbiri telefonice tensionate în trecut, dar au continuat să colaboreze strâns în ceea ce privește Iranul și alte chestiuni. Un oficial a declarat că aceasta a fost una dintre cele mai neplăcute convorbiri telefonice dintre Trump și Netanyahu de când liderul american s-a întors la putere.

Furia liderului de la Casa Albă părea să fie determinată de faptul că decizia lui Netanyahu de a intensifica conflictul în Liban amenința să compromită negocierile sale cu Iranul. După discuție, Trump a postat pe Truth Social că negocierile cu Iranul „continuă într-un ritm alert”.

Premierul israelian a dat publicității o declarație după convorbire, în care a afirmat că i-a spus lui Trump că Israelul va ataca ținte din Beirut dacă Hezbollah nu încetează atacurile asupra Israelului și că, între timp, Israelul își va continua operațiunile în sudul Libanului.

„Poziția noastră rămâne neschimbată”, a scris Netanyahu.

Al doilea oficial american a afirmat că, în realitate, Trump l-a „călcat în picioare” pe Netanyahu în timpul convorbirii telefonice. „Bibi a spus: «Bine, bine, doar asigură-te că totul este rezolvat»”, a declarat oficialul.

Biroul lui Netanyahu nu a răspuns la solicitarea de a face un comentariu.

Potrivit unor surse citate de Axios, memorandumul pe care îl negociază SUA și Iranul prevede încetarea luptelor din Liban. Acesta a fost motivul unei discuții telefonice tensionate anterioare între Trump și Netanyahu.

Ben-Gvir îl îndeamnă pe Netanyahu să nu țină cont de Trump și să lovească Hezbollah: „E timpul să-i spunem «nu» prietenului nostru”

Pace pe hârtie, război pe teren: Hezbollah acceptă planul SUA pentru încetarea ostilităților cu Israelul, însă confruntările continuă

