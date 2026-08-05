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Discuții avansate Polonia-SUA pentru baze militare permanente: cum se schimbă echilibrul de forțe la granița cu Rusia

Data publicării:
U.S. Army Soldiers Train With MEROPS Counter-UAS Platform In Poland, Nowa Deba - 18 Nov 2025
Militar american. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Polonia, care se învecinează cu Ucraina şi Rusia, poartă discuţii cu Washingtonul privind crearea unor baze americane permanente pe teritoriul său, a anunţat miercuri ministrul adjunct al Apărării polonez, Pawel Zalewski, care conduce negocierile, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Aproximativ 10.000 de soldaţi americani sunt staţionaţi în prezent în Polonia, aproape exclusiv în sistem de rotaţie.

Săptămâna trecută, Statele Unite au lansat oficial o revizuire a prezenţei lor militare în Europa, menită să determine Europa să îşi asume "responsabilitatea principală pentru apărarea sa convenţională", ridicând astfel spectrul unei reduceri semnificative a prezenţei americane pe continent.

Cu toate acestea, Polonia, care joacă un rol strategic pe flancul estic al NATO şi alocă deja aproximativ 5% din PIB apărării, îşi modernizează forţele armate prin achiziţii în valoare de miliarde de euro, în special din Statele Unite, şi lucrează pentru consolidarea prezenţei americane pe teritoriul său.

"Am depăşit deja faza preliminară, ca să nu mai vorbim de voinţa politică exprimată de mult timp", a declarat Pawel Zalewski pentru postul public de televiziune polonez TVP Info, indicând că Varşovia a fost informată de Washington "despre crearea unei echipe americane care va fi partenerul nostru" în discuţii.

"Ştim că vom discuta despre mai multe baze, despre transformarea treptată a bazelor americane existente în baze permanente", a adăugat el.

Potrivit lui Zalewski, Varşovia şi Washingtonul fac deja schimb de "propuneri", care "nu sunt încă oficiale".

Statele Unite au criticat aspru mai multe ţări europene care au refuzat să permită accesul forţelor americane la bazele NATO de pe teritoriul lor în timpul războiului împotriva Iranului.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, ameninţase, de asemenea, Alianţa cu o reducere a contribuţiei SUA la bugetul său dacă anumite ţări refuză să îşi respecte angajamentele asumate anul trecut la summitul NATO de la Haga.

Aliaţii s-au angajat să aloce, până în 2035, cel puţin 5% din Produsul Intern Brut cheltuielilor de securitate, inclusiv 3,5% cheltuielilor strict militare.

Editor : M.C

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