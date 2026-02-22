Oficial, proiectul gazoductului Nord Stream a fost abandonat din punct de vedere politic. Însă, în culise, se poartă discuții privind o posibilă reluare a proiectului sub o nouă conducere. Europa rămâne, deocamdată, spectator. Liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump poartă discuții despre o posibilă repunere în funcțiune a conductelor de gaz Nord Stream, dar sub controlul Washingtonului, potrivit Berliner Zeitung.

Conductele avariate zac pe fundul Mării Baltice din septembrie 2022. Gazoductul Nord Stream este grav afectat din punct de vedere tehnic, dar din punct de vedere politic, situația este departe de a fi rezolvată. Deși Berlinul și Bruxellesul afirmă public că au depășit dependența de gazoductul rusesc, numeroase indicii sugerează că acesta continuă să joace un rol important în discuțiile informale.

Surse citate de Berliner Zeitung fac referire la negocieri în culise, canale neoficiale și un scenariu în care Washingtonul ar putea reimporta în Europa gazul rusesc pe care se străduiește să îl împiedice de ani de zile. Dar cu o condiție esențială: controlul american.

Estul Germaniei este deosebit de afectat. Liniile electrice au fost oprite la Lubmin, lângă Greifswald. Întreaga regiune a Mării Baltice, în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, a fost inițial concepută ca un pol energetic, promițând dezvoltare industrială grație energiei ieftine. Acest proiect a fost distrus de sabotaj.

Compania exploatatoare Nord Stream 2 AG a procedat la concedieri și s-a confruntat cu dificultăți existențiale. Proiectele de amenajare a obiectivului au fost întrerupte, iar dezvoltările industriale amânate. Pentru multe municipalități, sfârșitul Nord Stream a însemnat pierderea perspectivelor de dezvoltare pe termen lung.

Căi secrete și opțiuni strategice

În timp ce poziția oficială a Europei este clară, Le Monde diplomatique face referire la discuții informale. Cotidianul francez descrie o diplomație desfășurată în culise, departe de instituțiile internaționale. Negocierile se desfășoară în acest context, ferite de ochii lumii și în afara instanțelor multilaterale.

Numeroase informații sugerează că Nord Stream ar putea renaște, ocolind UE și „sub egida Statelor Unite”. Ziarul citează în special o sursă apropiată de Gazprom, care afirmă că Nord Stream face „obiectul unor negocieri secrete” între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Unul dintre scenariile avute în vedere este redeschiderea Nord Stream în parteneriat cu Statele Unite.

Acuratețea acestor informații nu poate fi verificată din exterior. Cu toate acestea, ele se înscriu într-o strategie globală: infrastructurile energetice constituie un levier politic. Acest aspect are o importanță deosebită în contextul eventualelor negocieri de pace cu Ucraina.

Statele Unite s-au opus politic proiectului Nord Stream de ani de zile. Odată cu dezvoltarea fracturării hidraulice la începutul anilor 2010, exportul de gaz natural lichefiat (GNL) a căpătat o importanță strategică la Washington. Livrările suplimentare de gaz rusesc către Europa prin Nord Stream 2 ar fi redus considerabil piețele de desfacere pentru GNL american.

Prin urmare, americanii au exercitat o presiune considerabilă, obligând Germania să suspende certificarea Nord Stream 2 în 2021, cu puțin timp înainte de finalizarea sa. Anterior, sancțiunile americane întârziaseră deja proiectul de mai multe ori. O eventuală schimbare de direcție – gaz rusesc, dar sub influență americană – ar constitui, așadar, o răsturnare spectaculoasă de situație.

SUA au planuri pentru Nord Stream

Potrivit unor surse apropiate părții ruse, citate de Berliner Zeitung, se discută o posibilă opțiune de restabilire a aprovizionării cu gaze naturale a Europei, dar sub controlul SUA.

După cum a remarcat Berliner Zeitung, acest lucru ar putea implica participarea investitorilor americani la restaurarea sau achiziționarea unei părți din infrastructură. Printre potențialii interesați se numără investitorul Steven Lynch, care a lucrat anterior cu active energetice rusești.

Poziția oficială a Germaniei rămâne neschimbată — politica de sancțiuni a UE împotriva Rusiei este susținută de Germania, iar țara nu ia în considerare restabilirea funcționării conductelor. În același timp, informațiile despre potențiale negocieri fără participarea UE au stârnit dezbateri cu privire la riscurile pentru securitatea energetică a Europei.

În prezent, nu există nicio confirmare oficială din partea lui Vladimir Putin sau Donald Trump.

Contextul conductelor Nord Stream

Conducta Nord Stream 1 transporta gaz din Rusia către Germania, care apoi îl distribuia către alte țări europene. Conducta Nord Stream 2, care era construită pentru a furniza gaz către Europa, ocolind Ucraina, nu a devenit niciodată operațională din cauza invaziei pe scară largă a Rusiei. În septembrie 2022, ambele conducte au fost aruncate în aer pe fundul Mării Baltice.

La acea vreme, conductele erau considerate principala rută de aprovizionare a Europei cu gaz rusesc.

Ucrainenii sunt suspectați de sabotarea conductelor — în noiembrie 2025, forțele de ordine germane l-au arestat pe cetățeanul ucrainean Serhii Kuznețov. Acesta a fost extrădat din Italia sub acuzația de implicare directă în explozii și se află în prezent într-un centru de detenție din Germania.

Al doilea suspect este ucraineanul Volodimir Juravlov. Deși Germania a solicitat extrădarea sa, un tribunal polonez a respins cererea în octombrie 2025 și l-a eliberat.

Recent, mass-media au relatat că un grup de ucraineni implicați în sabotarea conductelor ar fi discutat planul lor cu ofițeri ai agenției de informații americane Central Intelligence Agency.

