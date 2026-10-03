Discuțiile SUA-Rusia privind Ucraina includ un acord petrolier legat de aliații lui Trump: Cui ar vrea Putin să vândă Lukoil (NYT)

Vladimir Putin a adus în discuții vânzarea unor active energetice rusești la întâlnirea cu emisarii președintelui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, promovând un acord care ridică noi întrebări cu privire la conflictele de interese, scrie The New York Times. În centrul discuțiilor se află Lukoil, care are active înclusiv în România.

Discuțiile administrației Trump cu Rusia privind încetarea războiului din Ucraina s-au extins pentru a include un acord petrolier de mai multe miliarde de dolari care ar avantaja oameni de afaceri din Orientul Mijlociu care au legături cu cei doi principali negociatori americani, Steve Witkoff și Jared Kushner. Acordul, care depinde de aprobarea guvernului SUA și a Kremlinului, vizează un ansamblu vast de câmpuri petroliere, rafinării și stații de benzină din întreaga lume, deținute de Lukoil, una dintre cele mai mari companii energetice din Rusia.

Grupul principal care urmărește încheierea acordului include un investitor american, Todd Boehly, care a donat 2 milioane de dolari pentru cauzele politice ale președintelui Trump; două grupuri din Orientul Mijlociu care au făcut afaceri cu familia lui Kushner sau a lui Witkoff; și o ramură a guvernului american însuși.

Negocierile, care au durat câteva luni și au fost descrise de opt persoane familiarizate cu acestea, aruncă o nouă lumină asupra celei mai recente abordări a lui Trump în vederea soluționării unui război de patru ani care a provocat moartea a sute de mii de oameni. Persoanele respective au vorbit sub condiția anonimatului, din cauza caracterului sensibil al negocierilor.

Nu există indicii că Jared Kushner sau Steve Witkoff ar urma să obțină profituri personale. Totuși, acordul în curs de negociere reprezintă o îmbinare izbitoare între legăturile de afaceri personale și geopolitică, chiar și pentru o administrație care a respins în mod regulat îngrijorările privind potențialele conflicte de interese.

Putin a adus în discuție acordul atunci când s-a întâlnit cu Witkoff și Kushner la Kremlin pe 5 septembrie, potrivit a trei persoane familiarizate cu întâlnirea. Președintele rus a propus ca tranzacția să fie finalizată ca o modalitate de a le arăta rușilor că pot face afaceri cu Statele Unite, potrivit uneia dintre surse.

Americanii au răspuns că vor lucra la acest proiect, a spus sursa, considerându-l o modalitate de a construi o relație de bunăvoință cu Kremlinul, reducând în același timp prețurile globale la energie. Însă tranzacția este, de asemenea, una profitabilă pentru cumpărători: aprobarea vânzării de către SUA ar elibera activele de sub sancțiunile americane, crescându-le instantaneu valoarea.

La Moscova, decizia privind tranzacția este considerată pe scară largă ca fiind în mâinile lui Putin, chiar dacă Lukoil este, din punct de vedere tehnic, o companie privată. Concluzia este că această tranzacție gigantică, care implică active atât de variate precum câmpurile petroliere din Camerun, rafinăriile din Europa și benzinăriile din New Jersey, se reduce la deciziile lui Putin și Trump.

Donald Trump promovează perspectiva unor tranzacții comerciale cu Rusia încă de la începutul anului trecut, descriind țara ca pe o „oportunitate extraordinară”. Tranzacția readuce în centrul atenției compania de criptomonede a lui Trump, World Liberty Financial — cofondată de Witkoff. Unul dintre investitorii din tranzacția cu Lukoil este coproprietar al World Liberty.

Witkoff și Kushner, care au călătorit în repetate rânduri în Rusia pentru întâlniri cu Putin, au susținut că potențialul de a restabili legăturile economice cu Occidentul l-ar putea convinge pe președintele rus să facă compromisuri în Ucraina. Administrația a dat recent semnale că este deschisă la acorduri cu Rusia chiar înainte de încheierea războiului, ca o modalitate de a demonstra că este serioasă în ceea ce privește resetarea relației Statelor Unite cu Moscova.

Vânzarea Lukoil, spun surse familiarizate cu subiectul, este una dintre aceste tranzacții.

Într-o declarație, un înalt oficial al administrației a confirmat că Witkoff și Kushner au jucat un rol direct în negocierea condițiilor financiare ale investiției guvernului federal în cadrul tranzacției, pentru a se asigura că aceasta include „o plată inițială substanțială și o cotă din profituri pentru Statele Unite”.

O purtătoare de cuvânt a lui Witkoff a declarat că acesta „nu primește salariu și călătorește în întreaga lume cu propriul avion, pe cheltuiala sa, lucrând în numele președintelui Trump pentru a negocia pacea și a-i aduce pe ostatici acasă, la familiile lor”. Ea a adăugat că Witkoff „nu se află în conflict de interese și nu are niciun interes financiar în această chestiune”.

O ofertă blocată și un nou concurent

Numeroși potențiali ofertanți și-au exprimat interesul pentru cel puțin o parte din deținerile internaționale ale Lukoil atunci când activele au fost scoase la vânzare toamna trecută, inclusiv giganți americani din sectorul energetic precum Chevron. Lukoil deține active și în România: o rețea de benzinării, rafinaria Petrotel de la Ploiești, rețea de distribuție și comercializare a lubrifianților și uleiurilor auto și o paticipație de 87,8% din Perimetrul offshore EX-30 Trident din Marea Neagră, prin Lukoil Overseas Atash B.V, restul de 12,2% aparținând Romgaz.

Firma de capital privat Carlyle din Washington a ajuns la un acord provizoriu în ianuarie pentru a cumpăra o parte importantă din active, după ce a susținut că trecerea portofoliului internațional al Lukoil sub proprietate americană ar contribui la atingerea obiectivului administrației Trump de „dominație energetică”.

Însă, în ultimele luni, pe măsură ce aprobarea din partea autorităților americane pentru oferta Carlyle a intrat în impas, un alt grup a ieșit în față ca principal ofertant: unul condus de Todd Boehly, un miliardar susținător al lui Trump, alături de personalități cu relații solide în Orientul Mijlociu și chiar în cadrul guvernului american. Membrii acestui parteneriat au fost dezvăluiți săptămâna trecută de Financial Times.

Boehly este coproprietar al echipei Los Angeles Dodgers și a donat 1 milion de dolari către MAGA Inc., comitetul politic aliniat lui Trump, în decembrie 2025. El a mai donat încă 1 milion de dolari prin firma sa de investiții, Eldridge Industries, pentru ceremonia de învestire a lui Trump.

Guvernul SUA își asumă o participație în această tranzacție prin intermediul Corporației Internaționale de Finanțare a Dezvoltării din SUA (USIDFC), o agenție care investește și acordă împrumuturi pentru proiecte din străinătate. Un oficial al USIDFC a declarat într-un comunicat că potențiala tranzacție cu Lukoil „ar consolida angajamentul administrației Trump de a întări securitatea economică a SUA, de a promova politica externă a SUA și de a reduce prețurile la energie pentru cetățenii americani obișnuiți”.

Totuși, nu ar fi vorba de o achiziție exclusiv americană.

Un acționar major ar fi conglomeratul cu sediul în Qatar, controlat de Moutaz Al-Khayyat și fratele său, Ramez Al-Khayyat, care au participat amândoi la învestirea lui Trump în 2025 și au format de atunci un parteneriat cu Kushner și soția sa, Ivanka Trump, una dintre fiicele lui Trump, pentru a contribui la finanțarea unui proiect de complex hotelier de lux în valoare de mai multe miliarde de dolari în sudul Albaniei.

Un alt acționar important ar fi un fond de investiții cu sediul în Abu Dhabi, controlat de șeicul Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, principalul consilier pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite, care controlează un alt fond ce a achiziționat o participație semnificativă în compania de criptomonede a familiei Trump, World Liberty, condusă parțial de fiul lui Witkoff.

Steve Witkoff a fost cofondator al World Liberty, iar fiii lui Trump sunt, de asemenea, implicați în companie, care a generat 799 de milioane de dolari pentru Donald Trump anul trecut, în parte datorită unei achiziții suplimentare de criptomonede în valoare de 2 miliarde de dolari pe care o filială a șeicului Tahnoon a efectuat-o în 2025. Witkoff însuși și-a vândut participația în World Liberty, a declarat o persoană apropiată acestuia.

Șeicul Tahnoon contribuie, de asemenea, la administrarea unui fond de investiții din Abu Dhabi numit Lunate, care se numără printre cei mai mari acționari ai firmei de capital privat înființate de Kushner după ce a părăsit Casa Albă la sfârșitul primului mandat al lui Trump. Acest lucru înseamnă că șeicul Tahnoon este, de fapt, și partener de afaceri al lui Kushner.

Un ansamblu „alarmant” de legături

Hui Chen, fost procuror al Departamentului de Justiție și consilier în materie de criminalitate economică și etică, care a activat până la începutul primului mandat al lui Trump, a afirmat că legăturile dintre Witkoff și Kushner cu actorii implicați în tranzacția Lukoil ilustrează motivul pentru care prietenii și membrii familiei lui Trump nu ar trebui să ocupe funcții de consilieri de vârf în politica externă.

„Este vorba de o serie de legături alarmante și foarte îngrijorătoare”, a spus Chen, care a lucrat și ca avocat specializat în conformitate corporativă. „Și asta înseamnă că trebuie să te întrebi cum evaluează administrația Trump diferiții ofertanți implicați aici. Oare interesele personale implicate vor influența în mod greșit rezultatul?”

Divizia internațională a Lukoil, cu sediul în Austria, a angajat un consultant propriu cu sediul la Washington, Bryan Lanza, apropiat de Trump,, care a ocupat funcția de consilier principal în cadrul campaniei electorale a lui Trump din 2024 și lucrează acum la Mercury Public Affairs. El nu mai lucrează pentru Lukoil, a declarat o persoană familiarizată cu această chestiune.

Tranzacția nu este încă definitivă și ar trebui să fie aprobată de Departamentul Trezoreriei, care supraveghează aplicarea sancțiunilor.

Însă, în cazul Lukoil, au afirmat persoanele implicate, deciziile cheie sunt luate la Casa Albă. Întrebată despre abordarea Departamentului Trezoreriei în privința deciziei referitoare la Lukoil, o purtătoare de cuvânt a Departamentului Trezoreriei a declarat că Biroul de Control al Activelor Străine al agenției „pune în aplicare politica externă stabilită de Casa Albă”.

Întâlnirea din 5 septembrie cu Putin a fost prima ocazie în care Lukoil a fost menționată în discuțiile președintelui rus cu Witkoff și Kushner, a declarat o persoană familiarizată cu subiectul.

Totuși, Kirill Dmitriev, emisarul economic al lui Putin, a fost implicat îndeaproape, au afirmat persoane familiarizate cu procesul de vânzare. El s-a deplasat la New York și Washington pentru întâlniri luna trecută și a declarat reporterilor că „dialogul” cu Statele Unite „continuă în multe domenii, inclusiv în cel al energiei”.

Rafinăriile Lukoil din Țările de Jos, Bulgaria și România joacă un rol important. Acestea produc motorină și combustibil pentru avioane, produse care sunt în deficit de la începutul războiului din Iran, ceea ce a dus la creșterea prețurilor și i-a oferit lui Trump un motiv să susțină o tranzacție care ar putea asigura un acces mai mare la energie.

Lukoil și-a evaluat activele internaționale la 20 de miliarde de dolari la începutul acestui an, dar prețul și structura tranzacției propuse nu sunt clare.

Un oficial al D.F.C., agenția americană care investește în această tranzacție, a descris participarea la achiziție ca o modalitate de a consolida securitatea energetică a aliaților SUA. Oficialul a mai afirmat că tranzacția ar genera profituri semnificative pentru contribuabilul american și ar ține infrastructura strategică departe de adversari.

Goana după active

Administrația Trump a impus sancțiuni asupra Lukoil în urmă cu un an, descriind această măsură ca o nouă presiune asupra lui Putin pentru a „opri uciderile”. De asemenea, aceasta a creat o oportunitate profitabilă: Lukoil a fost forțată să-și vândă portofoliul extins de participații internaționale.

Investitorii din întreaga lume s-au înghesuit să liciteze pentru aceste active, dar guvernul SUA deținea dreptul de veto, deoarece controla modul de aplicare a sancțiunilor sale. Din cauza sistemului autocratic al Rusiei, Putin era considerat factorul decizional final la Moscova.

Frenezia licitațiilor s-a accelerat în noiembrie anul trecut, când Departamentul Trezoreriei a respins o ofertă inițială din partea Gunvor, o companie elvețiană de tranzacționare a energiei cu legături anterioare cu Rusia, care intenționa să cumpere activele străine ale Lukoil. Departamentul Trezoreriei a declarat într-un comunicat că „atâta timp cât Putin continuă uciderile fără sens, marioneta Kremlinului, Gunvor, nu va obține niciodată o licență de funcționare și de a realiza profit”.

În ianuarie, Carlyle a încheiat un acord „neexclusiv” cu Lukoil pentru vânzarea activelor sale internaționale. Rămânea ca Departamentul Trezoreriei să aprobe tranzacția. Pe măsură ce lunile treceau fără ca un acord final să fie încheiat, alți ofertanți și-au intensificat eforturile de a interveni.

Todd Boehly are puțină experiență în industria petrolului și a gazelor. Și-a câștigat cea mai mare parte a averii prin firme de investiții precum Guggenheim Partners și Eldridge Industries, precum și prin investiții în echipe sportive și în industria divertismentului, inclusiv în catalogul muzical al lui Bruce Springsteen.

Însă, în ultimii ani, frații miliardari Khayyat, care s-au născut în Siria înainte de a se muta în Qatar în timpul războiului civil sirian, au început să acumuleze o colecție de active din industria petrolieră și proiecte planificate în Siria, Libia și Irak.

Chiar și în timp ce negocierile cu Lukoil erau în curs, frații Khayyat continuau să colaboreze cu Kushner și cu Ivanka Trump la planurile de construire a stațiunii de lux din Albania, un demers care a inclus o întâlnire la care au participat Ramez Al-Khayyat și Ivanka Trump la începutul acestui an în Albania, a relatat The Times.



Decizia privind soarta Lukoil a durat atât de mult încât Departamentul Trezoreriei a fost nevoit să acorde în repetate rânduri prelungiri ale măsurilor de sancțiuni, astfel încât benzinăriile Lukoil din Statele Unite și alte afaceri din întreaga lume să poată continua să colaboreze cu alți parteneri financiari. Cea mai recentă prelungire este valabilă până pe 29 octombrie.