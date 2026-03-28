„Trump s-a plictisit de Iran și vrea să treacă mai departe”. Disensiuni la Casa Albă din cauza războiului

Consilieri de rang înalt din administrația americană descriu o diviziune internă tot mai mare în legătură cu un conflict de care președintele s-a plictisit - războiul din Iran - și o strategie de comunicare pe care unii o numesc jenantă, scrie site-ul MS NOW.

La aproape o lună după ce SUA au început atacurile asupra Iranului, președintele Donald Trump se pregătește să trimită mii de soldați în Orientul Mijlociu pentru a lupta într-un război pe care a spus că l-a „câștigat deja”.

Această contradicție i-a frustrat pe unii consilieri de rang înalt ai Casei Albe și pe aliații externi, dintre care trei au vorbit cu MS NOW despre mesajul public al președintelui. Aceștia l-au descris ca fiind confuz, inconsistent intern și din ce în ce mai rupt de realitatea de pe câmpul de luptă.

Faptul că Trump spune că războiul este deja câștigat este „în mare parte o hiperbolă”, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albe, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis despre gândirea administrației.

„Face parte din dorința lui Trump de a declara victoria și de a merge mai departe”.

Acest impuls, a spus oficialul, a devenit mai pronunțat în ultimele zile.

„[Trump] începe să se plictisească de Iran”, a spus oficialul. „Nu că ar regreta sau ceva de genul ăsta - doar se plictisește și vrea să treacă mai departe.”

„Videoclipurile sunt lipsite de respect și scârboase”

Un al doilea oficial al Casei Albe, căruia i s-a acordat anonimatul din același motiv, a declarat că Trump a început să „treacă mai departe” de conflict și și-a mutat discursul și atenția către economie, probleme interne și viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului.

Comunicarea publică a Casei Albe a sugerat o detașare similară, prezentând conflictul din Iran mai puțin ca pe un război cu vieți omenești în joc și mai mult ca un moment cultural care generează conținut online.

Acesta a apărut ca un punct major - chiar dacă în mare parte discret - de disensiuni între angajații Casei Albe și aliații lui Trump.

În ultimele săptămâni, conturile oficiale de socializare ale Casei Albe s-au bazat pe meme-uri de pe internet pentru a promova cu superficialitate războiul, folosind clipuri din filme precum „Iron Man” și „Top Gun”, personaje din desene animate precum „Sponge Bob Square Pants” și muzică rap suprapusă peste filmări cu videoclipuri neclasificate cu bombe care lovesc ținte iraniene.

„Videoclipurile de război sunt jenante, lipsite de respect și scârboase”, a declarat oficialul de rang înalt al Casei Albe pentru MS NOW. „Mă face să mă simt jenat.”

Ca răspuns la o solicitare de comentarii, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că „meme-urile vor continua și că această persoană nu poate face nimic în privința asta pentru că nu are nicio influență. Această persoană evident nu se află în încăpere și este un membru al personalului de nivel inferior.”

„Poporul american îi va accepta minciuna”

Și alte persoane care au vorbit cu MS NOW au pus la îndoială strategia de comunicare a Casei Albe.

„Postarea de pe rețelele de socializare despre bombe aruncate, ok, cool, dar ce obținem din asta?”, a adăugat un fost oficial al Casei Albe din timpul mandatului lui Trump, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis.

Al doilea oficial al Casei Albe a apărat a abordarea, făcând o distincție între cele două canale de comunicare ale administrației: conturile oficiale, care în al doilea mandat al lui Trump au prioritizat conținutul viral în detrimentul informațiilor publice, și canalul Truth Social al președintelui, pe care oficialul l-a caracterizat drept forumul de politică și comunicare mai substanțial.

Acest oficial a mai spus că există o „diviziune” clară între oficialii Casei Albe cu privire la modul de abordare a mesajelor pe măsură ce războiul se prelungește.

Faptul că Trump revendică prematur victoria în ciuda dovezilor nu este o noutate, mai observă MS NOW. Trump a procedat la fel după alegerile din 2020, făcând afirmații nefondate despre frauda electorală masivă pentru a explica înfrângerea sa în fața lui Joe Biden. Dar aliații spun că lucrurile se manifestă diferit într-un context de război.

„A învățat că poate să spună poporului american sentimentele sale și, dacă trece destul timp, poporul american îi va accepta minciuna”, a spus fostul oficial al Casei Albe al lui Trump.

„Doar să ne spui că războiul este câștigat nu este suficient. Trebuie să-l vedem; trebuie să-l simțim.”

„Oamenii se tem să fie dați afară”

Însă, pentru ca americanii să simtă că războiul s-a încheiat, este foarte probabil ca acesta să se încheie efectiv - lucru care s-a dovedit dificil, deoarece unii oficiali de rang înalt din administrație insistă asupra escaladării campaniei militare și deoarece oficialii iranieni au respins public orice sugestie că ar fi pregătiți să negocieze.

Joi, Trump a postat pe Truth Social că „negociatorii iranieni sunt foarte diferiți și «ciudați»”. Trump a continuat spunând că „ne «imploră» să facem o înțelegere”. Oficialii regimului iranian au negat în repetate rânduri această afirmație.

Toți actualii și foștii oficiali ai Casei Albe ai lui Trump care au vorbit cu MS NOW sub anonimat au exprimat că nu împărtășesc aceleași opinii în interiorul Casei Albe de teama repercusiunilor negative.

„Atât de mulți oameni se tem să fie dați afară, încât pur și simplu beau Kool-Aid (băutură răcoritoare -n.r.) și sunt de acord cu el”, a spus fostul oficial al Casei Albe.

