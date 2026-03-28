„Trump s-a plictisit de Iran și vrea să treacă mai departe”. Disensiuni la Casa Albă din cauza războiului

President Donald Trump closes his eyes during a joint news conference with Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy - close up
Presa a scris în repetate rânduri că Donald Trump a ațipit în timpul unor evenimente publice. Foto: Profimedia
Consilieri de rang înalt din administrația americană descriu o diviziune internă tot mai mare în legătură cu un conflict de care președintele s-a plictisit - războiul din Iran - și o strategie de comunicare pe care unii o numesc jenantă, scrie site-ul MS NOW.

La aproape o lună după ce SUA au început atacurile asupra Iranului, președintele Donald Trump se pregătește să trimită mii de soldați în Orientul Mijlociu pentru a lupta într-un război pe care a spus că l-a „câștigat deja”.

Această contradicție i-a frustrat pe unii consilieri de rang înalt ai Casei Albe și pe aliații externi, dintre care trei au vorbit cu MS NOW despre mesajul public al președintelui. Aceștia l-au descris ca fiind confuz, inconsistent intern și din ce în ce mai rupt de realitatea de pe câmpul de luptă.

Faptul că Trump spune că războiul este deja câștigat este „în mare parte o hiperbolă”, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albe, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis despre gândirea administrației.

„Face parte din dorința lui Trump de a declara victoria și de a merge mai departe”.

Acest impuls, a spus oficialul, a devenit mai pronunțat în ultimele zile.

„[Trump] începe să se plictisească de Iran”, a spus oficialul. „Nu că ar regreta sau ceva de genul ăsta - doar se plictisește și vrea să treacă mai departe.”

„Videoclipurile sunt lipsite de respect și scârboase”

Un al doilea oficial al Casei Albe, căruia i s-a acordat anonimatul din același motiv, a declarat că Trump a început să „treacă mai departe” de conflict și și-a mutat discursul și atenția către economie, probleme interne și viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului.

Comunicarea publică a Casei Albe a sugerat o detașare similară, prezentând conflictul din Iran mai puțin ca pe un război cu vieți omenești în joc și mai mult ca un moment cultural care generează conținut online.

Acesta a apărut ca un punct major - chiar dacă în mare parte discret - de disensiuni între angajații Casei Albe și aliații lui Trump.

În ultimele săptămâni, conturile oficiale de socializare ale Casei Albe s-au bazat pe meme-uri de pe internet pentru a promova cu superficialitate războiul, folosind clipuri din filme precum „Iron Man” și „Top Gun”, personaje din desene animate precum „Sponge Bob Square Pants” și muzică rap suprapusă peste filmări cu videoclipuri neclasificate cu bombe care lovesc ținte iraniene.

„Videoclipurile de război sunt jenante, lipsite de respect și scârboase”, a declarat oficialul de rang înalt al Casei Albe pentru MS NOW. „Mă face să mă simt jenat.”

Ca răspuns la o solicitare de comentarii, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că „meme-urile vor continua și că această persoană nu poate face nimic în privința asta pentru că nu are nicio influență. Această persoană evident nu se află în încăpere și este un membru al personalului de nivel inferior.”

„Poporul american îi va accepta minciuna”

Și alte persoane care au vorbit cu MS NOW au pus la îndoială strategia de comunicare a Casei Albe.

„Postarea de pe rețelele de socializare despre bombe aruncate, ok, cool, dar ce obținem din asta?”, a adăugat un fost oficial al Casei Albe din timpul mandatului lui Trump, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis.

Al doilea oficial al Casei Albe a apărat a abordarea, făcând o distincție între cele două canale de comunicare ale administrației: conturile oficiale, care în al doilea mandat al lui Trump au prioritizat conținutul viral în detrimentul informațiilor publice, și canalul Truth Social al președintelui, pe care oficialul l-a caracterizat drept forumul de politică și comunicare mai substanțial.

Acest oficial a mai spus că există o „diviziune” clară între oficialii Casei Albe cu privire la modul de abordare a mesajelor pe măsură ce războiul se prelungește.

Faptul că Trump revendică prematur victoria în ciuda dovezilor nu este o noutate, mai observă MS NOW. Trump a procedat la fel după alegerile din 2020, făcând afirmații nefondate despre frauda electorală masivă pentru a explica înfrângerea sa în fața lui Joe Biden. Dar aliații spun că lucrurile se manifestă diferit într-un context de război.

„A învățat că poate să spună poporului american sentimentele sale și, dacă trece destul timp, poporul american îi va accepta minciuna”, a spus fostul oficial al Casei Albe al lui Trump.

„Doar să ne spui că războiul este câștigat nu este suficient. Trebuie să-l vedem; trebuie să-l simțim.”

„Oamenii se tem să fie dați afară”

Însă, pentru ca americanii să simtă că războiul s-a încheiat, este foarte probabil ca acesta să se încheie efectiv - lucru care s-a dovedit dificil, deoarece unii oficiali de rang înalt din administrație insistă asupra escaladării campaniei militare și deoarece oficialii iranieni au respins public orice sugestie că ar fi pregătiți să negocieze.

Joi, Trump a postat pe Truth Social că „negociatorii iranieni sunt foarte diferiți și «ciudați»”. Trump a continuat spunând că „ne «imploră» să facem o înțelegere”. Oficialii regimului iranian au negat în repetate rânduri această afirmație.

Toți actualii și foștii oficiali ai Casei Albe ai lui Trump care au vorbit cu MS NOW sub anonimat au exprimat că nu împărtășesc aceleași opinii în interiorul Casei Albe de teama repercusiunilor negative.

„Atât de mulți oameni se tem să fie dați afară, încât pur și simplu beau Kool-Aid (băutură răcoritoare -n.r.) și sunt de acord cu el”, a spus fostul oficial al Casei Albe.

Editor : B.P.

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
mirabela gradinaru
2
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
3
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
4
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
stalpi dunare
5
Ilie Bolojan spune că va face publice numele „noilor băieți deștepți din energie”...
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Digi Sport
Execuție publică în Iran! Donald Trump: ”Era o vedetă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
insula Qeshm
Șase insule strategice din Golful Persic pot fi decisive pentru „lovitura finală” a lui Trump în războiul cu Iranul (Axios)
Keir Starmer
Marea Britanie nu mai poate conta pe SUA din cauza „imprevizibilității” lui Trump: „Trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”
forțele de sprijin rapid din Sudan / susținători ai armatei sudaneze
Masacrul din „Gropile iadului”: De ce au ales SUA și Marea Britanie să ignore un conflict la fel de violent ca genocidul din Rwanda
Gas fueling in station
Un nou tip de turism în Europa: călătoria pentru benzină
Război în Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 29. Posibila intrare în conflict a rebelilor Houthi ar amenința ruta alternativă prin Marea Roșie
Recomandările redacţiei
Raed Arafat
Percheziții la Departamentul pentru Situații de Urgență. Procurorii...
grindeanu psd
Grindeanu spune că are susținerea filialelor PSD din Regiunea...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Witkoff: SUA speră să...
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea bugetului și a bugetului asigurărilor...
Ultimele știri
Cum fac rost de pistoale interlopii români. Detalii dintr-o anchetă DIICOT despre traficul de arme pe ruta Turcia-România
Cum controlează Rusia energia nucleară a unei mari puteri europene: rolul lui Viktor Orban în a scăpa UE de dependența de Kremlin
Boala lui Mike Fincke, astronautul care s-a simțit rău pe Stația Spațială, rămâne un mister. „A fost ca un fulger, foarte rapid”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Fanatik.ro
Ipostaza unică în care a apărut Mihaela Cambei. Halterofila a întors toate privirile
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Transferul lui Nicușor Bancu, discutat de Mihai Rotaru și Giovanni Becali. La ce echipă a fost propus...
Adevărul
Discursul fără vocale al lui Ilie Bolojan, o parodie Divertis devenită virală: „Ț-N-Ț-V B-N”
Playtech
Câţi ani poţi folosi anvelopele: durata de viaţă a cauciucurilor. Ce este regula celor 10?
Digi FM
Are doar 21 de ani și a cheltuit 16.000 de dolari pe intervenții estetice. Cum justifică decizia în fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Amenda cât prețul unei case plătită de un șofer care a condus cu viteza de 59 km/h. Cum a fost calculată...
Newsweek
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
Digi FM
Reguli noi pentru șoferii fără permis. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru reducerea perioadei de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Charlie Sheen, imagine rară alături de fosta soție și fiica lor, Lola. Fanii au reacționat imediat: „Ești un...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”