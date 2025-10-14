Live TV

Disparițiile sinistre ale unora dintre cei mai bogați patroni din China. Ce se întâmplă cu magnații de pe lista neagră a lui Xi Jinping

Data publicării:
Xi Jinping
Numărul de dosare de corupție depuse anul acesta ca parte a uriașei campanii a lui Xi Jinping ar putea depăși pragul de un milion, stabilind un nou record. Foto: Reuters
Din articol
Sistemul de detenție „liuzhi”: celule fără ferestre, cu lumina mereu aprinsă și supravegheate non-stop Lista neagră și anchetele folosite pentru a confisca averile chinezilor bogați O serie de sinucideri care a șocat China

Șefii companiilor listate la bursa din Shanghai au devenit anul acesta ținta unui sistem sinistru de detenție extrajudiciară într-un ritm nemaivăzut: cel puțin 39 de astfel de cazuri au fost raportate până la finalul lunii septembrie, potrivit The Economist. Cu toate că este un nou record negativ pentru China, numărul marilor directori „dispăruți” reprezintă o fracțiune foarte mică dintre zecile de mii de antreprenori și oficiali care sunt arestați anual în campania anti-corupție tot mai extinsă condusă de Xi Jinping.

Până nu demult, Yu Faxin era cunoscut drept un cercetător și antreprenor de top din China, specializat în semiconductori performanți folosiți în armată. Dar, pe data de 22 septembrie, numele lui Yu a ajuns în presă dintr-un alt motiv.

Compania lui, Great Microwave Technology, a dezvăluit că Yu a fost reținut de agenția chineză anti-corupție. Yu se află acum în „liuzhi”, o formă extrajudiciară de detenție folosită împotriva unui număr tot mai mare de afaceriști chinezi.

În afară de toate problemele economice prin care trece China, antreprenorii chinezi au de-a face din ce în ce mai des și cu investigațiile lansate de autorități împotriva companiilor lor. O serie de sinucideri ce au avut loc în rândul directorilor de firme din China anul acesta arată că presiunea pusă asupra lor este tot mai mare.

Sistemul „liuzhi” a fost creat în 2018 și era folosit în special contra membrilor Partidului Comunist și oficialilor din guvern suspectați de corupție. Acum, sistemul este folosit în mod frecvent și contra oamenilor de afaceri din China.

jack-ma
După ce a criticat autoritățile de reglementare financiară din China, Jack Ma a primit o amendă de 2,8 miliarde de dolari și a dispărut din public timp de șase luni. Foto: Profimedia Images

Sistemul de detenție „liuzhi”: celule fără ferestre, cu lumina mereu aprinsă și supravegheate non-stop

Această formă de detenție funcționează în paralel cu cea oficială. „Liuzhi” nu necesită aprobarea unei instanțe. Deținuților li se refuză dreptul la asistență juridică, iar agenții au voie să țină oameni în arest până la opt luni de zile, să extindă acest termen dacă sunt descoperite noi infracțiuni și să interogheze prizonierii la nesfârșit.

Celulele în care stau deținuții nu au de obicei ferestre sau ceasuri, luminile sunt mereu aprinse, iar prizonierii sunt supravegheați non-stop, chiar și atunci când merg la toaletă.

Cei mai mulți deținuți „liuzhi” lucrează pentru companii nelistate la bursă, ceea ce înseamnă că acestea nu sunt obligate să le explice investitorilor de ce directorii lor executivi au dispărut.

Numărul total de detenții (atât afaceriști, cât și oficiali) a crescut cu 50% în 2024, ajungând la 38.000, potrivit agenției care se ocupă de acest lucru: Comisia pentru Disciplină și Inspecție din China (CDIC).

CDIC a transmis că a desfășurat acțiuni disciplinare, inclusiv „liuzhi”, împotriva a peste 60.000 de persoane din sectorul farmaceutic și 17.000 din sectorul financiar anul trecut.

Numărul de dosare de corupție depuse anul acesta ca parte a campaniei demarate de Xi ar putea depăși pragul de un milion - un nou record.

Lista neagră și anchetele folosite pentru a confisca averile chinezilor bogați

Administrațiile locale duc de multe ori lipsă de fonduri și au datorii enorme. Acestea se folosesc de anchetele CDIC în speranța că condițiile dure de tip „liuzhi” îl vor forța pe deținut să își recunoască vina, chiar dacă motivele pentru care a fost reținut sunt nefondate, sau să acuze o altă persoană bogată – investigatorii pot atunci să confiște activele acelei persoane sau ale companiei sale.

Un alt motiv de îngrijorare pentru antreprenorii chinezi este mult-temuta listă neagră din sistemul de credit social al Chinei, acolo unde au ajuns recent unii dintre cei mai bogați magnați chinezi.

Odată ce ajung pe listă, aceștia nu mai au voie să zboare cu avionul, să folosească trenurile de mare viteză sau să stea în hoteluri de lux, printre altele.

XINHUA PICTURES OF THE YEAR 2024 LEADING CHINA
Cei 39 de șefi de mari companii din China care au fost reținuți de autorități anul acesta reprezintă o fracțiune foarte mică dintre zecile de mii de antreprenori și oficiali care sunt arestați anual în campania anti-corupție tot mai extinsă condusă de Xi Jinping. Foto: Profimedia Images

Lista neagră de credit era menită inițial să îi îndemne pe oameni să își achite datoriile, dar între timp a devenit și un instrument util contra antreprenorilor.

În timp ce, în 2019, doar 17.400 de persoane au fost adăugate pe această listă neagră, în primele nouă luni ale acestui an, aproximativ 200.000 de persoane au fost adăugate.

Companiile s-ar putea să își asume mai puțin riscuri din cauza amenințării includerii pe lista neagră a creditelor sociale.

O serie de sinucideri care a șocat China

Într-o perioadă în care economia are mare nevoie de dinamism, „semnalul din partea actualului sistem este că dacă eșuezi, nu îți vei pierde doar afacerea; s-ar putea să îți pierzi și capacitatea de a funcționa”, a spus Lizzi Lee de la Centrul de Analiză a Chinei din cadrul Institutului de Politică al Societății Asiatice (Asia Society).

Situația gravă cu care se confruntă unele dintre cele mai importante figuri din lumea afacerilor din China a fost scoasă în evidență și de cazul lui Wang Jianlin. Magnatul din domeniul imobiliar, care a fost cândva cel mai bogat om din China, a fost și el adăugat pe lista neagră a creditelor sociale din cauza unei dispute contractuale.

Sinuciderile au făcut această criză încă și mai sumbră. Între lunile aprilie și iulie, cel puțin cinci patroni de companii importante din China s-au aruncat de la etajul unor clădiri înalte. Cazul lui Wang Linpeng a provocat cel mai mare șoc.

Fondatorul unui lanț de magazine universale de succes a fost cândva cel mai bogat om din Hubei, provincia sa natală. În luna aprilie, acesta a fost pus în „liuzhi”. A fost eliberat la finalul lunii iulie, dar sub supravegherea constantă a autorităților.

La doar câteva zile după eliberare, Wang s-a sinucis. Cazul lui a fost unul din puținele care ajung „să plutească la suprafață”, a spus un avocat din China specializat în sistemul „liuzhi”. „Există multe altele de care nimeni nu știe.”

Editor : Raul Nețoiu

