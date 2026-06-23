Disputa escaladează: Zelenski nu va participa la conferința din Polonia privind reconstrucția Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu va participa la Conferința pentru reconstrucția Ucrainei, care va avea loc săptămâna aceasta în orașul portuar polonez Gdańsk, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două țări cu privire la istoria din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial. Conferința anuală este una dintre cele mai importante reuniuni internaționale dedicate reconstrucției Ucrainei. Aceasta este prima ediție găzduită de Polonia. Însă prim-ministrul ucrainean, Iulia Sviridenko, a anunțat marți pe rețelele sociale că va conduce delegația ucraineană la eveniment, scrie TVPWorld.

„Echipa noastră are o sarcină clară – să ajungă la acorduri concrete care să consolideze capacitatea de apărare și sustenabilitatea Ucrainei și să extindă cooperarea economică cu partenerii”, a scris Sviridenko pe Facebook.

„Ucraina este hotărâtă să construiască un parteneriat constructiv și reciproc avantajos, în interesul securității europene comune, al dezvoltării economice și al prosperității pe termen lung. Ucraina își respectă partenerii, iar cooperarea se bazează pe principiul respectului reciproc. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută!”, a mai scris sursa citată.

Conflict diplomatic

Varșovia a fost unul dintre cei mai fideli aliați ai Kievului în contextul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, dar relațiile dintre cele două națiuni au fost supuse unor tensiuni în ultimele săptămâni, pe fondul unui conflict diplomatic tot mai intens.

Disputa își are originea în decizia lui Zelenski de a denumi o unitate militară ucraineană după Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), o forță naționalistă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial pe care Polonia o consideră responsabilă pentru uciderea a zeci de mii de polonezi.

Ucraina contestă această interpretare, prezentând în schimb aceste ucideri ca parte a unei lupte mai ample pentru independența națională, într-o perioadă în care ucrainenii erau împărțiți între teritoriile Poloniei și ale Uniunii Sovietice.

Demersul lui Zelenski a stârnit condamnări pe scară largă în Polonia, iar președintele naționalist polonez Karol Nawrocki a decis săptămâna trecută să-i retragă lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, ceea ce, la rândul său, a stârnit indignare în Ucraina.

Apeluri la calm

Purtătorul de cuvânt al Guvernului polonez, Adam Szłapka, a făcut apel la calm și la concentrarea asupra aspectelor practice ale conferinței.

„Sarcina noastră în acest moment, când tensiunile sunt mari, este mai degrabă să dezamorsăm conflictul și să ne asigurăm că interesele Poloniei în materie de securitate și economie sunt respectate”, a declarat Szłapka marți pentru postul privat de televiziune polonez Polsat.

„Dimensiunea reală, cea practică, este mult mai importantă decât dimensiunea politică”, a adăugat el.

Conferința reprezintă o ocazie importantă pentru guverne, întreprinderi și organizații de a coordona investițiile, reformele și sprijinul pentru redresarea și reconstrucția pe termen lung a Ucrainei în urma invaziei rusești.

Se așteaptă ca joi la eveniment să participe personalități europene de seamă, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, precum și alte personalități de rang înalt și delegații din 50 de țări.

Editor : M.C