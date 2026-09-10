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Dispută la ONU pe tema sancțiunilor împotriva Iranului. Rusia și China cer timp pentru negocieri

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Foto: Getty Images
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Consiliul de Securitate al ONU a dezbătut joi sancţiunile impuse Iranului pentru programul nuclear, în pofida opoziţiei Rusiei şi Chinei. Dezbaterea s-a desfăşurat în jurul rezoluţiilor 1737 şi 2231 privind sancţiunile legate de programul nuclear iranian, rezoluţii care nu au reuşit să oprească programul Teheranului de îmbogăţire a uraniului.

Această sesiune, care se desfăşoară la fiecare 90 de zile, a reaprins disputa dintre membrii Consiliului de Securitate cu privire la reactivarea automată a sancţiunilor împotriva Iranului, măsură care, potrivit Chinei şi Rusiei, este contrară dreptului internaţional, relatează agenţia EFE preluată de Agerpres.

„Federaţia Rusă respinge ferm încercările de a manipula autoritatea Consiliului pentru o reglare de conturi politice cu Teheranul”, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia.

Problema de fond priveşte mecanismul de reimpunere automată a sancţiunilor („snapback”), care se activează atunci când un stat membru denunţă o încălcare semnificativă din partea Iranului, fără ca mecanismul să poată fi blocat de vreun stat cu drept de veto în Consiliul de Securitate. În anul 2025, Franţa, Germania şi Regatul Unit au activat astfel acest mecanism.

De partea lor, China şi Rusia, aliaţii Iranului, au solicitat o extindere cu şase luni a dispoziţiilor care prevăd ridicarea treptată a sancţiunilor ONU împotriva Iranului, pentru a oferi spaţiu negocierilor, dar iniţiativa nu a fost aprobată.

Reprezentanta SUA, Jennifer Locetta, a justificat decizia Washingtonului de a susţine prelungirea sancţiunilor prin refuzul Iranului de a primi inspectorii Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

Consiliul Guvernatorilor AIEA a adoptat miercuri o rezoluţie în care critică Iranul pentru încălcarea obligaţiilor sale de neproliferare nucleară şi sesizează Consiliul de Securitate al ONU.

Editor : Ana Petrescu

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