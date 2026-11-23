Distrugerea Fâşiei Gaza de către Israel a lăsat în urmă o moştenire ecologică devastatoare, cu apă otrăvită, sol contaminat şi aer toxic care ameninţă sistemele vitale de care depinde populaţia pentru supravieţuire, potrivit unui raport realizat de Oxfam şi Observatorul pentru Conflicte şi Mediu (Ceobs).

Raportul arată că atacurile Israelului au provocat o contaminare pe scară largă în întreaga Fâşie Gaza, metalele grele, reziduurile de explozivi, azbestul provenit din clădirile distruse şi apele uzate făcând ca aerul, solul şi apa să fie periculoase pentru palestinieni în următoarele decenii, scrie The Guardian, potrivit News.ro.

Directorul executiv al Oxfam International, Amitabh Behar, a declarat că „genocidul continuu al Israelului în Gaza include atacuri militare asupra mediului înconjurător, care constituie crime de război ecologice ce ameninţă viaţa acum şi pentru generaţiile viitoare.”

El a afirmat că „distrugerea şi contaminarea Fâşiei Gaza” au „degradat fundamental condiţiile de mediu necesare pentru siguranţa şi supravieţuirea oamenilor” şi încalcă obligaţiile legale ale Israelului în temeiul dreptului internaţional umanitar şi al drepturilor omului.

„Palestinienii care trăiesc în Gaza sunt expuşi la substanţe toxice… prin aer, hrană, apă şi prin contact direct cu solurile şi resturile contaminate. Aceste riscuri vor persista pentru generaţiile viitoare, dacă nu se acordă prioritate măsurilor de curăţare, remediere şi refacere.”

În 2025 şi mai devreme în acest an, comisia internaţională independentă de anchetă a ONU a constatat că Israelul a comis un genocid în Gaza şi că oficialii israelieni, inclusiv prim-ministrul Benjamin Netanyahu, au incitat la aceste acte.

Misiunea israeliană de la Geneva a declarat că Israelul respinge „farsa calomnioasă” a comisiei. Netanyahu este, de asemenea, căutat de Curtea Penală Internaţională (CPI) pentru crime de război.

„Oamenii sunt înconjuraţi de deşeuri şi ape uzate”

Raportul Oxfam oferă cea mai cuprinzătoare imagine de până acum a ceea ce numeşte „terenul toxic pustiu” creat de atacurile israeliene, care au ucis peste 74.000 de palestinieni şi au rănit cel puţin 175.000, în timp ce mii de persoane rămân încă dispărute sub dărâmături.

Folosind imagini din satelit, teledetecţie, analize ştiinţifice şi alte date din surse deschise, raportul concluzionează că contaminarea din Gaza este „răspândită, gravă şi cu consecinţe majore, având implicaţii serioase pentru sănătatea publică şi supravieţuirea civililor”.

Behar a declarat: „Este îngrozitor să începi să înţelegi amploarea contaminării toxice cu care se confruntă populaţia, care nu poate nici să scape, nici să se protejeze corespunzător de aceste pericole. Într-o zonă atât de mică, oprimată şi dens populată precum Gaza, expunerea continuă este inevitabilă, oamenii fiind înconjuraţi de deşeuri şi ape uzate, ceea ce favorizează răspândirea dăunătorilor şi creşterea riscului de îmbolnăvire".

„Apele uzate neepurate se revarsă în mare şi se infiltrează în sol, în timp ce distrugerea sistemelor de canalizare din Gaza lasă oamenii cu foarte puţină protecţie împotriva contaminării din jurul lor.”

„Consecinţele asupra sănătăţii vor fi grave, copiii şi femeile însărcinate numărându-se printre cei expuşi la cele mai mari riscuri”, a adăugat el.

Riscuri pentru sănătatea publică

Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) estimează că operaţiunile militare ale Israelului au generat peste 61 de milioane de tone de moloz pe întreg teritoriul, transformând casele, cartierele şi infrastructura distruse din Gaza într-un vast depozit de materiale potenţial periculoase.

Autoarea raportului, Lama Abdul Samad, specialistă globală în domeniul apei şi al salubrităţii la Oxfam, a afirmat că remedierea daunelor aduse mediului în Gaza va fi „extrem de dificilă, deoarece contaminarea este dispersată printre dărâmăturile urbane, terenurile agricole, sistemele de alimentare cu apă şi soluri, în timp ce muniţiile neexplodate continuă să restricţioneze accesul în condiţii de siguranţă în majoritatea zonelor”.

„Analiza subliniază necesitatea urgentă ca Israelul să acorde acces pentru o evaluare de mediu detaliată la faţa locului, în vederea clarificării riscurilor pentru sănătatea publică şi a identificării opţiunilor pentru măsuri urgente de reducere a efectelor negative. Restaurarea va necesita probabil operaţiuni ample de curăţare, monitorizare şi remediere specializată a zonelor afectate de contaminanţi precum reziduuri explozive, poluanţi organici şi metale grele.”

Behar a afirmat că, pe măsură ce atenţia internaţională se îndreaptă din ce în ce mai mult către reconstrucţia Gazei, refacerea mediului nu trebuie tratată ca o chestiune secundară, ci ca o iniţiativă vitală desfăşurată în paralel.

„Reconstrucţia Gazei fără a înţelege şi a aborda simultan amploarea contaminării mediului riscă să genereze consecinţe pe termen lung asupra sănătăţii publice pentru generaţiile viitoare”, a spus el.

Editor : B.P.