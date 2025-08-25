Live TV

Divizia elvețiană a HSBC a închis conturile a peste 1.000 de clienți bogați din Orientul Mijlociu, după cazuri de spălare a banilor

Data publicării:
HSBC BANK
Foto: Profimedia Images

Divizia elveţiană de private banking a HSBC a decis să închidă conturile a peste 1.000 de clienţi bogaţi din Orientul Mijlociu, pe fondul unei verificări stricte din partea autorităţilor de reglementare privind gestionarea clienţilor consideraţi cu risc ridicat, relatează Financial Times (FT). 

Decizia afectează clienţi proveniţi din ţări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban şi Egipt, mulţi dintre ei având active de peste 100 de milioane de dolari, potrivit News.ro. 

Potrivit FT, banca a notificat deja persoanele vizate că nu vor mai putea folosi serviciile sale şi va trimite scrisori oficiale în următoarele luni pentru a le solicita să îşi mute conturile în alte instituţii. 

HSBC a declarat că această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a grupului, anunţat în octombrie anul trecut, pentru a schimba strategia diviziei elveţiene de private banking. 

Barry O’Byrne, CEO al International Wealth and Premier Banking la HSBC, a subliniat că banca rămâne „pe deplin angajată” atât faţă de clienţii din Orientul Mijlociu, cât şi faţă de operaţiunile din Elveţia, considerată unul dintre principalele huburi globale pentru administrarea averilor. 

Decizia vine după ce autoritatea elveţiană de supraveghere financiară FINMA a constatat, în 2024, că unitatea HSBC din Elveţia a încălcat obligaţiile privind prevenirea spălării banilor în două cazuri care implicau „persoane politice expuse”. Între 2002 şi 2015 ar fi fost efectuate tranzacţii suspecte în valoare totală de 300 de milioane de dolari. 

Luna trecută, HSBC a confirmat că autorităţile judiciare din Elveţia şi Franţa au deschis investigaţii preliminare privind presupuse infracţiuni de spălare de bani legate de două relaţii bancare istorice ale diviziei Private Bank (Suisse) SA. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sarpe veninos
1
O femeie din Bistriţa-Năsăud a fost muşcată de şarpe. Salvatorii au plecat să o...
Screenshot 2025-08-23 111453
2
Cu care dintre noile cărți de identitate poți călători în străinătate și cu care nu...
control de securitate bagaj de mana aeroport
3
Pasagerii de pe Aeroportul Otopeni vor putea călători cu recipiente de lichide mai mari...
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
4
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din...
Sistem S-300V
5
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
După ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea a postat un SINGUR cuvânt pe rețelele sociale
Digi Sport
După ce i-a transmis un mesaj clar lui Ion Alexandru Țiriac, Sorana Cîrstea a postat un SINGUR cuvânt pe rețelele sociale
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tanc Ucraina
„Schimbați jocul”. Un analist militar american, colonel în rezervă...
Wonsan Kalma
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste...
profimedia-1031064989
Parisul l-a convocat pe ambasadorul SUA în Franţa, Charles Kushner...
JD Vance
JD Vance a prezentat un posibil calendar pentru încheierea războiului...
Ultimele știri
Cum a fost tratat un bărbat cu anevrism voluminos de aortă
Ministrul german de finanţe, la Kiev: „Putin să nu-şi facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuşi”
Incendiu puternic lângă Capitală. Un depozit de mase plastice din Buftea a fost cuprins de flăcări
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
fasia gaza
Hamas respinge planul Israelului de relocare a locuitorilor din Gaza: „Un nou val de genocid și strămutare”
profimedia-1029930909
Proteste în Israel: manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor de către Hamas
fasia gaza
Armata israeliană se pregătește să expulzeze locuitorii orașului Gaza: cel puțin 40 de morți în ultimele atacuri
Protest against Israel's wall
Provocările uriașe ale înființării unui stat palestinian. Două întrebări esențiale și implicațiile răspunsului la ele
Bezalel Smotrich In The Knesset
Cum vrea un extremist din guvernul israelian să îngroape ideea unui stat palestinian. Planul de colonizare al lui Bezalel Smotrich
Partenerii noștri
Pe Roz
O prezentatoare meteo susține că a fost hărțuită de șeful ei: „Se plângea când purtam pantaloni și că am...
Cancan
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Fanatik.ro
Șocant! Unei mămici de 18 ani, statul i-a luat copilul la o oră după ce a născut. Legea a stârnit controverse...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Prima condamnare după protestele ”Turul 2 înapoi”. Ce pedeapsă a primit susținătorul lui Călin Georgescu care...
Adevărul
Semne că strategia Ucrainei de a lovi rafinăriile din Rusia dă roade. Pierderi uriașe pentru Moscova
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție rară cu cei trei copii în apropiere de Balmoral. Detaliul care a...
Digi Sport
Donald Trump a luat decizia și a făcut anunțul: vineri, 26 septembrie
Pro FM
Andra a împlinit 39 de ani, iar Cătălin Măruță i-a transmis un mesaj emoționant: „Fără tine nu am fi noi”
Film Now
Margot Robbie, primele declarații despre experiența de a fi mamă. Actrița a născut un băiețel în urmă cu...
Adevarul
„Fratele mai mic al lui Iisus” și cel mai devastator război civil și religios din istoria omenirii...
Newsweek
Pensionar a primit o pensie mai mică după recalculare. Veniturile nepermanente l-au lăsat fără bani
Digi FM
Tily Niculae, un nou mesaj după ce a anunțat că a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Aleg să las...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O iapă, cumpărată cu suma record de 3 milioane de euro la o licitaţie din Franţa
Film Now
Pamela Anderson și Liam Neeson au o relație „de ceva vreme”, potrivit apropiaților. Și-au ținut povestea de...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...