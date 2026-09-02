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Dmitri Medvedev dă de înțeles că trenul care transportă lideri europeni la Kiev ar putea deveni ţinta unor atacuri ruseşti

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Moscow Bids Farewell To Former Russian Defence Minister Ivanov
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia
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Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a sugerat că Moscova ar putea ataca trenul cu care călătoresc de obicei la Kiev liderii europeni, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Într-o ieşire furioasă pe Telegram, el a lansat un atac virulent împotriva guvernului german, acuzându-l de o politică „neonazistă şi extrem de rusofobă” şi afirmând că „merită un atac direct asupra tuturor instalaţiilor germane care produc echipament militar” pentru Ucraina.

Medvedev a părut, de asemenea, să sugereze că trenul care transportă lideri europeni la Kiev ar putea deveni ţinta unor atacuri ruseşti, dacă Ucraina şi-ar pune în aplicare ameninţările privind închiderea spaţiului aerian deasupra Rusiei.

Reacţia actualului vicepreşedinte al Consiliului rus de Securitate, devenit una dintre cele mai radicale voci ale Kremlinului, vine după ce Germania a acuzat Rusia că este responsabilă pentru atacul cu drone care a vizat aeroportul din Leipzig luna trecută şi a anunţat o serie de noi măsuri împotriva Moscovei.

De asemenea, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că spaţiul aerian al Rusiei devine nesigur pentru companiile aeriene comerciale din cauza dronelor, în contextul în care Vladimir Putin a promis să intensifice atacurile împotriva instalaţiilor energetice din Ucraina în perioada premergătoare iernii, iar Kievul preconizează o ripostă tot cu ajutorul dronelor. Preşedintele ucrainean a afirmat că nu există nicio intenţie de a ameninţa în mod direct zborurile civile, dar că numărul tot mai mare de drone de atac folosite de Ucraina în Rusia va trebui să fie "luat în considerare" de industria aviatică.

„Berlinul a acuzat Rusia de un atac nedovedit asupra aeroportului din Leipzig. Având în vedere orientarea neonazistă şi extrem de rusofobă a actualei conduceri a Germaniei, această diversiune inventată reprezintă cea mai uşoară pedeapsă pentru păcatele lor. Ei merită o lovitură directă asupra tuturor fabricilor germane de echipament militar destinate clicii banderoviste. Şi, foarte probabil, şi asupra altor locuri din Berlin", a scris Dmitri Medvedev pe Telegram.

„Şi în ceea ce priveşte ameninţările clovnului nebun la adresa aviaţiei civile din spaţiul aerian al Rusiei, şeful statului le-a calificat deja drept o încercare a regimului banderovist de a comite terorism de stat. Cu teroriştii nu se poartă negocieri, iar acţiunile lor sunt întâmpinate cu represalii. Şi, de asemenea, orice act de terorism are sponsori. În acest moment, aceştia sunt şefii de stat din ţările occidentale, în primul rând din Europa. Iar aceştia călătoresc adesea la Kiev cu trenul…", a menţionat Medvedev, lăsând sugestiv puncte de suspensie la final.

În ceea ce-l priveşte, liderul rus Vladimir Putin a declarat că decizia Germaniei de a atribui atacul cu dronă Rusiei a fost o greşeală gravă", încercând să pună la îndoială probele pe care s-a bazat această decizie. De asemenea, el a sugerat că Berlinul dă vina pe Rusia pentru a distrage atenţia de la propriile probleme interne.

Editor : M.B.

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