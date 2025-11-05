Live TV

Dmitri Medvedev îl ironizează pe Trump și trece la amenințări în privița testelor nucleare

Data publicării:
Dmitri Medvedev.
Dmitri Medvedev. Foto: Profimedia Images

Secretarul adjunct al Consiliului Securității Rusiei, fostul șef al statului Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe șeful Executivului american, Donald Trump, afirmând că „nimeni nu știe ce a vrut să spună, atunci când s-a referit la testele nucleare” și că, probabil „nici el nu știe” ce a vrut să afirme. Medvedev se referă la declarația președintelui american, care miercurea trecută a afirmat că SUA vor relua imediat testele nucleare.

Trump a spus că a ordonat Armatei SUA să reînceapă aceste teste după 33 de ani de pauză cu doar câteva ore înainte de întâlnirea sa cu președintele chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud, intensificând astfel miza summitului de anvergură de la Busan dintre cei doi lideri.

Președintele american a scris într-o postare pe rețelele sociale că a instruit Departamentul Apărării să înceapă „imediat” testarea armelor nucleare „pe o bază de egalitate” cu programele de testare nucleară ale altor națiuni, menționând în mod special arsenalele nucleare ale Rusiei și Chinei.

„Statele Unite dețin mai multe arme nucleare decât orice altă țară. Acest lucru a fost realizat, inclusiv printr-o modernizare completă a armelor existente, în timpul primului meu mandat. Rusia este pe locul al doilea, iar China este mult în urmă, dar va ajunge din urmă în cinci ani”, a scris Trump.

„Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul Războiului să înceapă testarea armelor noastre nucleare pe o bază de egalitate. Procesul va începe imediat”, a insistat liderul american.

Acum, Medvedev spune că Trump nu știe nici el ce a vrut să spună.

„Dar el este președintele Statelor Unite. Iar consecințele unor astfel de declarații sunt inevitabile: Rusia va fi nevoită să evalueze oportunitatea efectuării unor teste nucleare complete”, a scris Dmitri Medvedev într-o postare pe X.

Reacția vine în contextul în care președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri înalților oficiali ai Federației Ruse să prezinte planuri pentru o posibilă reluare a testelor nucleare, un răspuns direct la instrucțiunea surprinzătoare dată de președintele Donald Trump ca SUA să reînceapă testele, pentru prima oară în peste trei decenii.

Într-o întâlnire televizată cu Consiliul său de Securitate la Moscova, Putin a declarat că a avertizat SUA și alte țări că, dacă „vor efectua astfel de teste, Rusia va fi obligată să ia măsuri de represalii adecvate”. El a cerut ministerelor de Externe și Apărării „să facă tot posibilul pentru a aduna informații suplimentare cu privire la această chestiune, să o analizeze în Consiliul de Securitate și să prezinte propuneri coordonate privind posibila începere a pregătirilor pentru testarea armelor nucleare.

NBC News scrie că mai mulți dintre înalții oficiali ai lui Putin au susținut necesitatea reluării testelor. Reuniunea Consiliului de Securitate trebuia să se concentreze pe securitatea transporturilor. Cu toate acestea, președintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, le-a cerut membrilor să comenteze mai întâi anunțul făcut de Washington privind reluarea testelor nucleare.

SUA nu a mai efectuat niciun test nuclear din 1992, China și Franța au făcut-o ultima dată în 1996, iar Uniunea Sovietică în 1990.

 

