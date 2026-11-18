Întâlnirea dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump nu va dura mult, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru ziarul Vedomosti.

„Vor avea o discuţie scurtă. Ei bine, nu are rost să facem presupuneri [cu privire la durata întâlnirii]. Vom oferi toate detaliile mâine”, a declarat el pentru ziar, potrivit News.ro.

Peskov, răspunzând la o întrebare privind posibilitatea organizării unei întâlniri în format complet între cei doi lideri, a afirmat că, până în prezent, lipsa de timp a împiedicat organizarea unei astfel de întâlniri.

Pe de altă parte, discuţia între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său chinez Xi Jinping a avut loc într-o atmosferă prietenoasă, a declarat miercuri consilierul prezidenţial rus Yury Uşakov.

„Această [discuţie] a reprezentat o continuare a dialogului permanent dintre cei doi lideri ai Chinei şi Rusiei. Discuţia s-a desfăşurat în spiritul prieteniei, într-o atmosferă prietenoasă”, a afirmat Uşakov în urma recepţiei organizate la Shenzhen.

Recepţia a avut loc la Centrul Internaţional de Schimburi din Shenzhen, organizată de preşedintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, în onoarea liderilor economici ai Forumului APEC.

Centrul este situat în districtul Futian, pe teritoriul Parcului Xiangmi. Complexul include, de asemenea, Centrul Cultural şi Financiar din Shenzhen şi Centrul Internaţional pentru Arte Teatrale. Proiectul a fost dezvoltat de o echipă condusă de academicianul Academiei Chineze de Inginerie, He Jingtang.

Joi, Putin, Trump şi Xi vor avea o întâlnire trilaterală. Discuţiile vor reprezenta a opta întâlnire faţă în faţă dintre liderii Rusiei şi Statelor Unite pe parcursul celor două mandate prezidenţiale ale lui Trump.

Editor : C.L.B.