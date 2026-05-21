„Doar într-un singur caz”. Lukaşenko spune în ce situație Belarusul ar intra în război cu Ucraina

President Alexander Lukashenko, in uniforma, vorbeste cu comandanti militari bielorusi
Aleksandr Lukașenko afirmă că Belarus poate intra în conflict cu Ucraina într-un singur scenariu.

Belarus nu are planuri de a intra în război împotriva Ucrainei, a declarat joi preşedintele bielorus Aleksandr Lukaşenko, după ce autorităţile ucrainene au tras un semnal de alarmă că Minskul ar putea să se lase antrenat în războiul dus de Rusia pe teritoriul Ucrainei.

„Referitor la declaraţiile lor (ale ucrainenilor - n.r.) privind posibila intrare a Belarusului în război, vă spun pur şi simplu că ne vom implica doar într-un singur caz: dacă se comite o agresiune împotriva teritoriului nostru”, a afirmat Lukaşenko, citat de agenţia de stat Belta, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

El a adăugat că Minskul „nu are nicio intenţie să intre în războiul din Ucraina” şi a afirmat că „nu este nevoie de aşa ceva”.

Lukaşenko, care supervizează joi împreună cu preşedintele rus, Vladimir Putin - prin videoconferinţă - primele exerciţii comune cu utilizarea armamentului nuclear tactico-strategic, a afirmat că este dispus să se întâlnească în orice moment cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre relaţiile bilaterale.

„Sunt dispus să mă întâlnesc cu el oriunde - în Ucraina, în Belarus - şi să discutăm despre problemele din relaţiile bilaterale”, a afirmat el.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat joi desfăşurarea unor operaţiuni comune „fără precedent” împreună cu armata ucraineană la frontiera cu Belarus, axate pe sporirea supravegherii în zonă pentru a intercepta posibile infiltrări de grupuri de spioni şi sabotori din ţara vecină, care, după cum a declarat recent preşedintele Volodimir Zelenski, este supusă presiunilor din partea Moscovei în ideea de a o atrage în războiul în Ucraina.

