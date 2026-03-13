Doborârea unui avion-cisternă american a fost revendicată: „În apărarea suveranităţii şi spaţiului aerian al ţării noastre”

Rezistenţa Islamică din Irak, o grupare umbrelă a facţiunilor armate susţinute de Iran, a revendicat responsabilitatea pentru doborârea avionului militar american de realimentare în vestul Irakului, joi, relatează Reuters.

Gruparea a declarat într-un comunicat că a doborât aeronava KC-135 „în apărarea suveranităţii şi spaţiului aerian al ţării noastre”, scrie News.ro.

Armata americană a confirmat, joi, pierderea unui avion de realimentare în zbor cu carburant de tip KC-135, în vestul Irakului, potrivit Comandamentului Militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Incidentul a avut loc „într-un spaţiu aerian prieten în timpul Operaţiunii Epic Fury”, potrivit CENTCOM.

Două aeronave au fost implicate.

Unul dintre avioane s-a prăbuşit, iar celălalt a putut ateriza în deplină siguranţă.

Forţele americane au dat asigurări că „operaţiuni de căutare şi salvare sunt în curs” în vederea căutării echipajului.

Incidentul nu este rezultatul „unui tir ostil sau al unui tir inamic”, au declarat surse oficiale americane, așa că nu este deocamdată clar cum a fost dobărât avionul.

Niciun detaliu despre numărul persoanelor de la bordul avionului nu a fost făcut public şi nici despre situaţia lor actuală.

„Informaţii mai ample vor fi furnizate pe măsura evoluţiei” situaţiei, a dat asigurări CENTCOM.

Comandamentul a cerut „răbdare” în timp ce „adună detalii suplimentare pentru a le oferi claritate familiilor militarilor” respectivi.

Nicio victimă nu a fost confirmată imediat.

Avionul de tip KC-135 este al patrulea avion american pierdut de la începutul Războiului în Iran.

Trei avioane de luptă de tip F-15 au fost doborâte de tiruri amice în Kuwait.

Avionul de tip Boeing KC-135 „Stratotanker” - cu o lungime de 41,4 metri şi o anvergură de aproape 40 de metri - este dotat cu patru reactoare şi o capacitate de încărcare de până la 38 de tone, în funcţie de configurare.

