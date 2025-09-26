Live TV

„Doborâți avioanele rusești” Un diplomat american veteran explică de ce perioada de toleranță a trecut și îndeamnă NATO la acțiune

Data actualizării: Data publicării:
Daniel Fried
Foto Profimedia
Din articol
Escaladarea provocărilor rusești „Precedentul turc” și noile reguli de angajare Testul Moscovei: divizarea alianței Factorul Trump: fapte în locul cuvintelor

Daniel Fried, un diplomat american veteran, care a jucat un rol esențial în conturarea politicii americane în Europa după prăbușirea Uniunii Sovietice, a lansat un apel ferm către NATO să adopte o poziție mai agresivă împotriva incursiunilor militare ruse persistente în spațiul aerian al alianței.

Într-un interviu exclusiv acordat joi ziarului Kyiv Post, Fried, fost secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și eurasiatice și actualmente membru al Atlantic Council, a sugerat că perioada de simplă toleranță s-a încheiat, argumentând că alianța ar trebui să fie pregătită să „înceapă să doboare avioanele rusești” dacă acestea încalcă teritoriul NATO și nu se conformează ordinelor de a părăsi spațiul aerian.

Escaladarea provocărilor rusești

Comentariile lui Fried vin pe fondul unei escaladări notabile a provocărilor rusești în întreaga Europă, un model care include drone care încalcă spațiul aerian polonez și românesc, avioane de vânătoare deasupra Estoniei și aeronave neidentificate care blochează zborurile la aeroporturile majore din Danemarca și Norvegia.

Această serie izbitoare de incursiuni, adesea întâmpinate cu „negarea neplauzibilă” a Moscovei, echivalează cu un test militar și politic mai amplu.

Numărul mare de incidente recente – drone rusești deasupra Poloniei și României, aeronave rusești care survolează o fregată germană și drone neidentificate deasupra aeroporturilor din Copenhaga și Oslo – „vorbesc de la sine”, potrivit analiștilor.

Aceste operațiuni, deși distrag atenția de la progresul lent al Rusiei în Ucraina, testează în mod clar mecanismele de răspuns militar ale Occidentului și, mai ales, voința sa politică.

Citește și

Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană, refuză. „Cam asta trebuie să știți despre NATO”

„Precedentul turc” și noile reguli de angajare

Fried a descris măsurile diplomatice și militare pe care le-ar lua dacă ar fi încă în guvern, citând incidentul din 2015 în care Turcia a doborât un avion de război rus ca „precedent” relevant.

„Dacă aș fi în guvern, aș trimite mesaje private rușilor pentru a le spune să înceteze și pentru a le spune că, în lumina dovezilor de sabotaj și drone rusești, vom schimba regulile noastre de angajare”, a subliniat el.

Cursul de acțiune sugerat de el este fără echivoc: „Aș fi pregătit să încep să dobor avioane militare rusești, dacă ar zbura peste teritoriul nostru, dacă ar intra în teritoriul NATO și nu ar răspunde la solicitările de a pleca”.

El a adăugat: „Cred că a trecut timpul în care ar trebui să tolerăm acest tip de comportament. Ei sunt angajați într-un război în Ucraina și se angajează în sabotaj, și cred că ar trebui să îi avertizăm. Nu vom tolera acest lucru. Deci, da, practic Turcia a arătat – Turcia a creat un precedent.”

Recentele încălcări ale spațiului aerian ilustrează costul inacțiunii. Dronele sunt ieftine, dar au forțat Danemarca să suspende zborurile de la cel mai mare aeroport al său timp de patru ore și au obligat Polonia să cheltuiască milioane pentru a mobiliza avioane de vânătoare.

Testul Moscovei: divizarea alianței

Întrebat dacă Moscova testează în primul rând curajul Americii, Fried a oferit o interpretare nuanțată, spunând că obiectivul este mai larg și vizează fundamentul pactului transatlantic.

„Ce aș spune este că Moscova testează dacă NATO este capabilă să acționeze ca o alianță sau dacă poate diviza Europa de americani. Cred că despre asta este vorba”, a explicat el.

Fostul diplomat a subliniat că SUA nu trebuie să lase responsabilitatea exclusiv în seama aliaților europeni de pe flancul estic al NATO, un aspect subliniat de recentele incursiuni.

„Prin urmare, cred că președintele Trump ar trebui să susțină NATO și să se asigure că, indiferent ale cui sunt avioanele care operează în spațiul aerian al flancului estic al NATO, America este alături de ele... Nu ar trebui să lăsăm această responsabilitate doar în seama europenilor”, a spus el, adăugând: „Trebuie să arătăm că suntem alături de Alianță și că nu vom mai tolera astfel de agresiuni din partea Rusiei”.

Incursiunile sunt, de asemenea, o „testare a intențiilor SUA”. Faptul că aceste încălcări ale spațiului aerian au urmat unei primiri cu covorul roșu pentru un lider precum Vladimir Putin, precum și unei retorici ambigue, alimentează încrederea Rusiei că Washingtonul intenționează să se retragă și mai mult din securitatea europeană, în loc să-și consolideze sprijinul.

Factorul Trump: fapte în locul cuvintelor

Discuția despre descurajare a dus inevitabil la retorica președintelui Donald Trump, Fried recunoscând că „preferă cuvintele bune ale lui Trump în locul cuvintelor rele”, dar subliniind că accentul trebuie pus pe acțiuni concrete.

Nu este vorba dacă SUA spune ceea ce trebuie. Este vorba dacă suntem pregătiți să acționăm. Și cred că speculațiile despre o schimbare majoră în politica SUA sunt premature... Aș prefera acțiuni concrete”, a spus el, adăugând: „Și încă nu am văzut asta... Cred că Trump trebuie să-și susțină cuvintele cu fapte.”

Fried a sfătuit aliații europeni să insiste în mod proactiv pentru specificitate, în loc să aștepte să fie blamați, menționând că „președintele Trump dorește cu siguranță ca europenii să poarte o parte mai mare din povară”.

El a adăugat: „Dar dacă aș fi în locul europenilor, aș încerca. Aș insista pentru mai multe detalii despre ce putem face împreună. Aș oferi, fără a forța americanii să preia inițiativa în toate cazurile, dar asigurându-mă că americanii sunt prezenți în realitate, nu doar retoric”.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
4
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
5
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Donald Trump, mesaj pentru întreaga omenire: ”Pun în pericol reputația Americii!”
Digi Sport
Donald Trump, mesaj pentru întreaga omenire: ”Pun în pericol reputația Americii!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1038684011
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat...
exercitii militare in polonia
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea...
şefa guvernului danez, Mette Frederiksen
Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din...
Ultimele știri
O femeie a ajuns la Urgenţe după ce a fost muşcată de mână de un arici pe care îl confundase cu o pisică
UE acuză Rusia de „amestec profund” în alegerile din R. Moldova, în contextul unei „campanii de dezinformare fără precedent”
Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul. „În circumstanțe neprevăzute, evacuarea s-ar putea dovedi imposibilă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldați ucraineni pe front
„Un război secret împotriva Europei.” Fost oficial NATO: „E timpul să acceptăm realitatea și să acționăm ca atare”
Telegram Rusia
Boții rușilor au inundat Telegram cu zeci de mii de comentarii înaintea alegerilor din R. Moldova. Propaganda Kremlinului în cifre
calin georgescu
Nicușor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic, în jurul lui au fost români cu mulți bani
Nicușor Dan, președintele României.
De ce polonezii au tras în dronele rusești care au intrat în spațiul lor aerian și noi nu. Explicația președintelui României
Symbolic image cyber attack, computer crime, cybercrime, computer hackers attack a network, computer, IT infrastructure
Nicușor Dan: „Au fost 80.000 de atacuri cibernetice în perioada alegerilor.” Cum combate România războiul hibrid al Rusiei
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe...
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Avertismentul unui mecanic despre mașinile aduse din Germania: „Ajung la noi cu probleme mari”
Digi FM
Melania și Donald Trump, filmați într-o conversație aprinsă. Gesturile care arată clar un dezacord între ei
Digi Sport
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii care au aplicat pentru Mica Recalculare mii de lei la pensie?
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”