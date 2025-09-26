„Doborâți avioanele rusești” Un diplomat american veteran explică de ce perioada de toleranță a trecut și îndeamnă NATO la acțiune

Daniel Fried, un diplomat american veteran, care a jucat un rol esențial în conturarea politicii americane în Europa după prăbușirea Uniunii Sovietice, a lansat un apel ferm către NATO să adopte o poziție mai agresivă împotriva incursiunilor militare ruse persistente în spațiul aerian al alianței.

Într-un interviu exclusiv acordat joi ziarului Kyiv Post, Fried, fost secretar de stat adjunct pentru afaceri europene și eurasiatice și actualmente membru al Atlantic Council, a sugerat că perioada de simplă toleranță s-a încheiat, argumentând că alianța ar trebui să fie pregătită să „înceapă să doboare avioanele rusești” dacă acestea încalcă teritoriul NATO și nu se conformează ordinelor de a părăsi spațiul aerian.

Escaladarea provocărilor rusești

Comentariile lui Fried vin pe fondul unei escaladări notabile a provocărilor rusești în întreaga Europă, un model care include drone care încalcă spațiul aerian polonez și românesc, avioane de vânătoare deasupra Estoniei și aeronave neidentificate care blochează zborurile la aeroporturile majore din Danemarca și Norvegia.

Această serie izbitoare de incursiuni, adesea întâmpinate cu „negarea neplauzibilă” a Moscovei, echivalează cu un test militar și politic mai amplu.

Numărul mare de incidente recente – drone rusești deasupra Poloniei și României, aeronave rusești care survolează o fregată germană și drone neidentificate deasupra aeroporturilor din Copenhaga și Oslo – „vorbesc de la sine”, potrivit analiștilor.

Aceste operațiuni, deși distrag atenția de la progresul lent al Rusiei în Ucraina, testează în mod clar mecanismele de răspuns militar ale Occidentului și, mai ales, voința sa politică.

„Precedentul turc” și noile reguli de angajare

Fried a descris măsurile diplomatice și militare pe care le-ar lua dacă ar fi încă în guvern, citând incidentul din 2015 în care Turcia a doborât un avion de război rus ca „precedent” relevant.

„Dacă aș fi în guvern, aș trimite mesaje private rușilor pentru a le spune să înceteze și pentru a le spune că, în lumina dovezilor de sabotaj și drone rusești, vom schimba regulile noastre de angajare”, a subliniat el.

Cursul de acțiune sugerat de el este fără echivoc: „Aș fi pregătit să încep să dobor avioane militare rusești, dacă ar zbura peste teritoriul nostru, dacă ar intra în teritoriul NATO și nu ar răspunde la solicitările de a pleca”.

El a adăugat: „Cred că a trecut timpul în care ar trebui să tolerăm acest tip de comportament. Ei sunt angajați într-un război în Ucraina și se angajează în sabotaj, și cred că ar trebui să îi avertizăm. Nu vom tolera acest lucru. Deci, da, practic Turcia a arătat – Turcia a creat un precedent.”

Recentele încălcări ale spațiului aerian ilustrează costul inacțiunii. Dronele sunt ieftine, dar au forțat Danemarca să suspende zborurile de la cel mai mare aeroport al său timp de patru ore și au obligat Polonia să cheltuiască milioane pentru a mobiliza avioane de vânătoare.

Testul Moscovei: divizarea alianței

Întrebat dacă Moscova testează în primul rând curajul Americii, Fried a oferit o interpretare nuanțată, spunând că obiectivul este mai larg și vizează fundamentul pactului transatlantic.

„Ce aș spune este că Moscova testează dacă NATO este capabilă să acționeze ca o alianță sau dacă poate diviza Europa de americani. Cred că despre asta este vorba”, a explicat el.

Fostul diplomat a subliniat că SUA nu trebuie să lase responsabilitatea exclusiv în seama aliaților europeni de pe flancul estic al NATO, un aspect subliniat de recentele incursiuni.

„Prin urmare, cred că președintele Trump ar trebui să susțină NATO și să se asigure că, indiferent ale cui sunt avioanele care operează în spațiul aerian al flancului estic al NATO, America este alături de ele... Nu ar trebui să lăsăm această responsabilitate doar în seama europenilor”, a spus el, adăugând: „Trebuie să arătăm că suntem alături de Alianță și că nu vom mai tolera astfel de agresiuni din partea Rusiei”.

Incursiunile sunt, de asemenea, o „testare a intențiilor SUA”. Faptul că aceste încălcări ale spațiului aerian au urmat unei primiri cu covorul roșu pentru un lider precum Vladimir Putin, precum și unei retorici ambigue, alimentează încrederea Rusiei că Washingtonul intenționează să se retragă și mai mult din securitatea europeană, în loc să-și consolideze sprijinul.

Factorul Trump: fapte în locul cuvintelor

Discuția despre descurajare a dus inevitabil la retorica președintelui Donald Trump, Fried recunoscând că „preferă cuvintele bune ale lui Trump în locul cuvintelor rele”, dar subliniind că accentul trebuie pus pe acțiuni concrete.

Nu este vorba dacă SUA spune ceea ce trebuie. Este vorba dacă suntem pregătiți să acționăm. Și cred că speculațiile despre o schimbare majoră în politica SUA sunt premature... Aș prefera acțiuni concrete”, a spus el, adăugând: „Și încă nu am văzut asta... Cred că Trump trebuie să-și susțină cuvintele cu fapte.”

Fried a sfătuit aliații europeni să insiste în mod proactiv pentru specificitate, în loc să aștepte să fie blamați, menționând că „președintele Trump dorește cu siguranță ca europenii să poarte o parte mai mare din povară”.

El a adăugat: „Dar dacă aș fi în locul europenilor, aș încerca. Aș insista pentru mai multe detalii despre ce putem face împreună. Aș oferi, fără a forța americanii să preia inițiativa în toate cazurile, dar asigurându-mă că americanii sunt prezenți în realitate, nu doar retoric”.

