Documente ale summitului Trump-Putin, descoperite într-un hotel din Alaska. Ele conțineau și meniul care urma să-i fie servit lui Putin

Imagine de arhivă cu Donald Trump și Vladimir Putin în timpul unui prânz de lucru cu ocazia unui summit din 2018. Foto: Profimedia Images

Mai multe documente cu antetul Departamentului de Stat al SUA, care conțineau detalii confidențiale despre summitul Trump-Putin, au fost descoperite vineri dimineață într-un hotel din Alaska, conform unei dezvăluiri făcute de publicația americană NPR.

Trei turiști cazați la hotelul Captain Cook din Anchorage, Alask, situat chiar în apropierea bazei aeriene unde a avut loc întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, au găsit opt pagini uitate într-un printer care conțineau informații despre locațiile și orarul întâlnirilor, date de contact ale unor oficiali americani și inclusiv meniul prânzului de lucru la care ar fi urmat să participe cei doi șefi de stat.

O astfel de pagină conținea întreaga secvență de întâlniri dintre oficialii ruși și americani, programate vineri, cu ocazia summitului, inclusiv numerele camerelor din baza militară, unde urmau a fi organizate aceste întrevederi.

De asemenea, conform documentului, Trump urma să îi dea cadou lui Putin o „statuie de birou cu vulturul american”.

Paginile 2-5 aveau trecute numele și numerele de telefon ale unor oficiali americani, precum și transcrierea fonetică a numelor participanților ruși la întâlnire.

Paginile 6 și 7 descoperite în imprimanta de la hotel de către un turist - a cărui identitate a fost ascunsă de publicația NPR, pentru a nu avea de suferit - descriau modul în care urma să fie servit prânzul oferit „în cinstea lui Vladimir Putin” și lista participanților.

Lista preciza și modul în care invitații la prânz ar fi urmat să stea la masă: Trump și Putin față în față, în timp ce președintele SUA ar fi fost flancat, la dreapta sa, printre alții, de secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Apărării, sau Pete Hegseth și Steve Witkoff (alături de alți oficiali), la stânga sa.

Putin ar fi urmat să stea la masă flancat de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și de consilierul său pe politică externă, Iuri Ușakov.

Prânzul a fost însă anulat. Conform documentelor consultate de NPR, acesta ar fi constat dintr-un meniu „simplu, de trei feluri”: salată verde, carne de vită (filet mignon) și pește (halibut olympia). La desert: cremă de zahăr ars (crème brûlée).

Departamentul de Stat al SUA și Casa Albă au refuzat, până acum, să facă orice fel de comentarii legate de documentele legate de summitul din Alaska, descoperite în imprimanta hotelului din Anchorage.

