Documente secrete ale Apărării daneze arată că SUA au încercat să obțină informații critice pentru o invazie a Groenlandei

Steagul SUA și Groenlanda. Foto: Shutterstock
Amenințările lui Trump

Documente confidențiale ale Ministerului danez de Apărare arată că SUA, în mod informal și fără a implica Copenhaga, au încercat să obțină de la omologii săi danezi din Groenlanda informații despre instalațiile militare, porturile și bazele aeriene de pe insula artică, relatează publicația daneză Berlingske. În acest context, experții avertizează asupra spionajului american împotriva Danemarcei. 

În 2025, Statele Unite au încercat, ocolind canalele normale din cadrul Ministerului danez de Externe, cel al Apărării și conducerii militare daneze, să colecteze informații despre infrastructura din Groenlanda, inclusiv cea militară critică. Tipul acesta de informații ar putea fi important în planificarea unui atac american sau a unei invazii a țării, ceea ce a provocat îngrijorare în Danemarca.

Acest lucru reiese din documentele Forțelor Armate și ale Ministerului danez al Apărării, pe care Berlingske le-a primit într-o versiune cenzurată din motive de securitate națională.

Concret, în ianuarie 2025, un ofițer militar american a solicitat de două ori, la interval de șase zile, informații de la comandamentul militar danez din Groenlanda.

„Prima solicitare de informații a fost primită pe 16 ianuarie 2025. Pe 26 ianuarie, autoritățile din domeniul apărării au fost informate din nou că aceeași persoană anonimă a solicitat informații suplimentare”, relatează sursa citată.

Solicitările se refereau aparent la infrastructura Groenlandei, inclusiv la instalații militare critice, adică informații de o importanță semnificativă pentru planificarea unei invazii americane a insulei. Cu toate acestea, rămâne neclar dacă vreo informație a fost efectiv transmisă la Washington și, dacă da, ce anume a fost comunicat.

Publicația notează, de asemenea, că pe 7 ianuarie 2025, fiul președintelui Trump, Donald Trump Jr., a vizitat Groenlanda. 

Ambasada SUA la Copenhaga a declarat pentru publicația daneză că nimeni nu ar trebui să fie surprins de faptul că SUA poartă un dialog și menține contacte cu partenerii din Groenlanda și Danemarca, deoarece aceștia colaborează pentru a asigura securitatea în cadrul alianței și în Arctica.

Amenințările lui Trump

În ultimul an, președintele american Donald Trump a declarat în repetate rânduri că Statele Unite doresc să achiziționeze Groenlanda, iar recent a intensificat retorica în acest sens.

Sâmbătă, Trump a anunțat aplicarea de tarife vamale asupra mărfurilor provenite din opt țări europene până când SUA vor primi permisiunea de a cumpăra Groenlanda.

El a precizat că, începând cu 1 februarie, vor fi aplicate tarife vamale de 10% asupra mărfurilor provenite din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Țările de Jos, Finlanda și Regatul Unit, adăugând că, începând cu 1 iunie, tarifele vor crește la 25%.

În replică, liderii europeni au declarat că sunt pregătiți să ofere un răspuns comun la amenințările tarifare ale președintelui american. Potrivit Bloomberg, UE intenționează să suspende un acord comercial cu Statele Unite care a fost încheiat în 2025.

Pe baza declarațiilor oficialilor administrației Trump, SUA nu exclud posibilitatea unei ocupări militare a insulei.

În plus, potrivit prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, o invazie americană a Groenlandei ar fi o lovitură pentru NATO și l-ar face pe liderul Kremlinului, Vladimir Putin, cel mai fericit om de pe Pământ, deoarece i-ar permite să-și justifice războiul împotriva Ucrainei.

