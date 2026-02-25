Documente secrete ale lui Mussolini pentru întâlnirea cu Hitler, descoperite după 80 de ani la o licitație

Cinci file scrise de mână de Benito Mussolini înaintea întâlnirii cu Adolf Hitler din aprilie 1944 au fost descoperite într-o casă de licitații din Torino, scoase la vânzare de un particular. Documentele, considerate de o valoare istorică majoră, au fost sechestrate de carabinieri și restituite Arhivelor Centrale ale Statului italian, potrivit Corriere della Sera.

Potrivit autorităților, notițele au fost redactate în aprilie 1944, într-un moment în care Italia era deja divizată: în sud se aflau Aliații, iar în nord funcționa Republica Socială Italiană, aflată sub tutela nazistă. Mussolini urma să plece la Salzburg pentru a-l întâlni pe Hitler la Castelul Klessheim. Înainte de plecare, sau posibil în timpul călătoriei, liderul fascist a scris cinci pagini de notițe structurate pe trei capitole: Forțe armate, politică, economie și muncă.

Documentele au dispărut în aprilie 1945, în contextul finalului haotic al războiului, odată cu părți din arhiva personală a lui Mussolini și din arhivele Republicii Sociale Italiene.

Descoperite la licitație, pregătite pentru export

După opt decenii, filele au reapărut într-o casă de licitații din Torino, fiind pregătite pentru vânzare. Fusese solicitat și certificatul de liberă circulație de la autoritățile competente, necesar pentru comercializarea și exportul documentelor în străinătate.

Sesizarea a fost făcută de Soprintendență, care a identificat documentele ca având relevanță istorică evidentă.

Ancheta, coordonată de Parchetul din Torino, a fost declanșată în urma controalelor efectuate pe piața de antichități.

Expertiza grafologică a confirmat autenticitatea

Carabinierii din cadrul Nucleului pentru Protejarea Patrimoniului Cultural (Ntpc) au pus sub sechestru documentele, iar ulterior acestea au fost analizate de specialiștii RIS din Parma. Expertiza a inclus comparație grafologică, analiză a trasăturii și confruntarea cu autografe certe ale lui Mussolini.

În urma verificărilor, autenticitatea notițelor a fost confirmată, inclusiv prin semnătura finală – un „M” sec și recognoscibil.

Autoritățile au precizat că, deși foile nu erau datate, conținutul corespunde subiectelor discutate de Mussolini și de cercul său restrâns de colaboratori în cadrul întâlnirii cu Hitler din 22 aprilie 1944, la Salzburg.

Un detaliu relevant a fost și faptul că documentele erau îndoite în patru, tipic pentru notițele destinate a fi păstrate în buzunar.

Alte documente istorice recuperate

În cadrul aceleiași operațiuni au fost recuperate și documente aparținând lui Gabriele D'Annunzio, între care schițe autografe ale unor discursuri oficiale, o telegramă scrisă de mână de Mussolini, o variantă a discursului pentru inaugurarea statuii Bersaglierului din 1932 și minuta dactilografiată „Viatico a S.A.R. Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta”.

Și în acest caz, documentele urmau să fie scoase la licitație, la Florența, iar intervenția autorităților a venit în urma unei sesizări.

Toate documentele au fost restituite Arhivelor Centrale ale Statului italian. Potrivit autorităților, actele redactate de șeful guvernului Republicii Sociale Italiene, care privesc armata, economia sau relațiile cu alte state, reprezintă documente oficiale și fac parte din patrimoniul public, indiferent de contextul istoric în care au fost create.

