Dodon și Plahotniuc au negociat un acord secret care prevedea federalizarea Republicii Moldova. „Eu trebuie să mă consult cu Moscova”

O înregistrare video prezentată la ședința de miercuri din dosarul „Kuliok” îi arată pe fostul președinte Igor Dodon și pe oligargul Vladimir Plahotniuc discutând despre federalizarea Republicii Moldova, relatează Ziarul de Gardă.

Igor Dodon, președintele Republicii Moldova în perioada 2016-2020, este vizat în mai multe dosare penale examinate în instanța de judecată. Igor Dodon este singurul președinte al Republicii Moldova care a ajuns în banca acuzaților. În 2025, în instanțele de judecată există trei dosare în care Dodon este acuzat de mai multe infracțiuni.

Pe 18 mai 2022, Procuratura Generală a dispus inițierea urmăririi penale în așa numitul dosar „Kuliok”, după ce, în iunie 2019, în spațiul public au fost publicate imagini video în care Igor Dodon, pe atunci președintele țării, primea o pungă neagră de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, în timpul unei discuții dintre cei trei, filmată.

Dodon este învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă și organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, săvârșite pe durata exercitării mandatului său de președinte al Republicii Moldova, în perioada lunii iunie 2019.

Înregistrare video din 2019

Înregistrarea video a fost făcută la întâlnirea lui Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, din 2019.

Cei trei discută despre formarea unei coaliții de guvernare între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat.

În secvența prezentată, cu o lungime de peste 40 de minute, decupată în mai multe părți, nu apare renumita sacoșă neagră.

Plahotniuc, pe atunci președinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), l-a întrebat pe Dodon, pe atunci președinte al Republicii Moldova, în ce condiții este posibilă o coaliție între PDM și Partidul Socialiștilor (PSRM), care sunt așteptările socialiștilor și care sunt așteptările Federației Ruse.

Igor Dodon i-a răspuns că trebuie semnat un acord între el și Plahotniuc, la sediul Ambasadei Federației Ruse, în prezența ambasadorului rus la Chișinău.

Cei doi vorbesc de două acorduri, unul public și unul secret.

Acesta din urmă ar fi inclus chestiuni care nu s-ar fi regăsit în cel public, precum federalizarea.

Dodon a spus că a discutat cu Putin despre noțiunea de „federalizare”

Dodon a mai spus că ar fi discutat cu Vladimir Putin despre noțiunea de „federalizare”. „Cuvântul federalizare e o problemă și pentru noi. Eu lui Putin i-am explicat și Putin a fost de acord”, a spus Dodon. Astfel, „federalizarea” urma să fie înlocuită în acordul public de o altă expresie: „statut special”, scrie Ziarul de Gardă.

Apoi Plahotniuc l-a întrebat pe Dodon ce funcții își dorește pentru PSRM, la care acesta a răspuns că vrea funcțiile de vicepremier pentru Reintegrare și Ministerul Apărării, vrea Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor sau Ministerul Agriculturii. Plahotniuc insista în acest context să noteze toate cerințele lui Dodon, ca să nu apară altele ulterior, mai notează sursa citată.

În cadrul discuțiilor, Dodon insista ca acordul privind formarea coaliției să fie semnat cât mai repede, în timp ce Plahotniuc era pe poziția că nu trebuie să se grăbească. „Dacă dumneavoastră vreți să schimbați ceva, eu trebuie să mă consult cu Moscova”, i-a spus Dodon lui Plahotniuc.

Alte două dosare penale pe numele lui Igor Dodon, comasate, se află în examinare la Judecătoria Chișinău.

Vladimir Plahotniuc va fi adus silit în fața instanței, în calitate de martor în dosarul lui Igor Dodon, pe data de 17 februarie. El a fost așteptat la Curtea Supremă de Justiție, unde era examinat dosarul „Kuliok”, miercuri, 11 februarie, dar nu s-a prezentat, argumentând că trebuie să se pregătească pentru depunerea declarațiilor în ședința din 12 februarie, pe care, însă, nu le-a mai depus, invocând motive de sănătate. Anterior, Plahotniuc a spus că va depune mărturii în dosarul „Kuliok”.