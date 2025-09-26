Doi adolescenţi, arestaţi de poliția olandeză pentru spionaj, într-un caz legat de Rusia

Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi suspectaţi de spionaj pentru o putere străină, au anunţat vineri autorităţile, într-un caz legat, potrivit presei locale, de hackeri pro-ruşi, relatează AFP.

Un judecător a dispus ca cei doi tineri de 17 ani să rămână în arest, unul în arest preventiv, celălalt în arest la domiciliu, a declarat pentru AFP Brechtje van de Moosdijk, o purtătoare de cuvânt a procuraturii.

Cotidianul De Telegraaf a publicat un interviu cu tatăl unuia dintre adolescenţi, care a afirmat că autorităţile l-au acuzat pe fiul său că a trecut pe lângă clădiri importante din Haga cu un „sniffer Wi-Fi”, un dispozitiv sau software capabil să intercepteze date.

Tatăl băiatului a declarat pentru ziar că opt bărbaţi care purtau cagule au pătruns luni în casă, având un mandat de arestare pe numele tânărului, notează AFP, citată de Agerpres.

El a adăugat că fiul său, un pasionat de jocuri video, este suspectat că ar fi fost în contact cu hackeri pro-ruşi prin intermediul serviciului de mesagerie Telegram.

Potrivit tatălui, băiatul ar fi trecut, având asupra sa „sniffer-ul Wi-Fi”, pe lângă ambasada Canadei, precum şi pe lângă clădirile Europol şi Eurojust, agenţiile de poliţie şi juridice ale Uniunii Europene cu sediul la Haga.

„Fiul meu nu este deloc implicat în politică. Nu-mi pot imagina că aşa ceva se poate întâmpla. Ştiu ca este interesat de pirateria informatică. Dar nu aveam nicio idee despre ce făcea", a spus bărbatul, citat de De Telegraaf.

„Supravegheaţi-vă cu atenţie copiii, întrebaţi-i ce fac şi avertizaţi-i despre pericole”, a adăugat el.

Parchetul olandez suspectează „ingerinţa unui stat”, dar a refuzat să ofere mai multe detalii din cauza vârstei suspecţilor şi a caracterului sensibil al cazului, a declarat Van de Moosdijk pentru AFP.

Ea a precizat că o nouă audiere cu uşile închise va avea loc peste două săptămâni.

