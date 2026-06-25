Doi angajaţi ai unui ONG norvegian au fost ucişi într-un atac rusesc în Ucraina

Un atac lansat de forţele ruse în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, a ucis miercuri doi angajaţi ucraineni ai ONG-ului norvegian specializat în deminare Norsk Folkehjelp şi a rănit alţi patru, potrivit autorităţilor locale.

„Şase membri ai personalului nostru au fost loviţi: unul dintre ei şi-a pierdut viaţa", iar ceilalţi cinci au fost răniţi, dintre care unul „se află în stare critică", a declarat pentru AFP Bujar Hoxha, şeful misiunii ONG-ului în Ucraina.

Şeful administraţiei militare regionale, Oleksandr Prokudin, a afirmat ulterior că un al doilea angajat a murit în urma rănilor, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Medicii s-au luptat cu disperare pentru a-i salva viaţa acestui bărbat în vârstă de 25 de ani, dar rănile sale s-au dovedit prea grave", a declarat el pe Telegram.

Primul angajat care a murit avea 24 de ani şi ambii erau specializaţi în acţiuni de deminare, potrivit aceleiaşi surse.

Potrivit guvernatorului, atacul a avut loc în oraşul Novopetrivka, la circa 40 de kilometri de linia frontului.

La rândul său, parchetul din Herson a declarat pentru AFP că a fost vorba despre un atac cu rachete.

„Atacul ar putea fi rezultatul unor tiruri cu arme cu fragmentaţie, iar la momentul respectiv nu era în vigoare nicio alertă de raid aerian", a explicat Bujar Hoxha, adăugând că o anchetă este în curs.

El nu a precizat când a avut loc atacul. ONG-ul norvegian a declarat într-un comunicat că are peste 450 de angajaţi în Ucraina.

Regiunea Herson, parţial ocupată de armata rusă, este vizată cu regularitate de atacuri, în special lovituri cu drone.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022, atacuri ruseşti au vizat de mai multe ori ONG-uri.

În mai, un vehicul aparţinând unei misiuni umanitare a ONU în Ucraina a fost vizat de drone ruseşti.

În septembrie 2025, doi membri ai echipelor de deminare din cadrul Consiliului Danez pentru Refugiaţi (RDC) au fost ucişi, iar în februarie 2024, doi lucrători umanitari internaţionali din cadrul ONG-ului elveţian HEKS/EPER şi-au pierdut viaţa în regiunea Herson.

Editor : M.B.